Eräät suuret kiinteistönomistajat kuten Helsingin kaupunki sekä eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma ovat kokonaan vapauttaneet määräajaksi ravintolayhtiöt vuokranmaksusta ravintoloiden sulkemisen takia.

Tällä kiinteistönomistajat ovat halunneet auttaa yrityksiä pysymään hengissä epidemian ylitse, kun yritysten kassavirta on nolla. Hallitus julkaisi tiistaina asetuksen ravintoloiden sulkemisesta ulosmyyntiä lukuun ottamatta.

Hallitus päätti sulkea ravintolat kerralla koko maassa. Ravintolat, kahvilat, pubit ja yökerhot olisivat kiinni lauantaina 4. huhtikuuta lähtien toukokuun loppuun saakka.

Vaikka ravintolat ovat kiinni ja työntekijöitä on lomautettu, vuokrat ja muut laskut juoksevat.

”Puhutaan merkittävistä summista. Vuokrien perimättä jättäminen ihan kirjaimellisesti pelasti meidän taloutemme”, Helsingin Kaapelitehtaassa sijaitsevan Hima & Salin ravintoloitsija Anne Starck-Flink sanoo.

”Kun kassaan tulee nolla euroa kuukaudessa, vuokranmaksu olisi syönyt puskuria niin rajusti, ettemme olisi selvinneet.”

Kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalon omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiön hallitus päätti maanantaina, että se vapauttaa useiden toimialojen vuokralaisensa, muun muassa ravintolat, vuokranmaksusta kesäkuun loppuun asti. Samoin toimii Helsingin kaupunki laajemminkin.

Kaapelitalon hallitsemia kiinteistöjä ovat Kaapelitehdas, Suvilahden entisen kaasutehtaan alue ja Nilsiänkatu 10 Vallilassa.

Hima & Salissa on nyt 600 neliötä ravintolatilaa tyhjillään. Sen lounasasiakkaita ovat olleet Kaapelitehtaan taiteilijat ja yrittäjät sekä Ruoholahden alueen toimistotyöntekijät. Salin catering-asiakkaita ovat olleet juhlien järjestäjät.

Ravintola sulkeutui 23. maaliskuuta.

”Maaliskuun alusta lounasruokailijoiden määrä tipahti 80 prosenttia. Silloin alkoi myös tulla kiihtyvässä tahdissa peruutuksia jopa kesäkuun tilaisuuksista”, Starck-Flink kertoo.

Hän epäilee muun muassa kaikkien ylioppilasjuhlien peruuntuvan. Varauksia oli parisenkymmentä.

”Joukkokato oli todella dramaattinen. Ja kaikki tapahtui nopeasti, kun [ympäristön toimistojen] porukat pantiin etätöihin.”

Starck-Flink arvelee, että ilman vuokrista vapauttamista esimerkiksi muutenkin vuoden hiljaisimman heinäkuun jälkeen ”tilanne olisi vuoden edetessä ollut sietämätön”.

Hima & Salin kaikki 19 vakinaista työntekijää on lomautettu.

Kentällä on esimerkkejä neljästä erilaisesta tarinasta, kertoo ravintola-alan yritysjärjestelyjä konsultoivan Actival Oy:n toimitusjohtaja Ari Larnemaa: Vuokranantaja tarjoaa joustoja, vuokranantaja suostuu joustoihin vuokralaisen pyytäessä, vuokranantaja ei suostu joustoihin niitä pyydettäessä ja pahimpana, että vuokranantaja korottaa vuokraa voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

”Noihin voi lisätä sen, että vuokranantaja siirtää vuokria eteenpäin tai vapauttaa vuokrista”, Larnemaa sanoo.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu Helsingin kaupungin lisäksi eläkeyhtiö Ilmarinen, joka on myös ravintola-alan suuri kiinteistönomistaja. Yhtiö ilmoitti maanantaina lopettavansa kokonaan vuokran perimisen ravintolatoimijoilta toukokuun loppuun saakka. Myös eläkeyhtiö Varma ilmoitti tiistaina, ettei se peri ravintola- ja kahvilavuokralaisiltaan vuokria touko- ja kesäkuulta.

Esimerkiksi Espresso Housella on pääkaupunkiseudulla noin 30 kahvilaa. Niistä osa on vuokralla Ilmarisella ja osa muiden, suurten kiinteistösijoittajien kuten Spondan tai kauppakeskuksia omistavan Cityconin tiloissa.

”Olemme lähettäneet kirjeet kaikille vuokranantajille ja nyt odottelemme heidän kantojaan. Aika nihkeästi on tullut vastauksia. Kaikki kiinteistönomistajat harkitsevat ja seuraavat, mitä toiset tekevät. Ilmarisen päätös oli merkittävä, toivomme sen näyttävän suuntaa kaikille muille, että ollaan tasavertaisesti mukana yritysten ahdingossa”, toimitusjohtaja Anssi Thureson Espresso House Finlandista kertoo.

Thureson toteaa kauppakeskusten ja katujen tyhjenneen asiakkaista. Hän vetoaa kiinteistönomistajiin, että ne nykyisessä tilanteessa arvottaisivat myös sitä, kuinka heidän vuokralaisensa tekevät pitkien vuokrasopimusten puitteissa isoja investointeja, jotka puolestaan vaikuttavat positiivisesti kiinteistöjen ja niiden ympäristöjen arvoon.

”Minun näkemykseni on, että kun puhutaan yhteistyösopimuksesta, vuokrien alennus tai niistä kokonaan vapauttaminen on ainoa keino taata, että kahvila- ja ravintolatoiminta Suomessa säilyy tulevaisuudessakin. Tämä kriisi on niin vakava”, Thureson sanoo.

”Tällä on pitkät seuraukset, eikä pelkkä vuokran siirto auta, kun kassavirta on täysi nolla.”

Espresso Housen kahviloista yli puolet on suljettu. Auki olevien kahviloiden noutomyynnin liikevaihtotaso on Thuresonin mukaan ”todella pientä”. Yhtiö on määräaikaisesti vähentänyt työt 550 työntekijältä Suomessa.

”Tärkein tehtäväni tällä hetkellä on varmentaa meidän työntekijöidemme työpaikat tulevaisuudessa.”