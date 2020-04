Pääkaupunkiseudun hotellihankkeiden rahoittajat eivät ainakaan toistaiseksi ole lyöneet jarruja kiinni

Helsingissä on viime vuosina aloitettu niin monta hotellihanketta, että on alettu puhua jo hotellibuumista. Tälläkin hetkellä lukuisilla työmailla Helsingissä pystytetään hotelleja. Muutaman vuoden sisällä hotellihuoneita on tarkoitus valmistua tuhansia.

Pohjoismaisen kiinteistösijoitusyhtiön NREP:llä on joko rakenteilla tai suunnitteilla yli tuhat hotellihuonetta pääkaupunkiseudulle.

NREP:n rahoittamaa 322 huoneen hotellia rakennetaan parhaillaan Vantaan Myyrmäkeen. Sen on tarkoitus avautua ensi vuonna.

Lisäksi vuonna 2021 on tarkoitus aloittaa kolmen eri hotellin rakentaminen: 300 huoneen hotelli Vantaan Veromieheen, 350 huoneen hotelli Vallilaan Aleksis Kiven kadulle ja 200–250 huoneen hotelli Lapinlahden sairaala-alueelle.

NREP:n johtaja Joonas Lemströmin mukaan mitään suunnitelmia ei ole laitettu jäihin koronaviruksen vuoksi. Lemström painottaa, että hotellisijoitukset ovat luonteeltaan pitkän aikavälin sijoituksia.

Samaa sanoo Fennia Kiinteistöjen toimitusjohtaja Aarne Markkula. Fennia rahoittaa Jätkäsaareen rakennettavaa Art Hotelia. Sen on määrä aueta ensi keväänä.

”Investoinnit hotellibisneksessä tehdään pitkällä tähtäimellä. Uskon, että vuoden päästä tilanne palautunut, jos ei nyt ihan samalla tavalla niin melkein”, Markkula sanoo.

Markkulan mukaan koronaviruksen aiheuttama talouden alavire tuo kuitenkin varovaisuutta uusien hankkeiden suunnitteluun.

Koronaviruksen talousvaikutuksia ei vielä tässä vaiheessa voi täysin ennustaa, koska epidemian kestosta ei ole tietoa. Suomen Pankki arvioi vajaa pari viikkoa sitten, että Suomen talous voi supistua tänä vuonna neljä prosenttia. Tällä hetkellä jo yli 300 000 suomalaista on yt-neuvottelujen piirissä.

Talouskriisistä huolimatta Helsingin kaupungin johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltosen tietoon ei ole ainakaan toistaiseksi tullut uutisia hotellihankkeiden peruutuksista tai jarrutuksista.

Koronavirus kuitenkin kolhii hotellibisnestä väkisinkin.

”Kyllä tässä varmaan kestää jonkun aikaa, ennen kuin liike- ja vapaa-ajan matkailu tästä toipuu. Ja palautuuko liikematkustaminen enää aiemmalle tasolle, kun etäyhteyksien käyttöön on nyt totuttu?” Aaltonen sanoo.

Aaltonen uskoo, että tällä hetkellä vireillä olevat hankkeet toteutuvat, mutta sen jälkeen hotellirakentaminen hiljenee.

Folks-hotellia remontoidaan vanhoihin rakennuksiin Aleksis Kiven kadulla. Kuva: Liisa Takala

Pisimmällä tämänhetkisistä rakenteilla olevista hotelleista on Rautatieaseman itäsiipeen avattava Scandic-hotelli. Sen on määrä avautua vuodenvaihteen jälkeen.

Hotellia rahoittaa sijoitusyhtiö Exilion.

”Koko ajan seuraamme tilannetta, miten materiaalin ja työvoiman saatavuuden kanssa käy”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja sanoo.

Suomalaisilla rakennustyömailla ollaan oltu huolissaan siitä, miten käy virolaisten rakennustyöntekijöiden työssäkäynnin, kun työmatkaliikenne Viron ja Suomen välillä on kielletty. Samoin rakennustavaran toimitusongelmiin joudutaan varautumaan.

Taljan mukaan sijoitusyhtiö on myös luonnollisesti huolissaan maailmantalouden tilasta.

”Ei taida enää pian olla kovin paljon hotellibuumia,” Talja sanoo.

Rahoittajat tekevät usein hotellioperaattorin kanssa pitkän vuokrasopimuksen tiloihin. Se, kuinka pahasti ja pitkään koronavirusepidemian aiheuttama talouskriisi tulee kurittamaan hotellibisnestä, on vielä kysymysmerkki.

”Totta kai olemme huolissamme siitä, miten operaattorin [Scandic] liiketoiminta kehittyy”, Talja sanoo.

Scandicilta kerrottaan, että rakennustyöt jatkuvat suunnitellusti. Tavoite on edelleen avata hotelli ensi vuoden alkupuolella.

Keskiviikkona ketju toisaalta ilmoitti sulkevansa osan olemassa olevista hotelleistaan Suomessa.

”Päätös on erittäin vaikea, mutta tarpeellinen johtuen romahtaneesta kysynnästä. Näin pyrimme minimoimaan kriisin taloudelliset vaikutukset”, sanoi Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö tiedotteessa.

Scandicin mukaan avoimeksi jääneet hotellit on valittu kysynnän ja keskeisen sijainnin mukaan. Myös niiden palveluissa on rajoituksia.

Vantaan Aviapoliksen Scandic-hotelli oli suljettu 27. maaliskuuta. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Koronavirus laski hotellien kysyntää jo ennen kuin Suomessa ryhdyttiin laajoihin rajoitustoimiin. Sen jälkeen kysyntä on vähentynyt voimakkaasti ja hotelleja on suljettu.

Epidemian aikana eri elinkeinonharjoittajat ovat laittaneet kekseliäisyytensä peliin. HS on kertonut muun muassa K-kauppiaasta, joka myy lähialueiden ravintoloiden ruoka-annoksia ja kivijalkayrittäjien lahjakorttimyynnistä.

Olisiko hotellialalla keksittävissä vastaavaa pika-apua?

Joitakin kokeiluja on jo. Hämeenlinnalainen Hotelli Emilia on alkanut varaamaan huoneitaan päivähintaan. Idea on tarjota rauhallista tilaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen tarpeisiin.

”Onko kotona liikaa meteliä ja suunnitelmassa esimerkiksi tärkeä puhelinpalaveri?” Hotelli Emilia kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Myös ainakin hankolainen Hotel Bulevard on alkanut markkinoida huoneitaan vastaavalla työhuone-konseptilla.