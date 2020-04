Helsingin poliisi etsii miestä, jonka epäillään ampuneen toista miestä kerrostalon rappukäytävässä Puotilassa maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Ampuminen tapahtui osoitteessa Klaavuntie 8 noin aamukahdelta, ja uhri sai vakavia vammoja. Poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä.

”Epäilty ampuja juoksi lähistöllä odottaneeseen harmahtavaan farmarimalliseen autoon, joka poistui paikalta. Poistuessa auto piti kovaa pörinää, ja sen kyydissä oli ainakin kaksi henkilöä, kertoi tutkinnanjohtaja”, rikoskomisario Kirsi Kanth poliisin tiedotteessa.

Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuneesta.

”Tapahtuma-alue on tiiviisti asuttu kerrostaloalue. Vaikka teko on tapahtunut öiseen aikaan, on se todennäköisesti herättänyt lähistön asukkaissa huomioita”, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Tiedot pyydetään lähettämään osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi tai Whatsappilla numeroon 050 3422133.