Ella Könönen on käynyt pari kertaa viikossa Fressin salilla Kampissa. Kuntoillessa hän käyttää hansikkaita. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Useat kuntosalit pitävät edelleen oviaan auki. Osassa järjestetään myös ryhmäliikuntatunteja tavalliseen tapaan.

Hallitus kuitenkin suositteli kuntosalien sulkemista pari viikkoa sitten.

Kuntosaliketjuista vain kaksi suurinta, kansainvälinen Elixia ja Forever ovat sulkeneet ovensa kokonaan kaikkien lähiliikuntapalveluiden osalta.

Yhteisten kuntosalilaitteiden käyttäminen samoissa tiloissa muiden ihmisten voi lisätä tartuntariskiä. Toisaalta moni alan yrittäjä vetoaa siihen, että liikunnalla on terveyttä edistäviä vaikutuksia ja moni aktiivinen liikkuja on hyvin tietoinen tartuntariskistä ja osaa käyttäytyä sen mukaisesti.

Suuri osa kuntosalien asiakkaista on jo siirtynyt huolehtimaan kunnostaan muualla kuin suljetuissa tiloissa muiden kanssa. Ulkoiluun ja kotona tehtäviin harjoituksiin on tarjolla myös paljon ohjeita.

Mahdollisuus käydä kuntoilemassa on herättänyt myös paljon kiitosta, sanoo kehitysjohtaja Kurt Möller Esport-liikuntaketjusta.

”Osa ihmisistä paheksuu. Ihmiset kuitenkin haluaa edelleen käydä salilla. Ja ne, jotka käyvät edelleen salilla, ovat todella tyytyväisiä siihen, että olemme edelleen auki.”

Esporteissa on jatkettu sekä ryhmäliikuntatunteja että muita kuntopalveluita lähes entiseen tapaa. Suurin muutos on siinä, että nyt yhteisille ryhmäliikuntatunneille osallistuneiden määrä rajoitetaan enintään kymmeneen osallistujaan samaan aikaan. Fyysinen etäisyys samoilla liikuntatunneilla käyvillä tulisi olla vähintään kaksi metriä.

Samoin tehdään myös yrityksen kuntosalien puolella. Ihmismäärän rajoittaminen ei ole ollut Möllerin mukaan vaikeaa. ”Väkeä käy aika vähän.”

Kuntoilua Fressin salilla Kampissa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Mahdollista tartuntariskiä pyritään kuntosalin puolella pienentämään sillä, että kuntoilijoita on suositeltu desinfioimaan laitteet ja välineet käytön yhteydessä.

”Se väki, joka täällä käy on kuitenkin aika fiksua ja he todellakin haluavat itsekin pysyä terveinä. He kyllä noudattavat todella hyvin näitä suosituksia.”´

Esport ei ole sulkenut oviaan lähiliikuntapalveluiden osalta, sillä Suomen kunto- ja terveysliikuntayrittäjien yhdistys Syi ei ole sitä suositellut.

”Olemme seuranneet kattojärjestön suosituksia. Se ei suosittele olemaan kiinni. Liikunta on tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidossa”, Möller sanoo.

Kattojärjestön suosituksiin on helppo vedota. Kattojärjestö ei kuitenkaan halua ottaa vastuuta yritysten valinnoista.

”Emme me voi sanoa yrittäjille, että heidän pitäisi sulkea toimintonsa. Me emme ole se taho, joka tästä päättää. Yksittäiset yrittäjät tekevät omat päätöksensä”, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

Hämäläinen-Bister ei pidä yhteisten kuntosalilaitteiden käyttämistä sen suurempana tartuntariskinä kuin kaupassa käymistä ja julkisissa liikennevälineissä kulkemista. Sen sijaan kuntosaleilla pidetään nyt aika tiukasti huolta hygieniasta, Hämäläinen-Bister sanoo.

”Ihmiset koskettelee erilaisia pintoja aika paljon muuallakin. Ei julkisessa liikenteessä kuitenkaan kukaan ole valvomassa, että kuljetaan hanskat käsissä ja mihin siellä kosketaan.”

Kansainvälinen kuntoliikutaketju Elixia sulki ovensa lähiliikuntapalveluiden osalta kolme viikkoa sitten. Nyt Elixian asiakkaat liikkuvat vain etänä tai ulkona.

Henkilökohtaiset kuntovalmentajat harjoittelevat asiakkaiden kanssa ulkona. Lisäksi verkon kautta tapahtuvan harjoittelun määrä onkin kasvanut 2000 prosenttia viime vuodesta, yrityksen maajohtaja Jussi Raita kertoo.

Ennen epidemiaa Ella Könönen kävi salilla yleensä 5–6 kertaa viikossa. “Salilla on tosi tyhjää”, hän sanoo nykytilasta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Suomalainen kuntosaliketju Fressi on pyrkinyt rajoittamaan kaikkia mahdollisia toimintoja ilman, että sen on ollut pakko sulkea oviaan kokonaan. Fressillä ei ole enää ryhmäliikuntatunteja, asiakaspalvelua tai saunoja käytössä. Lisäksi asiakkaita on ohjeistettu tekemään mahdollisimman nopeasti omat harjoitteet ja menemään mahdollisuuksia mukaan kotiin suihkuun.

Paikkoja ei kuitenkaan ole laitettu kokonaan kiinni. Syy siihen on taloudellinen, kertoo toimitusjohtaja ja yrittäjä Hannu Välikoski.

”Käsittääkseni valtaosa paikoista on auki. Se ei ole uhmaamista. Monilla on sellainen tilanne, että jos ovet suljetaan ei niitä enää pystytä avaamaan. Olemme aika tiukoilla.”

Myös Fressi on nopeasti vaikeuksissa, jos se joutuu sulkemaan kaikki paikkansa, Välikoski kertoo.

”Meillä on juoksevat kulut kuukaudessa yli miljoonan. Me pystymme vielä ehkä yhden kuukauden raapimaan kasaan jostain, mutta entä sen jälkeen?”

Välimäen tuntuman mukaan monilla pienillä yrityksillä on paljon vaikeampi tilanne.

”Me olemme kuitenkin vakavarainen ja melko suuri toimija.”

Välikoski on huolissaan myös siitä, että osa ihmisistä lakkaa harrastamasta liikuntaa, jos ei pääse oman lajin parin.

”Mikä on jälkilasku siitä, jos osa väestöstä sitten tämän myötä passivoituu. Ulkona voi toki tehdä liikuntaharjoitteita, mutta kaikki eivät osaa esimerkiksi harjoittaa lihaskuntoa ulkona.”

”Mutta jos tulee käsky laittaa ovet kiinni niin nöyrillä mielin sitä heti tottelemme.”