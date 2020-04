Kevään kulttuurikalenteri tyhjentyi kertaheitolla koronaepidemian vuoksi. Mutta vaikka live-esiintymiset on pitkälti peruttu, voi musiikkia, taidetta ja kulttuuria silti kuluttaa, vaikka omalla kotisohvalla istuen.

Verkossa kausi jatkuu, tosin uusissa muodoissa. Monet orkesterit, taidelaitokset ja kulttuuritalot järjestävät esityksiään live-striimauksina netissä ja ovat tallentaneet menneitä esityksiä nautittavaksi verkkopalveluihin.

Orkestereille koronakevät tarkoittaa muutoksia tavalliseen työnkuvaan. Jotkut muusikot ovat ryhtyneet tallentamaan poikkeusaikana esimerkiksi harjoituksiaan ja jakamaan uudenlaista työarkeaan sosiaaliseen median kanaviin yleisön seurattavaksi.

Ulkomaiset suuret oopperatalot ovat lisänneet verkkosivuilleen tallennuksia oopperaproduktioistaan. Monia esityksiä voi katsoa ilmaiseksi tai ottamalla koetilauksen palveluun, mutta myös maksullisia, laajempia verkkopalveluita on olemassa. Väyliä on monta, joita pitkin nyt pääsee ihailemaan maailmanluokan toteutuksia klassikkoteoksista. Oopperatalojen omien sivujen lisäksi oopperatallenteita ja -striimauksia on koottu myös eurooppalaisiin verkkopalveluihin.

HS kerää virtuaaliseen tapahtumakalenteriin listaa klassisen musiikin tallenteista ja striimauksista.

Helsingin kaupunginorkesteri

Helsingin kaupunginorkesteri (HKO) pyrkii striimaamaan konserttejaan verkkoon noin kahden viikon välein. Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia. Verkkolähetykset ja tallenteet avautuvat HKO:n verkkosivun kautta Helsinki-kanavalle tai Yle Areenaan.

Verkossa ovat tällä hetkellä kaikki kauden 2019–2020 alusta striimatut konsertit. Lisäksi sivulla voi tutustua orkesterin takahuonetunnelmiin, taiteilijahaastatteluihin sekä soittolistoihin, jotka sisältävät konserttien teoksia ja orkesterin suosikeita.

Konsertteja varten älylaitteisiin voi ladata HKO Screen -mobiilisovelluksen. Sillä pääsee näkemään verkkoon striimattavat konsertit suorana lähetyksenä. Sovelluksen avulla tulevat konsertit voi lisätä omaan kalenteriin sekä pyytää lähettämään ilmoituksen puhelimeen, kun uutta sisältöä lisätään palveluun tai suora lähetys on alkamassa.

Radion sinfoniaorkesteri

RSO:n loppukevään konsertit ovat muuttuneet orkesterikonserteista pienien kokoonpanojen esittämäksi kamarimusiikkisarjaksi. Konsertit lähetetään suorina lähetyksinä Ylen kanavilla (Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä). Joitakin aiempien konserttien tallenteita löytyy myös Ylen verkkosivulta.

Tapiola Sinfonietta

Tapiola Sinfoniettan livelähetyksiä voi kevään aikana seurata osoitteessa kotona247.fi. Orkesterin verkkosivulle päivitetään lisätietoa tulevista striimauksista ja radioinneista. Konserttitallenteita voi katsella orkesterin YouTube-kanavalla. Tapiola Sinfoniettan muusikot videoivat arkeaan poikkeustilanteen aikana somekanaviinsa: Facebookiin ja Instagramiin.

Sibelius-Akatemia

Taideyliopisto on perunut kaikki tapahtumat ja yleisötilaisuudet, mutta osa perutuista tapahtumista aiotaan toteuttaa digitaalisesti. Sibelius-Akatemian konsertteja striimataan Uniarts-tv-sivulle eli Uniarts Helsinki -kanavalle Youtubessa. Siellä voi katsella sekä opiskelijoiden että Taideyliopiston henkilökunnan esityksiä suorina lähetyksinä ja videotallenteina. Lisäksi sivulta löytyy luentoja ja muita tapahtumia.

Sibelius-Akatemia on myös kerännyt sisältöjään erilliselle verkkosivulle nimeltä Kulttuuria kotisohvalle, josta löytyy podcasteja, videoita ja osallistavaa taidetta.

Kymi Sinfonietta

Kymenlaaksolainen orkesteri on siirtynyt verkkotuotantoon. Kymi Sinfonietta Lives -kampanjassaan orkesteri tuottaa musiikillista materiaalia ja sisältöä eri sosiaalisen median kanavilleen: YouTubeen, Facebookiin ja Instagramiin. Videoilta voi seurata soittajien esityksiä ja kertomuksia sekä muusikoiden kuvia tämänhetkisestä arjestaan.

Tampere Filharmonia

Tamperelainen sinfoniaorkesteri aloittaa huhtikuussa TF Chamber -kamarikonserttisarjan, jossa orkesterin pienyhtyeet soittavat Tampere-talon Pienessä salissa ilman yleisöä. Konsertit lähetetään viikoittain sekä Tampere Filharmonian YouTube-kanavalla että orkesterin verkkosivulla. Konsertit pidetään aikavälillä 9.4.–28.5.2020 torstaina tai perjantaina klo 19. Konserttisarjan ohjelmistoon kuuluu eri soitinryhmille (mm. puupuhaltimet, vasket ja jouset) sekä säveltäjille (mm. Beethoven ja Schubert) omistettuja kokonaisuuksia. Tampere Filharmonian vanhempia konsertteja voi katsoa tallenteena orkesterin verkkosivulta tai YouTube-kanavalta.

Suomen Kansallisooppera

Kansallisooppera lähettää esityksiä Stage24-videopalvelussaan. Oopperan ja baletin virtuaalinäyttämöllä voi katsoa ja kuunnella esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Stage24-palvelussa julkaistaan uutta sisältöä, eli menneiden kausien esitystallenteita, joka maanantai ja torstai.

Henri Uusitalo teki Masetton roolin Kansallisoopperan Don Giovanni -esityksessä. Kuva: Stefan Bremer

Oopperan ja baletin suoratoistolähetykset on kuvattu päänäyttämöltä, kuudella robottikameralla. Tuoreimpia taltiointeja ovat kauden 2019–2020 ensi-iltaoopperat Don Giovanni, Reininkulta sekä koko perheen baletti Peppi Pitkätossu.

OperaVision -verkkopalvelu

OperaVision -suoratoistopalvelussa on 29 eurooppalaisen oopperatalon tuotantoa yhteensä 17 maasta. Mukana ovat mm. ruotsalainen Kungliga Operan, saksalainen Komische Oper Berlin sekä espanjalainen Teatro Real. Verkkosivun kieleksi voi valita englannin, ranskan ja saksan.

Opera Season -verkkopalvelu

Ranskalais-saksalaisen yleisradioyhtiö Arten Opera Season -verkkopalvelussa kauden 2019–2020 ohjelmisto koostuu 23 oopperatalon esityksistä 14 maasta. Joka kuukausi julkaistaan uusia oopperoita eri kielille tekstitettynä. Verkkosivun kielen voi valita kuudesta vaihtoehdosta: englanti, ranska, saksa, espanja, puola ja italia. Palvelussa on esityksiä mm. Hampurin valtionoopperan (Hamburgische Staatsoper), Latvian kansallisoopperan (Latvijas Nacionālā opera) ja Pariisin oopperan (Opéra national de Paris) tuotannoista.

Arten palvelussa on oopperan ohella tarjontaa myös muista musiikkigenreistä. Klassisen musiikin osiosta löytyy konserttitallenteita eri puolilta Eurooppaa.

Wienin valtionooppera

Wiener Staatsoper esittää päivittäin ooppera- ja balettitallennuksia arkistostaan. Wienin valtionoopperan striimauspalvelun ohjelmisto noudattelee kevään aiottua esitysaikataulua pienin poikkeuksin. Esitykset alkavat klo 17–19 välillä (Suomen ajassa yksi tunti enemmän) ja jäävät katsottaviksi palveluun vuorokauden ajaksi.

Metropolitan Opera

New Yorkin Metropolitan-oopperan esityksiä voi katsoa oopperan verkkosivuilla ja Met Opera on Demand -sovelluksessa. Sivustolla julkaistaan päivittäin yksi tallennus oopperatalon Live in HD -sarjasta viimeisen 14 vuoden ajalta. Julkaisuhetki on klo 19.30 (Suomen aikaa keskellä yötä), ja tallenne on katsottavissa siitä lukien 23 tunnin ajan.

Royal Opera House

Lontoolainen oopperatalo Royal Opera House lähettää maalis–huhtikuussa perjantaisin tallenteita esityksistään. Poikkeusajan #OurHouseToYourHouse -sarjaan kuuluu baletti- ja oopperateoksia sekä kurkistuksia kulissien taakse. Esitykset lähetetään Royal Opera Housen Facebook-sivun ja YouTube-kanavan kautta.

Staatsoper Berlin

Berliinin vanhin oopperatalo Staatsoper Unter den Linden lisää digitaalista ohjelmaa tarjontaansa. Verkkosivulla päivittäin vaihtuvassa ohjelmassa on tallenteita oopperasta, baletista ja Staatskapelle Berlin -orkesterin konserteista. Päivän ohjelma vaihtuu klo 12 (Suomen ajassa klo 13), jonka jälkeen se säilyy katsottavana vuorokauden ajan.

Kungliga Operan

Ruotsin kuninkaallinen ooppera Tukholmassa hyödyntää digitaalista Operan Play -alustaansa. Kanavalla voi nauttia oopperasta, baletista, tanssista ja musiikista. Uusia esityksiä julkaistaan kolme viikossa, ja lauantaisin julkaistaan kokopitkä esitys, joka on tarjolla kuuden päivän ajan. Kevään mittaan järjestetään joitakin livestriimattuja konsertteja pienemmillä muusikkokokoonpanoilla. Palveluun on suunnitteilla myös osio, jossa on materiaalia koulujen opettajille 6–10-vuotiaiden etäopetusta varten. Tulevat konsertit ja tapahtumat kerrotaan oopperan Facebook-sivulla.

Estonia-ooppera

Viron kansallisooppera Estonia alkaa esittää ooppera- ja balettilähetyksiä Facebook-sivullaan 4. huhtikuuta alkaen. Lähetysaika on viikoittain lauantaisin klo 19. Tallenteet jäävät sivulle katsottaviksi yhden viikon ajaksi.

Bolšoi-teatteri

Moskovalainen Bolšoi-teatteri lähettää ooppera- ja balettiesityksiään YouTube-kanavallaan. Ohjelmisto koostuu suosituimmista esityksistä, ns. “Golden Collection” -sarjasta. Yhteensä netissä striimataan kuusi esitystä 27.3.–10.4. välisenä aikana.

Esitykset alkavat vaihtelevina viikonpäivinä klo 19 ja pysyvät katsottavina vuorokauden ajan. YouTube-kanavalle kirjautuneet käyttäjät pääsevät halutessaan kommentoimaan esitystä sen aikana ja jälkeen.

Mariinski-teatteri

Mariinski-teatteri Pietarissa julkaisee esitystallenteitaan Mariinsky.tv-sivulla. Ohjelmistoon kuuluu oopperaa, balettia ja konsertteja. Kaikki näytökset alkavat klo 19 ja säilyvät katsottavina vuorokauden ajan. Verkkonäytösten aikatauluja julkaistaan oopperan Facebook-sivulla.