Helsingin seudun kaupungit tekevät varasuunnitelmia, jos koronavirustilanteen vuoksi tarvitaan lisää sairaansijoja. Helsinki sovittelee mahdollisia lisähoitopaikkoja Laakson sairaalaan, jonka terveysasema on jo nimetty koronaterveysasemaksi. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Pääkaupunkiseudun isot kaupungit varautuvat avaamaan satoja ylimääräisiä vuodepaikkoja omissa tiloissaan, jos koronavirustartuntojen tilanne pahenee.

Kaupunkien sairaansijat tulevat käyttöön, jos ja kun tilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa alkaa ruuhkautua. Vielä tällaista tarvetta ei ole ilmennyt.

Helsinki suunnittelee vuodepaikkoja koronapotilaiden hoitoon Laakson sairaalassa, Vantaa Katriinan sairaalassa sekä kaupungin tiloissa Peijaksen sairaalassa.

Espoossa lisäsijoja sovitellaan alustavasti Espoon sairaalaan, mutta myös Husin sairaalaan Jorviin.

”Espoon sairaalassa Jorvin kupeessa on yhden hengen huoneita parisataa. Periaatteessa niitä voisi tarvittaessa muuttaa kahden hengen huoneiksi”, sanoo Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.

Espoon kaupunki varautuu lisäämään vuodepaikkoja kaupungin omassa sairaalassa Jorvin sairaalan kupeessa. Kuva: Heikki Saukkomaa/ Lehtikuva

Yhteistä näille varasairaansijoille on, ettei niissä ole keuhkokoneita eikä niitä voida käyttää tehohoitoon.

Vantaan sairaalan palvelupäällikkö Johanna Sinkkonen luonnehtii kaupungin varautuvan niiden potilaiden jatkohoitoon, jotka siirretään pois erikoissairaanhoidosta.

Jos tilanne pahenee, kaupungit varautuvat ottamaan käyttöön tiloja esimerkiksi vanhusten hoivakodeissa tai tehostetussa palveluasumisessa, jossa henkilökunta on paikalla kellon ympäri.

Vantaalla näitä eräänlaisen toisen aallon tiloja voisi olla Myyrinkodissa ja Espoossa Kaisankodissa sekä tyhjillään olevassa Aurorakodissa. Espoossa tilojaan ovat tarjonneet myös Hotelli Nuuksio ja Hotelli Kuninkaantie.

Maailmalla tilapäissairaaloiksi on muutettu messu- ja urheiluhalleja. Tällaisesta raakatilasta kaupungit eivät tässä vaiheessa ole kiinnostuneita. Juha Metson mukaan ensisijaisena pyrkimyksenä on käyttää hoivaan kalustettuja tiloja.

Katriinan sairaala Vantaalla. Kuva: Mika Ranta / HS

Pelkät huoneet eivät riitä, tarvitaan henkilökuntaa ja kalusteita. Vantaa on jo ostanut lisää sairaalavuoteita ja liinavaatteita.

”Vuoteita voidaan käyttää jatkossa muualla, joten tämä ei ollut mikään ohimenevä investointi”, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Tarvittavasta henkilökunnasta iso osa siirtyisi kaupunkien omista yksiköistä. Sekä Espoo, Helsinki että Vantaa ovat perustaneet henkilöstöpankkeja niistä työntekijöistä, joiden yksiköt on suljettu tai joissa työtehtävät ovat koronapidemian vuoksi vähentyneet.

Näistä työntekijöistä monilla on hoitoalan tutkintoja. Esimerkiksi Vantaan resurssikeskuksessa on 663 työntekijää, joista hoitoalan tutkinto on yli puolella.

Myös Espoon resurssipoolissa on paljon työntekijöitä, joilla on alan tutkinto.

”Sivistystoimessa on ihmisiä, joilla on lähihoitajan tutkinto. Jonkin ajan kuluttua työtehtäviinsä palaa myös niitä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä, jotka ovat sairastaneet koronan, ja joilla on siis immuniteetti sitä vastaan”, Metso sanoo.

Parhaillaan kaupungit viimeistelevät omia suunnitelmiaan eikä niiden omissa hoitolaitoksissa ole tehty ylimääräisiä siirtoja nimenomaan koronaepidemian vuoksi.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo sähköpostitse, että tähän mennessä kaikki uusiin paikkoihin siirtyneet asiakkaat ovat olleet muutenkin menossa seniorikeskuksiin jatkohoitoon.

Helsinki varautuu 500 potilaan yhtäaikaiseen hoitoon kaupungin omissa sairaaloissa.

Vantaa pyrkii nostamaan vuodepaikkojen määrää parilla sadalla yhteensä 465:een. Myös Espoossa vuodepaikkojen määrä voisi Metson mukaan kasvaa huomattavalla määrällä.

Mutta kaupungit myös varautuvat palkkaamaan lisähenkilöstöä hoitotehtäviin. Ritva Viljanen arvioi, että Vantaalle on rekrytoitava lukuisia sairaanhoitajia ja muuta lääkäri.

Varallaolosuunnitelmassa on arvioitu, että Vantaa tarvitsee koronaepidemiaa hoitamaan 174 hoitajaa ja 12 lääkäriä.