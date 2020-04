HS:n haastattelemat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja enemmistö reilusta kahdestasadasta verkkokyselyyn vastanneesta kertovat tietojärjestelmä Apottiin liittyvän yhä vakavia huolia.

Osa haluaisi jopa, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) palauttaisi käyttöön väliaikaisesti vanhat potilastietojärjestelmät koronaviruksen vuoksi.

Husin johto ei pidä paluuta mahdollisena.

”Etulinjassa olevilta työntekijöiltä saamiemme tietojen mukaan Apotti ei vaikuta siihen, miten suoriudumme koronaviruksen hoidosta”, sanoo kehittämisjohtaja Visa Honkanen.

Hyvinkään sairaalan päivystys. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

HS:n ennen poikkeustilaa tekemässä kyselyssä ammattilaiset kertoivat Apotin yhä hidastavan työtä ja vaarantavan potilasturvallisuutta.

Vastauksia ei ole käytetty sellaisenaan vaan HS on haastatellut yhdeksää ammattilaista eri yksiköistä. Kukaan ei puhu nimellään, koska haastateltavien mukaan työnantaja on kieltänyt haastattelut.

Sosiaali- ja terveysalaa valvovalle Valviralle tehtiin helmikuun alun ja maaliskuun 6. päivän välissä 48 ilmoitusta liittyen Apottiin. Muut ovat läheltä piti -tapauksia, yksi luokiteltu vakavaksi.

Valviran yli-insinööri Antti Härkönen ei pidä määrää poikkeuksellisena suhteessa hoidettujen potilaiden määrään.

Helmikuussa Apotti otettiin käyttöön Husin psykiatrisissa sairaaloissa, Naistenklinikalla, Hyvinkäällä, Lohjalla, Porvoossa, Jorvissa ja Raaseporissa.

Pandemian vuoksi Hus lykkäsi käyttöönottoa Meilahdessa. Jorvissa ja muissa aluesairaaloissa on HS:n tietojen mukaan käyty esimiesten keskusteluja väliaikaisesta paluusta vanhoihin järjestelmiin.

”Apotista ei saa nopeasti selvää käsitystä, miten potilas voi. Joudut hakemaan tietoja kuten happiarvo, verikokeet ja kuvat eri paikoista”, kokenut erikoislääkäri perustelee nyt.

Hänestä järjestelmään tottumattoman on vaikea saada tärkeistä asioista tolkkua. Lääkitysjärjestelmän monimutkaisuus voi viivästyttää esimerkiksi tehohoitoa.

Kehittämisjohtaja Honkanen sanoo, että vanhaan ei voi palata. Apottiin parissa kuukaudessa kertynyttä oleellista tietoa ei voi siirtää takaisin kuin käsityönä.

Paluu lisäisi tartuntavaaraakin, kun sairaaloissa kulkisi muita kuin hoidon kannalta keskeisiä ihmisiä.

Lohjan sairaala. Kuva: Pete Aarre-Ahtio

Hoitohenkilökunnan vastauksista erottuu neljä selkeää ongelmaa, mutta myös hyvää kerrottavaa on.

Lääkityksessä virheriski

Haastateltavat kertovat niukasti vältetyistä vaaratilanteista lääkityksessä.

Apotti hakee potilaan tullessa sairaalaan Kanta-järjestelmästä lääkelistan, jossa tieto ei aina ole ajan tasalla. Toiseksi Apotin sisällä lääkelistat näyttävät erilaisilta eri ammattilaisilla ja eri työrooleissa. Kolmanneksi henkilökunta tekee itse herkemmin virheitä Apotin monimutkaisuuden vuoksi.

Haastateltujen mukaan tietoja on kadonnut, vanhentunutta tietoa päivittynyt uuden tilalle tai lääkkeen annostus vaihtunut.

”Virhetilanteita tapahtuu osastolla päivittäin”, kuvaa lääkäri.

Leikkauksen jälkeen määrätyissä verenohennuslääkkeissä, verenpainelääkkeissä, antibiooteissa, nesteytyksessä ja vahvoissa psyykenlääkkeissä on ollut tapahtua vakavia virheitä helmikuussa. Veritilaukset eivät ole menneet läpi kuin soittamalla perään.

Kehittämisjohtaja vastaa: Kansallisessa reseptikeskuksessa olevien tietojen saattaminen ajan tasalle on suururakka. Apotti itse toimii teknisesti, mutta lääkityksen merkitseminen on monimutkaista ja vaatii opettelua. Lääkelista ei enää muovaudu niin paljon sen mukaan, missä sitä katsotaan.

Raaseporin sairaala Tammisaaressa. Kuva: Ville Vuorinen / Lehtikuva

Potilas siirtyy, tieto ei

”Apotti on huonoimmillaan, kun potilaat siirtyvät sairaalaan tai poliklinikalle, osastolta toiselle sekä kotiutuessa”, kuvaa lääkäri.

Lähetteiden perään on soiteltu tai käyty kasvokkain varmistamassa tiedon siirtyminen. Potilaan siirtoja sairaalasta toiseen on jouduttu venyttämään.

HS:n tammikuussa kertoma kuolemantapaus linkittyi tilanteeseen, jossa potilas oli siirretty Apottia käyttävästä Peijaksesta vielä vanhassa järjestelmässä olevaan Töölöön.

Koronavirusepidemian huipussa Meilahden sairaalat ovat vanhoissa järjestelmissä, vaikka niille annettaisiinkin Apottiin lukuoikeus.

Kehittämisjohtaja: Toisaalta esimerkiksi Jorvissa oli aiemmin eri järjestelmä teholla kuin osastolla samassa sairaalassa. Olemme rakentaneet väliaikaisia työnkulkuja, kun potilas siirtyy Apotti-sairaalasta muualle.

Hesperian sairaala Helsingissä. Kuva: Timo Hämäläinen

Apotti on aikarosvo

Tiedon syöttö Apottiin koetaan kankeaksi. Keskeistä on rakenteinen kirjaaminen. Ei siis kirjoiteta potilaan valittavan mahakipua, vaan etsitään lukuisista valikoista mahakipu ja klikataan kyllä.

Apottiin kertyy valtavasti tietoa, mutta osa on ammattilaiselle turhaa. Oleellisen etsimiseen palaa aikaa.

Koulutuksesta ja Apotin hiomisesta huolimatta monet kokevat järjestelmän viikkojen käytön jälkeen vaikeaksi. Ongelmia on ollut myös rutiininomaisissa töissä.

Esimerkiksi Vantaan suun terveydenhuollossa varauksista kertovia kirjeitä ei lähtenyt liikkeelle useaan kuukauteen toukokuun käyttöönoton jälkeen. Tammikuussa taas järjestelmästä hävisi äkkiä varattuja aikoja. Hammaslääkärit kurkkivat odotushuoneeseen nähdäkseen oliko siellä ketään ja puhelinpalvelu meni tukkoon.

Nyt kiireettömiä aikoja on peruttu tai siirretty kaikkialla terveydenhoidossa. Hitaudella on yhä suuri vaikutus potilasturvallisuuteen kiireisimmissä paikoissa.

Kehittämisjohtaja: Tuotanto saatiin monissa paikoissa käyttöönoton jälkeen uudelleen nousuun kiitettävän nopeasti. Jos huomaamme ongelman, se pyritään ratkaisemaan heti. Kehittämistä ja koulutusta jatketaan, vaikka etänä.

Porvoon sairaala. Kuva: Sari Gustafsson

Hädässä Apotti yskii

”Työstä on tullut pelottavaa. Et tiedä, mitä potilaallesi kuuluu etkä edes miksi potilas on sairaalassa”, kuvaa päivystyksen lääkäri.

Hän sanoo, että hoitajan havainnot potilaasta ovat kokeneelle lääkärille kullanarvoista tietoa päätöksenteossa. Rasti tietyn oireen kohdalla ei auta arvioimaan esimerkiksi, kuinka kiire hoidolla on.

Esimerkiksi psykiatriassa tai vaikka synnytyssairaalan pelkopolilla pitäisi saada ihmisestä laaja kokonaiskuva. Sama pätee vielä enemmän, kun on kyse hengen pelastamisesta.

Tietoja on vaikea syöttää Apottiin hätätilanteen mentyä ohi. Järjestelmässä on tätä varten hätätilanavigaattoriksi ristitty toiminto. Yksi haastateltava kuvaa, että sen käyttö johti hänen sairaalassaan helmikuussa niin suuriin vaikeuksiin, että se kiellettiin toistaiseksi.

Toinen ammattilainen kuvaa, miten Apotti varastaa huomiota potilaalta leikkaussalissa, kun pitäisi seurata tiiviisti selviytymisen kannalta olennaisia arvoja. Hän kertoo myös elvytyksestä, jossa kukaan ei saanut heti järjestelmästä ulos tietoja osastolla määrätyistä lääkkeistä tai aiemmista elintoiminnoista.

”Jos meillä on Apotti ja korona, niin kuolleisuus lisääntyy”, väittää puolestaan kokenut erikoislääkäri.

Kehittämisjohtaja: Apotin rakenteinen tieto helpottaa kokonaiskuvan saamista, kun se on ollut jonkin aikaa käytössä. Lastentauteineenkin Apotti on parempi kuin vanhat järjestelmämme. Perustan tämän nimenomaan etulinjasta saamiini tietoihin.

Naistenklinikan käytävää. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Apotti toimii hyvin

Jotkut ammattilaiset pitävät Apottia parempana kuin vanhoja järjestelmiä. Vähemmistö pitää huolia vain muutosvastarintana.

Useampi mainitsee joitain hyviä puolia: yhteydenpito perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, sähköiseen asiointiin tarkoitettu Maisa, videovastaanotot.

”Kirjaus sujuu nopeammin. Olen pystynyt luomaan valmiita pohjia ja vaihtoehtoja, joita käytän ja muokkaan”, kuvailee yksi paljon samankaltaisia toimenpiteitä tekevä ammattilainen. Hänkin sanoo silti, että päivystyksissä tilanne on toinen.

Kehittämisjohtaja: Suuri osa työntekijöistä on oppinut käyttämään Apottia hyvin. Oppimiskäyrä on ollut jyrkkä.

Jorvin päivystyksen sisääntuloaulassa oli helmikuussa uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta kertova juliste. Kuva: Satu Pajuriutta / HS