Museot, galleriat ja taidelaitokset Suomessa pysyvät edelleen suljettuina koronavirusepidemian takia. Onneksi useat museot tarjoavat mahdollisuuden tutustua kokoelmiinsa ja näyttelyihinsä virtuaalisesti poistumatta kotoa.

Moni taidelaitos on myös lisännyt virtuaalista tarjontaa omilla nettisivuillaan tai jakaa opastuksia, kierroksia sekä tapahtumahetkiä sosiaalisen median kanavissa.

Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Finna.fi-palvelun kautta voi vaikka tutustua digitaalisiin taidekokoelmiin, katsoa elokuvia tai nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä.

Museoiden virtuaalikierroksille pääsee myös Google Arts & Culture -sivustolla. Sen kautta voi nauttia kierroksista sadoissa museoissa tai kurkistaa niiden taidekokoelmiin. Myös Museokortti-sivusto listaa vinkkejä vierailuista virtuaalimuseoihin.

HS kokosi listauksen taidelaitosten sekä museoiden virtuaalisesta tarjonnasta. Museoihin voi tehdä virtuaalisia kierroksia, tutustua kokoelmiin tai katsoa vaikkapa lyhytelokuvia teoksista. Verkkonäyttelyissä voi katsella teoksia kaikessa rauhassa ja omaan tahtiin, vaikkapa varttitunti kerrallaan.

Kansallisgalleria: Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo

Ateneumin teoksiin kuten myös Kansallisgallerian muiden museoiden Kiasman ja Sinebrychoffin kokoelmateoksiin voi tutustua Kansallisgallerian verkkosivuilla. Kokoelmassa on noin 40 000 teosta, luonnosta tai harjoitelmaa, joista suuri osa on ollut harvoin esillä. Teoksia voi hakea tekijän tai teoksen nimen lisäksi esimerkiksi aikakauden tai aihepiirin mukaan.

Ateneumin Suomen taiteen tarina -kokoelmanäyttelyn 13 teoksesta kertovat lyhytelokuvat esittelevät klassikoita uudessa valossa. Tutustakin teoksesta voi löytää uusia puolia ja yllättäviä yksityiskohtia. Kokoelmanäyttelyyn voi tutustua myös keskeisiä merkkiteoksia näyttelysalien teemojen mukaan esittelevän äänioppaan avulla. Ääniopastuksia saa myös selkokielellä, ja lisäksi osaan teoksista on tehty kuvauksia Suomen eri murteilla.

Ateneum Art Gate -sovelluksella voi mobiililaiteella tutustua virtuaalisesti Suomen taiteen tarina -näyttelyn pääsaliin. Google Mapsin kautta pääsee tutustumaan myös Ateneumin sisätiloihin, tarkemmin sanoen katsomaan, miltä Ateneumissa näytti vuoden 2012 joulukuussa. Tällä hetkellä esillä olevaan Natalia Goncharovan näyttelyn lyhyitä opastuksia on ladattu ja ladataan lisää Ateneumin Facebook-sivulle.

Kiasman verkkosivuilla on nähtävillä Kiasman online-verkkotaiteen kokoelma.

Sinebrychoffin kotimuseoon ja sen eri huoneisiin voi tutustua virtuaalisella kierroksella tai ääniopastuksen kautta.

Didrichsen

Didrichsenin taidemuseo sai keväällä 2017 taidelahjoituksen, kun 116 teosta siirrettiin Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin perikunnalta virallisesti taidesäätiön hallintaan. Lahjoitetuista teoksista on koottu verkkonäyttely.

Ham Helsingin taidemuseo

Helsingin kaupunginmuseo ja Ham Helsingin taidemuseo ovat yhdessä toteuttaneet Mieliala – Helsinki 1939–1945 -näyttelyyn pohjautuvan seitsemänosaisen podcast-sarjan. Sarjassa näyttelyn kuraattori Anna Kortelainen saattelee kuuntelijan sodan mielialatiedustelun maailmaan, helsinkiläisten kokemuksiin ilmapommituspäivinä sekä tieteen ja taiteen evakuointeihin. Podcast-sarjaa voi kuunnella Helsingin kaupunginmuseon ja taidemuseon verkkosivuilla sekä Spotify- ja Apple podcasts -palveluissa.

Helsingin kaduilla, puistoissa ja aukioilla on 2 700 taideteosta ympäri kaupunkia, muun muassa 500 veistosta on nähtävissä yötä päivää. Helsingin taidemuseo Ham pitää huolta helsinkiläisten omasta taidekokoelmasta, johon kuuluu yli 9 000 teosta. Näihin taideteoksiin pääsee nyt helposti tutustumaan myös kotoa käsin Hamin verkkosivujen kautta ja museon sosiaalisen median kanavia seuraamalla. Kaupunkilaisten iloksi on luotu myös valmiiksi suunniteltuja omatoimisia veistosreittejä erilaisten teemojen ympärille.

Amos Rex

Amos Rex on koonnut verkkosivuilleen taidetta, jota voi kokea kotoa käsin. Lisäksi museo jakaa taidetta myös sosiaalisen median kanavissa. Sen kautta voi tutkailla muun muassa ajankohtaisen Generation 2020 -näyttelyn videoteoksia ja opastuksia näyttelyyn.

Arkkitehtuurimuseo

Museon verkkosivuilla voi tutustua suomalaisten arkkitehtien esittelyihin, arkkitehtien toteuttamatta jääneisiin suunnitelmiin, jälleenrakentamisen aikaan tai vaikkapa Töölön porrashuoneisiin tai koulurakentamisen historiaan.

Designmuseo

Designmuseon verkkonäyttelyssä voi tutustua suomalaisen muotoiluun ja sen tekijöihin. Sivuilta voi hakea esimerkiksi tietoa Marimekon, Arabian tehtaiden, Kaj Franckin ja Oiva Toikan tuotannosta sekä museon Utopia Nyt -kokoelmanäyttelyn esineistöstä. Kokoelmanäyttelyyn voi tutustua myös Youtube-kanavan videolla, jolla museon opas johdattaa katsomaan klassikkoesineitä uudesta näkökulmasta.

Espoon modernin taiteen museo EMMA

Museon verkkosivulle on koottu linkkejä taiteilijoista kertoviin dokumentteihin ja näyttelykohtaisiin taiteilijahaastatteluihin. Lisäksi sivulta löytyy luovaan tekemiseen kannustavaa materiaalia, joka sopii koululaisten etäopetuksen tueksi.

Gallen-Kallelan museo

Akseli Gallen-Kallelan Tarvaspään ateljeemuseon ja sen kokoelmiin voi tutustua verkkonäyttelyssä.

Sinkka

Sinkan Facebook-sivulla julkaistaan lyhyitä video-opastuksia Olipa kerran -näyttelyyn. Videoklippejä ja aiempiin näyttelyihin liittyviä videoaineistoja on tarjolla myös Sinkan Vimeo-tilillä.

Keravan julkiseen taiteeseen voi tutustua museon Taiderastit-sivustolla. Sieltä löytyy myös ehdotus kahden kilometrin pituisesta kävelyreitistä, jonka varrelta löytyvät Keravan keskustan julkiset taideteokset.

Suomen pankin taideaarteet

Suomen pankin päärakennuksen lasimaalauksiin ja freskoihin sekä pankin laajaan taidekokoelmaan voi tutustua verkkonäyttelyssä.

Taidemuseoita muualla Suomessa

Jyväskylän taidemuseon verkkonäyttelyihin ja julkaisuihin voi tutustua kootusti kotisohvalta. Lisäksi sivulta löytyy linkkejä videoihin ja muiden sivustojen verkkojulkaisuihin.

Rovaniemen taidemuseo Korundin sivuilla on kuvia museon kokoelmista, uusista taidehankinnoista ja meneillään olevista näyttelyistä.

Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin Ellen Thesleffin Aurinkosuudelma-näyttelyyn voi tutustua suoraan kotisohvalta 3.huhtikuuta alkaen. Ääniopastuksesta vastaa näyttelyn kuraattori Hanna-Reetta Schrek. Virtuaalikierros on koettavissa 3.4.–31.5.

Vaasassa sijaitsevan Kuntsin modernin taiteen museon uuteen By Nature -näyttelyyn voi tutustua videoiden välityksellä, joita julkaistaan Kuntsin facebook-siuvilla.

Riihimäellä sijaitsevaan Suomen lasimuseoon ja sen lasitaiteen kokoelmiin pääsee tutustumaan kattavilla virtuaalikierroksilla. Lisäksi sivun kautta pääsee katsomaan videoilta kahden taiteilijan työskentelyä lasin parissa.