Apotti-tietojärjestelmän hankintaan liittyy vakava ongelma, joka selittää järjestelmän monimutkaisuutta ja lääkärien kokemaa stressiä. Näin sanoo Antti Oulasvirta, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun käyttöliittymien professori.

Oulasvirta sanoo, että hankintaa tehdessä arvioitiin, mikä kuudesta kisassa mukana olevasta järjestelmästä olisi paras. Ei, onko mikään tarpeeksi hyvä.

”Muilla turvallisuuskriittisillä aloilla kuten ilmailussa mitään ei valita, jos mikään vaihtoehdoista ei täytä käytettävyydelle asetettuja vaatimuksia.”

HS:n tietojen mukaan Apotin viimeksi käyttöön ottaneissa sairaaloissa osa ammattilaisista haluaisi palata vanhoihin tietojärjestelmiin, kunnes koronaviruskriisi helpottaa.

Husissa tätä ei pidetä mahdollisena eikä edes tarpeellisena, sillä kehittämisjohtaja Visa Honkasen mukaan etulinjasta tulee hyviä uutisia. Hän toivoisi oikeastaan, että uusi järjestelmä olisi ehditty käyttöön koko sairaanhoitopiirissä ennen poikkeustilannetta.

Niin ikään Aalto-yliopistolla vaikuttava työelämäprofessori Johanna Kaipio on tutkinut kokemuksia lukuisista Suomen terveydenhuollossa käytössä olevista potilastietojärjestelmistä.

Sekä lääkärit että hoitajat ovat ylipäätään tyytymättömiä tietojärjestelmiin, vaikka he perustelevatkin tätä eri tavoin. Kaipiolta on vasta ilmestynyt tuore tutkimusartikkeli aiheesta, sen aineisto on kerätty ennen Apotin käyttöönottoja eli se kuvaa enemmänkin Apotin edeltäjiä ja kilpailijoita.

”Järjestelmiä ei saa rakentaa stereotyyppisten käsitysten varaan lääkäreiden tai hoitajien työstä. Kehitystyöhön täytyy aidosti ottaa mukaan lääkäreitä, hoitajia, sosiaalialan ammattilaisia ja muita ammattiryhmiä”, Kaipio tiivistää.

Oulasvirta tutkii työkseen käyttöliittymiä ja käytettävyyttä. Hän ei ole erikoistunut terveydenhuoltoon, mutta hän alkoi tarkastella Apottia syvemmin, kun niin moni lääkäri kuvaili turhautumistaan.

Antti Oulasvirta pitää Apottia kömpelönä käytettävyydeltään. Kuva: Juha;Metso

”Käytettävyyden heikkouksilla on väliä. Ne lisäävät stressiä, heikentävät työn tuottavuutta, pahimmillaan lisäävät hoitovirheitä ja vaarantavat potilasturvallisuuden.”

Siksi Oulasvirran mielestä ei riitä, että Apotti peittosi hankintavaiheessa viisi kilpailijaansa käytettävyystesteissä.

Testeissä käytiin läpi pieni määrä tyypillisiä ammattilaisten työtehtäviä, mikä on ihan normaali tapa edetä it-hankkeissa.

Vaikeaksi tämän tekee se, että terveydenhuollossa mahdollisia eteen tulevia asioita on hirvittävän suuri määrä. Harvinaisiakin toimenpiteitä on valtavasti ja juuri niiden kohdalla on isoimmat riskit, jos tietojärjestelmää on vaikea käyttää.

”Jokainen potilas on omalla tavallaan poikkeus. Analyysissa ei katsottu tarpeeksi huolella nykyisiä työkäytäntöjä tai sitä, miten paljon kallista lisäkoulutusta Apotti vaatii.”

Oulasvirta pitää erittäin poikkeuksellisena myös Apotin sopimuksiin liittyviä salausperiaatteita. Hänen mukaansa on Suomessa epätavallista, että tietojärjestelmää ei saa kuvata tai siitä ei saa kertoa mitään ulkopuolisille tai että edes tutkimuksissa tietojärjestelmistä ei puhuta nimillä.

”Vähän sama kuin että jossain kliinisissä tutkimuksissa arvioitaisiin erään päänsärkylääkkeen vaikutuksia kertomatta lääkkeen nimeä.”

Onko näin monimutkaiselle alalle siis edes mahdollista rakentaa helposti ymmärrettävää järjestelmää? Apottiorganisaatiossa on ollut mukana paljon terveydenhuollon ammattilaisia muokkaamassa sitä Suomeen sopivaksi, vaikka pohja onkin amerikkalainen.

Oulasvirta sanoo, että helppo urakka ei missään nimessä ole kenellekään.

”Mutta käytettävyydeltään Apotti voisi olla huomattavasti parempi kuin se on. Jos tällaista jälkeä näkyisi yliopistolla kandintyössä, en päästäisi sitä läpi.”

Oulasvirta pitää monimutkaisia valikoita, välilehtiä ja lisäikkunoita kömpelöinä. Apotista on hankalaa poimia esiin oman työn kannalta tärkeät asiat.

Professori Johanna Kaipio on tutkinut nimenomaan sosiaali- ja terveysalan järjestelmien käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia vuosia.

Johanna Kaipio on tutkinut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksia tietojärjestelmistä. Sekä lääkärit että hoitajat arvostelevat muitakin järjestelmiä kuin Apottia, joskin eivät samoista asioista. Kuva: Juha;Metso

Apotista itsestään tutkimus on vasta työn alla THL:n johtamana. Toki professori on tutustunut Apotin toimittaneen Epicin järjestelmiinkin. Hän on itse mukana yhtenä asiantuntijana arvioimassa järjestelmän käytettävyyttä hankintavaiheessa ja toisessa vastaavassa hankintaprojektissa muualla Suomessa.

Talvella ilmestyneessä tutkimusartikkelissa käsiteltiin Apotin sijaan useita muita Suomessa käytössä olevia tietojärjestelmiä.

”Lääkäreitä on usein pidetty kriittisempinä, mutta hoitajat kokevat yhtä lailla tyytymättömiä käytössä oleviin järjestelmiin. Tyytymättömyyden syyt ovat kuitenkin erilaisia”, Kaipio kertoo.

Hoitajat ovat lääkäreihin verrattuna tyytyväisempiä käyttämiensä järjestelmien tarjoamaan tukeen rutiinitehtävien sujuvalle suorittamiselle ja potilastietojen hakemiselle, sekä yhteistyölle ja tiedonvaihdolle muiden ammattilaisten kanssa. Lääkärien arviot järjestelmien teknisestä vakaudesta, kirjaamisen sujuvuudesta sekä järjestelmien käytön opittavuudesta puolestaan ovat hoitajiin verrattuna positiivisempia.

Osa järjestelmistä palvelee enemmän hoitajien tarpeita, osa lääkärien. Ei niin yllättäen lääkärit olivat kaikkein tyytyväisimpiä sellaisiin tietojärjestelmiin, joita suunnittelemassa on ollut lääkäreitä.

Järjestelmien kehittämisessä olisi tärkeää huomioida kaikki ammattiryhmät.

”Mitä enemmän järjestelmää kehitettäessä arvaillaan, sen huonompi lopputulos. On tärkeää, että järjestelmää rakentamassa on tarpeeksi käytännön työtä tekeviä ammattilaisia”, sanoo Kaipio.

Hänestä on myös tärkeää räätälöidä ja mukauttaa järjestelmää eri käyttäjille. Tämä on kuitenkin tehtävä järkevästi, suunnitelmallisesti ja hallitusti. Muuten ei synny oikeastaan yhtä järjestelmää vaan useita eri versioita. Apotista HS:lle kertoneet haastateltavat ovat usein maininneet ongelmaksi, että järjestelmä näyttää eri rooleissa samallakin käyttäjältä täysin erilaiselta.

Kaipio sanoo, että tilanne potilastietojärjestelmien suhteen on muuttumassa Suomessa merkittävästi. Jo noin kymmenen vuotta sitten näytti siltä, että nykyiset järjestelmät ovat tulossa käyttöikänsä loppuun ja uusien hankkiminen on välttämätöntä kehittämistyön jatkamiseksi ja kentän muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi.

Nyt on hän kokee, että Suomessa tehdään monella tavalla edistyksellistä työtä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on Suomessa järjestetty aivan uniikilla tavalla, mikä asettaa suuria haasteita.

”Esimerkiksi Oulussa käytössä oleva Esko on onnistunut monessa mielessä. Sitä paljon laajempien järjestelmien kuten Apotin kohdalla näkisin erittäin vaikeaksi päästä samalle tasolle, jos järjestelmää lähdetään rakentamaan nollasta.”

Hankintaa tehdessä piti siis valita siitä, mitä tarjolla oli jo.

Kaipio painottaa myös, että tietojärjestelmien kanssa pitää osata katsoa myös pitkälle tulevaisuuteen. Tyytyväisyyskäyrä on harvoin tapissa heti käyttöönoton jälkeen.

”Ensin on paljon uuden opettelua, muutosten aiheuttamaa ihmettelyä. Pitkän tähtäimen hyötyjä voi olla silti paljon, mutta loppukäyttäjää pitää kuunnella.”