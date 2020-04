Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi perjantaina ensi kertaa kuntakohtaiset tiedot varmistetuista koronavirustartunnoista.

Aineistosta ilmenee, että väkilukuun suhteutettuna eniten tartuntoja on Sipoossa. Kunnan noin 21 000 asukkaasta 30:llä on havaittu testillä todennettu tartunta.

Se tarkoittaa, että koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kunnassa 142. Näin ollen 100 000:ta asukasta kohden Sipoossa olisi 142 koronatartuntaa. Vastaavasti esimerkiksi Helsingin ilmaantuvuusluku on 78.

Pelkistä numeroista ei voi kuitenkaan päätellä paljonkaan. Piiloon jää esimerkiksi se, että suuressa osassa Sipoon koronavirustartuntoja on sama lähde.

Sipoon kunnanjohtajan Mikael Grannaksen mukaan taustalta löytyvät häät ja syntymäpäiväjuhlat. Hän vahvistaa, että suuri osa tartunnoista on nimenomaan juhlista saatuja.

Mikael Grannas. Kuva: Kimmo Räisänen

”Oli yksi tilaisuus maaliskuun alussa, josta tämä homma meillä lähti aika räjähdysmäisesti liikkeelle”, Grannas kertoo syntymäpäiväjuhlista.

Kun tieto koronaviruksen kantajan osallistumisesta juhliin valkeni, Sipoossa alkoi mittava selvitystyö. Sen lonkerot ulottuivat myös muualle Suomeen.

”Meillä valjastettiin toistakymmentä henkilöä soittamaan kahdessa vuorossa tartuntaketjua läpi”, Grannas sanoo.

”Siinä tilaisuudessa ei ollut pelkästään sipoolaisia. Meidän osalta ainakin merkittävä osa [tartunnoista] kytkeytyi siihen yhteen tapahtumaan.”

”Tämä osoittaa vain sen, että joukkokokoontumiset ovat tässä tilanteessa hengenvaarallisia.”

Juhlien jälkiseuraamukset ovat Grannaksen mielestä selkeä osoitus siitä, kuinka vakavasta asiasta on kyse ja kuinka tärkeä merkitys sosiaalisten kontaktien karttamisella tällä hetkellä on.

”Tämä osoittaa vain sen, että joukkokokoontumiset ovat tässä tilanteessa hengenvaarallisia.”

Toinen numeroiden taustalla oleva tarina liittyy sipoolaiseen kotihoidon työntekijään, jolla todettiin koronavirustartunta niin ikään jo epidemian alkuvaiheessa. Tässä tapauksessa lopputulema oli syntymäpäiväjuhlia onnekkaampi, eikä työntekijä ehtinyt tartuttaa yhtään vanhusta tai kollegaansa.

”Onneksi hän oli itse ymmärtänyt, että tässä saattaisi olla jotain, eikä ollut tullut töihin eikä ollut tekemisissä vanhusten kanssa”, Grannas kertoo.

Testitulosten odottelun aikana Sipoon noin 50 kotihoitajasta 15 oli karanteenissa.

Ensimmäisen koronatartunnan jälkeen Sipoon vanhustenhuollossa ei ole tavattu muita testillä todennettuja tapauksia. Monien muiden tavoin myös Grannas on kuitenkin seurannut huolestuneena tapauksia, joissa koronavirus on päässyt tekemään tuhojaan vanhainkodeissa.

Monissa maissa seurauksena on ollut runsaasti kuolonuhreja, ja perjantaina Ylä-Savon kuntayhtymä tiedotti koronaviruksen aiheuttaneen kolmen asukkaan kuoleman vanhusten hoitokodissa alueellaan. Koronavirus on levinnyt vanhainkoteihin myös esimerkiksi Helsingissä.

THL:n mukaan kaikkiaan Suomessa oli lauantaihin mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin 20 ihmistä.

Sipoolaisen liike-elämän vaikuttajan John Hartwallin kuolemasta covid-19-tautiin kerrottiin julkisuuteen maaliskuun loppupuolella. Hartwall toimi pitkään logistiikkakalustoa valmistavan K. Hartwall -yrityksen toimitusjohtajana. K. Hartwall myös tiedotti kuolemantapauksesta.

Kunnanjohtaja Grannas kertoo, että viime ajat koronavirustilanne vaikuttaa pysyneen varsin stabiilina Sipoossa. Uusia varmistettuja tartuntoja ei ole todettu tällä viikolla, ja osa tartunnan saaneista on jo parantunutkin.

”Tällä hetkellä tilanne on hyvä, mutta se säilyy hyvänä ainoastaan, jos näitä toimenpiteitä jatketaan määrätietoisesti.”

Huomionarvoista on kuitenkin se, että koronavirusta voi nykytietämyksen mukaan kantaa myös oireettomasti. Taistelu virusta vastaan on lisäksi kaikkea muuta kuin ohi, muistuttaa Grannas.

”Tällä hetkellä tilanne on hyvä, mutta se säilyy hyvänä ainoastaan, jos näitä toimenpiteitä jatketaan määrätietoisesti. Joka ikisen kuntalaisen on tajuttava oma vastuunsa muiden puolesta – ei pelkästään itsensä puolesta.”

Grannas kiittelee sipoolaisia siitä, miten nämä ovat pyrkineet välttämään lähikontakteja ja noudattaneet viranomaisten asettamia rajoituksia.

”Uskon, että meillä ainakin on tajuttu se homma, kun tämä iski meillä niin kovaa ja aikaisin.”

Oman kortensa kekoon kantaminen ja tilanteen vakavuuden ymmärtäminen näkyy Grannaksen mukaan muun muassa siinä, että Sipoossa vain noin yksi prosentti lapsista on lähiopetuksessa. Näin siitä huolimatta, että lähiopetukseen olisi oikeutettu noin 20 prosenttia alakoululaisista.

Vaikka poikkeustilassa tärkeänä toimenpiteenä on kunkin eristäytyminen parhaansa mukaan vain perhepiiriinsä, haluaa Grannas korostaa myös liikunnan ja ulkoilun merkitystä.

”Meillä on tilaa ja lääniä pitää itsensä kunnossa ilman, että on missään ihmisruuhkassa. Se on tärkeä asia henkisen ja fyysisen jaksamisen suhteen”, Grannas sanoo.

Puhelinhaastattelun aikana kunnanjohtaja itse oli lauantaisella aamukävelyllä ”Nikkilästä pohjoiseen päin”.

”Pellon laidalla, puolilahonneen ladon seinään nojaten nauttien aamuauringosta”, Grannas kertoi taukotunnelmastaan.