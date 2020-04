Lastensuojeluilmoitusten määrä on romahtanut viime viikkoina Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Tämä ei ole hyvä uutinen. Esimerkiksi perheväkivalta sekä päihdeongelmat vaikuttaisivat koronaviruskriisin myötä syvenevän.

”Isoin huoli on niistä lapsista, joiden hätää ei näe kukaan”, sanoo sosiaalityöntekijä Sonja Soini Pelastakaa lapset ry:stä.

Jo tuen piirissä oleviin perheisiin pidetään nyt tiiviisti yhteyttä. Kaikissa kolmessa kaupungissa vakuutetaan, että palvelut pysyvät auki.

Valmiina on poikkeusoloissakin toimivia malleja, kuten ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevät Icehearts-joukkueet. Järjestöt tukevat nuoria paljon myös verkossa, esimerkkinä Pelastakaa lapset ry:n Netari-chat.

Soini sanoo, että nyt olisi erityisen tärkeää antaa myös lapsille ja nuorille omia keinoja hälyttää apua.

”Meidän pitää löytää tapoja puhua suoraan lapsille ja nuorille esimerkiksi somen kautta. Tärkeintä on, että he saavat tietää, että apua saa”, Soini sanoo.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut tasaisessa kasvussa vuosia. Nyt ilmoitukset ovat äkkiä hiipuneet. Espoossa ja Vantaalla arvioidaan, että pudotus on kolmanneksen luokkaa.

”Pudotus vaikuttaisi meillä olevan aivan poikkeuksellinen. Toki lastensuojeluilmoituksia tehdäänkin eniten teini-ikäisistä, jotka nyt liikkuvat vähemmän kuin yleensä”, sanoo Helsingin lastensuojelun Saila Nummikoski.

Eniten ovat vähentyneet Helsingissä ilmoitukset 14–17-vuotiaista. Vanhempien päihteidenkäytöstä tulee tavanomaista enemmän ilmoituksia, lapsiin kohdistuneesta väkivallasta sekä nuorten päihteidenkäytöstä ja rikoksista vähemmän.

Suuri osa huolista tulee tyypillisesti toisilta viranomaisilta, etenkin päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista. Etäopetus ei kaikilla samalla tavalla rytmitä ja kannattele arkea.

Kouluissa onkin nyt täsmennetty ohjeita siitä, että jokaiseen oppilaaseen on saatava yhteys säännöllisesti.

Jos oma opettaja ei saa, oppilashuolto ja koulun muut keinot tukea perheitä otetaan käyttöön. Jos tämä ei riitä, koulut hälyttävät matalalla kynnyksellä muuta apua.

”Opettajat varsinkin alakoulussa tuntevat oppilaansa hyvin ja ovat herkkiä huomaamaan asioita. Tärkeää on, että lapsi ei jää hätänsä kanssa yksin”, tiivistää lastensuojelun palvelupäällikkö Hanna Pösö Vantaalta.

Kaikissa kolmessa kaupungissa perheiden palvelut pidetään auki. Työtä tehdään etänä tai kasvokkain sen mukaan, mitä tarvitaan. Sijaishuoltoon on värvätty vahvistusta muualta sosiaali- ja terveyspalveluista.

”Mutta tämä kriisi vaikuttaa kaikkiin lapsiperheisiin. On varmasti perheitä, joissa on nyt uusia tarpeita tuelle esimerkiksi jaksamisen kanssa”, sanoo Espoon lapsiperheiden erityispalvelujen päällikkö Kati Villgren.

Ehkä onnekkaimpia ovat ne nuoret, joilla on jo tiivis suhde tuttuihin ja turvallisiin aikuisiin ammattilaisiin.

Valitsimme tähän artikkeliin monista sopivista vaihtoehdoista Iceheartsin, jonka työ on normaalioloissakin poikkeuksellisen pitkäjänteistä.

Iceheartsin lapset ja nuoret on valittu joukkueisiin jo pienenä siksi, että heidän on katsottu hyötyvän vuosia säilyvästä harrastusporukasta ja mielekkäästä tekemisestä.

Sama aikuinen tukee joukkuetta koulussa ja vapaalla kaksitoista vuotta. Soitimme Vuosaaressa 15-vuotiaiden poikien joukkuetta vetävälle Tero Tiittaselle ja kysyimme, mitä työ on nyt poikkeusaikoina.

Normaalisti joukkue treenaa lätkää kolmesti viikossa ja pelaa viikonloppuisin. Tiittanen on edelleen koululla läsnä, vaikkei ihan yhtä tiiviisti kuin muutamia vuosia sitten. Lätkään kyllästyneiden joukkueen jäsenien kanssa hän tekee muuta yhdessä, siis esimerkiksi käy uimassa.

”Osalla etäopiskelu sujuu hienosti, mutta kaikki ei vielä 15-vuotiaalta onnistu itsenäisesti”, Tiittanen sanoo. Hän kehuu opettajien olevan hyvin kartalla asioista, mutta muutama poika saa nyt lähi- tai etäapua joukkueen kasvattajalta koulunkäyntiin.

Hän on ollut kaikkiin joukkueensa perheisiin yhteydessä ja selvittänyt näiden tilannetta. Osalla kaikki on hyvin, mutta Icehearts on esimerkiksi järjestänyt ruokakasseja jaettavaksi.

Poikien kanssa Tiittanen on kehitellyt uudenlaista tekemistä yhdessä ja pitänyt tiiviisti yhteyttä etänä.

”Ollaan esimerkiksi käyty kahdestaan ulkoilemassa. Tavalliseen aikaan verrattuna se on kyllä nyt vähemmän painimista ja enemmän rauhallista kävelyä ja höpöttämistä.”

”Yksi nuoristamme halusi edelleen auttaa koululla iltapäiviä olevia pienempiä lapsia, joita meidän pojat tavallisesti leikittävät mielellään. Hän on kokannut heille pastaa välipalaksi täällä koululla”, Tiittanen kuvailee.

Entä jos yhteyttä mihinkään auttavaan tahoon ei valmiiksi ole?

Soini Pelastakaa lapset ry:stä yllyttää, että nyt olisi erityisen tärkeää mennä sinne, missä lapset ja nuoret jo ovat. Pitäisi kertoa, mihin voi ottaa yhteyttä, jos kotona on vaikka väkivaltaa tai ruoka on kaapista lopussa.

Hän mainitsee hyvänä esimerkkinä Keski-Uudenmaan, joka teki juuri tähän tarkoitukseen videon instagramiin.

Asiaa mutkistaa, että jokaisella kunnalla on omat puhelinnumeronsa ja verkkopalvelunsa. Ei voida siis tehdä vain valtakunnallista kampanjaa, vaan ammattilaisten pitää paikallisesti rohkaistua tekemään uudella tavalla työtä.

Soini ehdottaa myös kunnille erilaisten chat-palvelujen avaamista, kohdennettua mainontaa verkkoon nuorille ja yhteistyötä suosittujen tubettajien kanssa lasten tavoittamiseksi. Järjestöille tällainen työ on valmiiksi tutumpaa.

On myös tärkeää muistaa, että apua kannattaa nyt hakea hyvin matalalla kynnyksellä.

”Apua saa edelleen, jos sitä tarvitsee.”

Tiittanen on Icehearts-joukkueen kasvattaja eli hänen viikkoonsa kuuluu normaalisti paljon työtä poikien koululla, useita lätkätreenejä ja viikonloppuna pelejä. Nyt on pitänyt keksiä uusia tapoja olla yhteydessä poikiin. Kuva: Kalle Koponen / HS