Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lisäksi pääkaupunkiseudun jätevesiä käsitellään Suomenojalla Espoossa. Käynnissä on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Kuva: Miikka Pirinen

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne näkyy erikoisuuksina ja poikkeusjärjestelyinä myös Helsingin seudun vedenjakelussa ja jätevesien käsittelyssä.

Viime viikkoina on muun muassa syntynyt normaalia enemmän viemäritukoksia, jotka ovat seurausta desinfiointitarpeiston epäasiallisesta hävittämisestä.

”Tällä hetkellä ihmiset eivät aina muista, että viemäriin ei saisi laittaa desinfiointipyyhkeitä, kumihanskoja ja tämäntyyppisiä”, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuollon verkko-osaston johtaja Kia Aksela.

Esimerkiksi vessanpönttöön heitetyt puhdistusliinat eivät hajoa vedessä wc-paperin tavoin. Sen jälkeen tukoksia syntyy sekä viemäreihin että viemäriverkoston pumppaamoihin.

Erityisen sitkeä sotku syntyy Akselan mukaan silloin, kun roskamassa yhdistyy viemäriin kaadetun rasvan kanssa. Ylijäämärasvakin on jäte, jota ei kuulu hävittää tiskialtaan tai vessanpöntön kautta.

Taistelussa viruksen leviämistä vastaan korostetaan toistuvasti käsienpesun tärkeyttä. Oletettavasti käsienpesu on siis lisääntynyt ja toisaalta myös saanut aiempaa huolellisempia piirteitä, jolloin vettä kuluu enemmän.

Näkyykö muutos käsienpesussa lisääntyneenä vedenkulutuksena?

Käsienpesuun käytettävän veden määrä on Akselan mukaan kuitenkin niin pieni osa kokonaisvedenkulutusta, ettei hän usko sen pystyvän aiheuttamaan piikkejä.

Sen sijaan tietynlaista piikkien tasaantumista on havaittu vedenkulutuksessa, kun monet tekevät etätöitä kotonaan.

”Kulutus on tasaisempaa. Normaalisti, kun ihmiset lähtevät töihin, he käyttävät aamulla paljon vettä. Sitten on iltapiikki kello 20–22:n välillä.”

”Olisi hyvä, että ihmiset näkisivät muutakin kuin sen oman kiinteistön tilanteen.”

Myös se on Akselan mukaan havaittavissa, että etätöissä tai karanteenissa olevat ihmiset joutuvat olemaan tavanomaista pidempiä aikoja kotona vesikatkojen aikana.

Siitä seuraa kiukkuisia palautepuheluja.

”Kun ihmiset ovat nyt kotona, ne kiukuttavat ehkä vähän enemmänkin kuin normaalisti.”

Aksela kertoo, että suurin osa normaaleista vesikatkoista valittavista ihmisistä kuitenkin ymmärtää perusteluja kuultuaan, että korjaustoimenpiteet ovat välttämättömiä.

Vedenjakelu ja viemäröinti ovat kriittistä infrastruktuuria, minkä tärkeys korostuu entisestään poikkeusaikana. Luotettava vedensaanti on ehdottoman tärkeää esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle.

”Olisi hyvä, että ihmiset näkisivät muutakin kuin sen oman kiinteistön tilanteen”, Aksela sanoo.

Akuuttien korjaustöiden lisäksi tärkeää on myös suunnitelmallinen verkoston kunnostus. Kuvassa on vesijohdon korjaustyömaa, jossa HSY:n mukaan varmistettiin 10 000 ihmisen vedensaanti ja ehkäistiin samalla mahdollisesti omaisuusvahinkoja sekä liikennehaittaa aiheuttava putkirikko. Kuva: HSY

Myös HSY:n työntekijöiden on täytynyt sopeutua muuttuneisiin toimintatapoihin uudessa korona-arjessa.

Kaikille asentajille on esimerkiksi hankittu henkilökohtaiset tabletit, joiden kautta työt jaetaan sähköisesti. Aiemmin laitteet olivat yhteiskäytössä, ja töitä käytiin läpi kasvotusten pöydän ääressä.

Henkilöstön kulkemista on Akselan mukaan ylipäätään porrastettu, ja käyttöön on otettu etäleimaukset. Yhteiskäyttöisten työkalujen desinfiointi puolestaan hoituu spriillä eli kansankielellä pirtulla.

Mikäli vesikatkopaikalle tarvitaan korvaavaa vedenjakelua tankista, jakelussa avustaa Suomen Punainen Risti. Aiemmin vedettömäksi jääneen alueen asukkaat saivat käydä hakemassa vettä kanistereihin omatoimisesti.

Aksela vakuuttaa, että HSY kantaa koronataistelussa uutterasti korttaan kekoon.

”Meillä on todella sitoutunut henkilöstö. He tietävät olevansa kriittisestä infrasta vastuussa.”