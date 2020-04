Pääkaupunkiseudun suurissa kauppakeskuksissa toimivat yrittäjät ovat HS:n soittokierroksen perusteella hyvin eriarvoisessa asemassa koronakriisin aikana.

Toisissa kauppakeskuksissa yrittäjiä on jo esimerkiksi vapautettu kokonaan vuokranmaksusta asiakaskadon vuoksi, kun taas toisissa vasta keskustellaan mahdollisista helpotuksista.

HS kysyi Triplan, kauppakeskus Kampin, Iso Omenan, Itiksen ja Redin johdolta sekä kauppakeskusten yrittäjiltä miten kauppakeskuksissa on toimittu asiakasyritysten vuokranmaksun suhteen tilanteessa, jossa Suomen hallitus on päättänyt ennennäkemättömistä rajoitustoimista.

Suomen suurimmassa kauppakeskuksessa Triplassa oli hiljaista maaliskuun lopulla. Kuva: Kalle Koponen / HS

Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kauppakeskusten asiakasvirtoihin eri tavalla: suurin osa kertoo asiakasmäärän laskeneen vähintään puoleen normaalista. Ydinkeskustassa sijaitsevassa Kampin kauppakeskuksessa pudotus on jopa 80 prosenttia.

Helsingin keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Citycenterin omistava kiinteistösijoitusyhtiö Sponda ja Espoon Tapiolassa sijaitsevan kauppakeskus Ainoan omistava vakuutusyhtiö LähiTapiola ilmoittivat kuun alussa, etteivät aio periä vuokraa tiloissaan toimivilta kahvila- ja ravintola-alan yrityksiltä huhti-toukokuun ajalta.

Taustalla on hallituksen päätös sulkea koko maan ravintolat kahdeksi kuukaudeksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kauppakeskus Itiksessä asiakasyritysten vuokrat aiotaan kauppakeskusjohtaja Christoffer Jansénin mukaan vähintään puolittaa noin 3–4 kuukauden ajaksi. Ajatuksena on, että vaikka koronakriisistä päästäisiin yli muutamassa kuukaudessa, yritykset tarvitsevat aikaa toipua.

Hiljaiseloa Itis-kauppakeskuksessa 2. huhtikuuta. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

”Kauppakeskuksilla on kuluja, jotka juoksevat kriisistä huolimatta. Näitä ovat esimerkiksi puhtaanapito, lämmitys, ilmanvaihto ja turvallisuus. Tarjoamme yrityksille erilaisia sopimuspaketteja tapauskohtaisesti niin, että vähimmillään yritysten pitää maksaa nämä ylläpitokulut.”

Itiksestä 90 prosenttia omistaa monikansallinen sijoituspankki Morgan Stanley ja 10 prosenttia suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö CC Real.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen ilmoitti maaliskuun lopussa vapauttavansa ravintolat vuokranmaksusta toukokuun loppuun asti. Yhtiön mukaan päätös koskee ravintoloita, jotka toimivat vuokralla Ilmarisen kokonaan omistamissa liikehuoneistoissa.

Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila sanoo, että yhtiö on valmis noudattamaan samaa linjaa myös kohteissa, joista omistaa osan.

Ilmarinen omistaa hiukan alle puolet Helsingin Kalasatamassa sijaitsevasta kauppakeskus Redistä ja 37,5 prosenttia Pasilan Triplasta.

Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen ilmoitti perjantaina iltapäivällä, että Redissä on päätetty olla perimättä kahvila- ja ravintola-alan toimijoilta vuokria huhti-toukokuun ajalta.

Rediä omistavat Ilmarisen lisäksi Osuuspankki ja LähiTapiola.

”Me emme Redissä missään nimessä halua ajaa vuokralaisiamme konkurssin partaalle. Koronaviruksen aiheuttama haitta on kollektiivinen, nämä ovat yhteiset talkoot”, Salminen sanoo.

Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen sanoo neuvotteluyhteyden Redin yrittäjiin olevan hyvä. Kuva: Aleksi Jalava

Suomen suurimman kauppakeskuksen Triplan johto ei pyynnöistä huolimatta avannut omaa linjaansa asiakasyritysten vuokranmaksussa tämän jutun julkaisuun mennessä.

Ilmarisen lisäksi Triplan omistavat YIT (37,5 prosenttia), Conficap ja Fennia.

Espoossa sijaitsevan kauppakeskus Iso Omenan linja asiakasyritystensä vuokrienmaksun suhteen herätti negatiivista huomiota maaliskuun lopulla, kun julkisuuteen vuoti Iso Omenan omistavan kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin tiedote. Tiedotteen mukaan vuokralaisten vuokranmaksuvelvoite pysyy voimassa.

Cityconin kauppakeskustoiminnoista vastaavan johtajan Sanna Yliniemen mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vuokrat pitäisi välttämättä maksaa täysimääräisinä.

”Meille on tullut satoja pyyntöjä liittyen vuokranhelpotuksiin. Käsittelemme ne tapauskohtaisesti, sillä meillä on asiakkaina niin pienyrittäjiä kuin pörssiyhtiöitä, eikä kriisi koske päivittäistavarakauppoja ja apteekkeja.”

Käytännössä Citycon tarjoaa vuokralaisilleen maksuajanpidennyksiä, vuokranalennuksia ja vuokravapaita kuukausia. Yliniemen mukaan helpotusta on tarjottu jo ”sadoille” yrityksille.

Isossa Omenassa Naughty Brgr -ravintolaa pyörittävä Akseli Herlevi on sitä mieltä, ettei Citycon tule tarpeeksi vastaan yrittäjien ahdingossa. Tarjottu helpotus on hänen mukaansa riittämätön.

”Kauppakeskukset mainostavat yrittäjille tiloja asiakasvirran mukaan, mutta entäs nyt, kun sitä virtaa ei ole? Tilanne on epäselvä, koska kaikkien kohdalla tehdään erilaisia sopimuksia. Sopimukset ovat salaisia, ja ne pitää lukea tarkkaan”, Herlevi sanoo.

Akseli Herlevi toivoo kauppakeskus Iso Omenan omistavan Cityconin tekevän enemmän yrittäjien hyväksi. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Yksi merkittävä tekijä vaihtelevien käytäntöjen taustalla on kauppakeskusten omistuspohja. Esimerkiksi monien suomalaisten eläkekirstua vartioiva Ilmarinen tarkastelee omistuksiaan hyvin pitkällä sijoitustähtäimellä. Jos omistaja on monikansallinen tai jos omistajia on useita, voi päätöksenteko olla hidasta ja omistajien toiveet keskenään ristiriidassa. Myös omistajan lainataakan määrä vaikuttaa.

”Kyllä kauppakeskusten omistuspohja näkyy tässä tilanteessa ehdottomasti”, sanoo lukuisissa pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa toimivan Jungle Juice Barin toimitusjohtaja Elli Holappa.

Jungle Juice Barin toimitusjohtaja Elli Holappa toivoo kauppakeskuksilta nopeampaa päätöksentekoa kriisitilanteessa. Kuva: Rio Gandara / HS

Holapan mukaan Citycon on tullut tilanteessa hyvin vastaan, mutta esimerkiksi kauppakeskus Kampin, Triplan ja Itiksen kanssa neuvottelut ovat edenneet hitaasti.

Kauppakeskus Kamppi ei tarkentanut myöskään HS:lle, millaisiin toimiin se on ryhtynyt vuokralaisten helpottamiseksi. Kampin omistaa yhdysvaltalainen kiinteistösijoitusyhtiö CBRE.

”Tilanne on todella kriittinen, ja meidän yritysten kannalta on tuskaista, jos päätöksiä vuokrista ei saada aikaan. Me myös työllistämme yli 400 suomalaista nuorta. Kannamme suurta vastuuta siitä, että voimme tarjota heille työtä tulevaisuudessakin”, Holappa sanoo.