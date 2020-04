Helsingin terveysasemien tavanomaiset potilaat ovat pitkälti kadonneet vastaanotoilta ja puhelinpalvelusta. Jopa potilaat, jotka ovat saaneet puhelinpalvelussa ohjeen saapua vastaanotolle, ovat nyt jättäneet tulematta, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Aiemmilla viikoilla on tiedotusvälineissä ollut laajasti esillä, että terveysasemille ei saisi lähteä pelkästään tiedonsaannin vuoksi. Esimerkiksi Espoossa on ensin soitettava auttavaan puhelimeen, jonka kautta ihmiset ohjataan eteenpäin tarpeen mukaan.

Nyt tilanne on johtanut siihen, että myös sellaiset potilaat, joiden pitäisi olla yhteydessä terveyskeskukseen joko verkossa tai puhelinpalvelun kautta, eivät ole ottaneet yhteyttä. Se voi pahentaa sairaudentilaa, Lukkarinen sanoo.

”Meillä on tavallisesti runsaasti potilaita, joilla on välitön tai kiireellinen tarve arvioinnille ja hoidolle. Esimerkkeinä sydänoireista tai astman ja keuhkoahtauman pahenemisesta kärsivät sekä potilaat, joilla on kroonisia haavoja. Nyt he ovat kadonneet.”

Suositukset pysytellä kotona ja poissa julkisilta paikoilta, on siis purrut helsinkiläisiin erittäin hyvin.

Vakavan sairauden kanssa ei kuitenkaan saisi jäädä kotiin, sillä se voi johtaa erittäin pahoihin seurauksiin, Lukkarinen sanoo.

”Meillä on ollut nyt sellaisia hengenvaarallisia tilanteita, joissa sairaus on edennyt pitkälle ja siitä on tullut pahoja seurauksia.”

Lukkarinen ei halua eritellä minkälaisia seurauksia pahimmillaan kotiin jäämisellä on ollut. Hänen tietoonsa ei myöskään ole tullut kuolemantapauksia.

”Se ei maailmaa kaada, jos soittaa meille ja kysyy mitä pitäisi tehdä. Ja etenkin jos me neuvomme potilasta, että pitää tulla vastaanotolle, niin silloin pitäisi kyllä luottaa meidän ammattitaitoon ja tulla vastaanotolle.”

Terveyskeskusten ajanvarauksen ja neuvonnan pahin ruuhka on nyt Lukkarisen mukaan takana ja siksi hän kehottaa helsinkiläisiä herkästi tarttumaan puhelimaan ja soittamaan.

Rutiinikäyntejä ja muuta kiireetöntä terveyskeskuksissa ei tehdä, mutta sairauksia hoidetaan aivan tavanomaisesti – osittain verkkovastaanottojen kautta. Sen lisäksi myös terveyskeskukset ovat edelleen auki.

”Kaikki sydänoireet, diabeetikkojen jalkahaavat ja muut krooniset haavat, keuhkotaudit kuten keuhkoahtauma ja astma sekä ylipäänsä huonossa tasapainossa olevat perussairaudet”, Lukkarinen luettelee tavallisia lääkärin vastaanotolla selvitettäviä tapauksia.

”Maalaisjärkeä saa toki käyttää, mutta yllättävä ja poikkeava oireilu ja tilanteissa, joissa ei ole aivan varma vaatiiko asia arviointia kannattaa hyödyntää esimerkiksi omaolo-palvelua tai jättää arviointi ammattilaiselle. Kotona tehty arvio tilanteesta ei aina ole oikea.”