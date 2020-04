Vantaa sulkee pääsiäisen jälkeisestä tiistaista (14.4.) lähtien 23 peruskoulutilaa koronatilanteen takia.

Osassa Vantaan kouluista ei ole ollut yhtäkään oppilasta lähiopetuksessa sen jälkeen kun oppilaille on valmiuslain aikana suositeltu koulunkäyntiä kotoa käsin.

Pääsiäisen jälkeen Vantaalla pysyy avoinna edelleen 30 koulutilaa, joihin suljettavien koulutilojen oppilaat ohjataan lähiopetukseen. Vantaan kaupungin lähettämässä tiedotteessa todetaan, että tartuntariskit minimoidaan toimipisteiden yhdistämisessä.

Kaupunki arvioi, että avoinna pysyvissä kouluissa oppilasmäärät jäävät vähäisiksi myös koulujen yhdistämisen jälkeen.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan mukaan kussakin yhdistetyssä koulussa Vantaalla opiskelisi alle 40 oppilasta lähiopetuksessa. Keskimääräinen koulukoko on Vantaalla 545 oppilasta, joten suuret tilat mahdollistavat opiskelun järjestämisen väljästi myös samassa kiinteistössä.

Lisääkö keskittäminen tartuntariskiä, perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaalta?

”Meillä on pieniä määriä oppilaita kouluissa ja kouluihin, jotka jatkavat toimintaansa tulee pieniä määriä oppilaita. Ja kun on suuria tiloja, niin heidät laitetaan eri siipeen ja kaikin tavoin pyritään siihen, että lähikontaktit eivät lisäänny”, Kalo sanoo.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että jostakin koulusta kaksi, kolme tai viisi oppilasta siirtyy toiseen toimipisteeseen, jossa toimii esimerkiksi kymmenen oppilasta. Jos koulussa on tilaa esimerkiksi 5 000 neliömetriä eli 50 sadan neliön omakotitalon verran tilaa niin voidaan laittaa väljästi. Lisäksi porrastamme välitunteja ja ruokailuvuoroja eli huolehdimme kaikin mahdollisin keinoin, että tällaista huolta ei olisi”, Kalo kertoo.

Espoo on sulkenut joitakin oppilaista tyhjentyneitä koulurakennuksia viime viikon maanantaista (30.3.) alkaen väliaikaisesti.

Opetustoimen johtajan Kaisu Toivosen mukaan Espoossa on tällä hetkellä kiinni 10 yläkoulua, 8 alakoulua ja 10 lukiota. Ruotsinkielisellä puolella kouluverkko on harvempi ja kiinni on vain yksi lukio.

Toivosen mukaan ryhmiä ei ole yhdistelty, mutta muutaman lähikoulun opetus on samassa kiinteistössä.

”Tiloissa on silti väljä sijoittelu ja pieniä ryhmiä. Huoltajat ovat ottaneet suurimman osan oppilaista kotiin”, kertoo Toivonen.

Espoossa oppilaita on koulussa lähiopetuksessa vain noin tuhat eli 6 prosenttia niistä ikäluokista ja erityisen tuen oppilaista joille poikkeustilan lähiopetus tulee järjestää.

Helsingissä muutama yläkoulu on kokonaan kiinni. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan Vantaan tapaan harkitse eri koulujen oppilaiden keskittämistä, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja Liisa Pohjolainen.

Pohjolaisen mukaan tähän on pääasiassa kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että ryhmät halutaan pitää mahdollisimman pieninä. Toinen on se, lapset voivat käydä tutussa koulussa, koska lähiopetusta saavat pääasiassa 1.–3. luokkalaiset eli pienet lapset.