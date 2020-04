Helsingin tilanne suojavarusteiden riittävyyden suhteen on kriittinen.

Tämä on se viesti, jota Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on viime aikoina toistellut valtiojohdolle. Kerta toisensa jälkeen. Mutta viestiä ei Vapaavuoren mukaan ole kuunneltu.

Maanantai-iltana Vapaavuorella keitti yli, ja hän lähetti ärhäkän Twitter-viestin.

Vapaavuori perustelee jälkikäteen twiittiään sillä, että kaupungin huolta ei ole otettu valtiojohdossa tosissaan. Ei ole otettu, vaikka Helsinki on maan suurin kunta ja koronatilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa on maan pahin.

”Minusta on valitettavaa, että hallitus ei halua käydä dialogia isojen kaupunkien johdon kanssa. Tilanteessa, jossa kuitenkin kriisin hoitaminen tapahtuu pitkälti ruohonjuuritasolla eli kunnissa ja sairaanhoitopiireissä”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mukaan Helsingissä on koettu, että hallituksen puheet ja kuntatason todellisuus eivät kohtaa. Hallitus toistelee, että suojavarusteita on riittävästi. Mutta käytännön hoivatyössä pääkaupunkiseudulla näkymä on toinen.

Viime viikon keskiviikkona 1. huhtikuuta hallituksen tiedotustilaisuudessa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi, että suojavälinetilanne on valtakunnallisesti hyvä ja vain yksittäisillä alueilla on tarvetta välineiden täydennyksiin.

”Hankintamekanismit toimivat, useampi hankintarengas olemassa”, Pekonen sanoi infossa.

Samaan aikaan Helsingissä tilanne näytti paljon synkemmältä.

Helsinki lähetti hallituksen infoa seuraavana päivänä 2. huhtikuuta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikölle Kirsi Varhilalle kirjeen, jossa kerrottiin tilanteen Helsingissä olevan hyvin vaikea monien suojavarusteiden osalta.

HS on nähnyt kirjeen, joka on lähetetty tiedoksi myös muiden suurten kaupunkien johtajille. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Vapaavuori ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Kirjeen mukaan pahin pula Helsingissä on muiden muassa suojatakeista, IIR-luokan suu-nenäsuojuksista ja suojalaseista.

Listalta löytyvät myös muoviessut, kirurgisen luokan II suu-nenäsuojukset sekä FFP2- ja FFP3-luokan suu-nenäsuojukset.

Kirjeessä korostettiin, että Helsinki on kertonut vaikeasta tilanteestaan useampaan otteeseen valtiovallalle, mutta kovin vähän on tapahtunut.

Erikseen kirjeessä mainitaan 27. maaliskuuta pidetty kokous, johon osallistuivat Helsingin edustajien lisäksi johtajia STM:stä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta ja Husista.

”Tuossa kokouksessa sovittiin yhteisesti tietyistä menettelyistä, jotka ovat sen jälkeen valtion puolelta jääneet pitkälti toteuttamatta”, kirjeessä todetaan.

Mitä nuo menettelyt ovat?

”Kyse oli kahdesta asiasta”, Vapaavuori sanoo.

Kokouksessa oli Vapaavuoren tulkinnan mukaan sovittu, että kaupungeille toimitettaisiin jatkossa tiedot kansallisesta suojavarustetilanteesta ja -tarpeesta.

Toisekseen sovittiin siitä, että Helsinki ja mahdollisesti muut suuret kaupungit pääsisivät mukaan valtiollisten viranomaisten ja sairaanhoitopiirien koordinaatioryhmään, jossa arvioidaan tilannekuvaa suojavarusteiden riittävyydestä.

Kumpikaan näistä kokouksessa sovituista asioista ei Vapaavuoren mukaan ole sellaisenaan toteutunut.

”Ymmärrän, että tilanne on vaikea, ja koko maailma kipuilee samojen asioiden kanssa. Meidän valmiusvarastot eivät sittenkään olleet niin täynnä kuin kuviteltiin ja suojavarusteiden tarve on yllättänyt kaikki”, Vapaavuori sanoo.

Viime viikolla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi hallituksen linjanneen, että työntekijöiden on käytettävä hengityssuojaimia käydessään asiakkaiden luona kotihoidossa.

Hengityssuojien käyttö kotihoidossa on varmasti perusteltua, mutta Kiurun ilmoitus vaikeutti entisestään tilannetta kuntatasolla.

Helsingillä ja muilla kunnilla ei ole riittävästi suojamaskeja ohjeistuksen noudattamiseksi, koska suojavarusteita on varattava koronapotilaiden ja oireilevien asiakkaiden kanssa työskentelyyn.

”Tietysti suojavarusteita halutaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti eri tilanteissa, jotta vältettäisiin taudin leviäminen. Mutta samaan aikaan ohjeiden pitäisi olla sellaisia, että niitä voidaan noudattaa”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on päävastuussa suojavarusteiden riittävyydestä ja tietää hyvin, että suojavarusteista on pulaa.

Siksi Vapaavuoren mielestä oli erikoista, että hallitus antoi kategorisen linjauksen kotihoidon suojavarusteista, vaikka tiesi, että sitä on käytännössä mahdoton noudattaa.

Viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Sanna Marin (sd) pahoitteli sitä, että hallituksen linjauksia ei ole riittävän hyvin noudatettu. Syynä Marinin mukaan oli se, että sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on pirstaloitunut niin moniin eri toimijoihin. On sairaanhoitopiirit, kunnat, yksityiset toimijat ja työterveyshuolto.

”Tällä hetkellä kaikkialla Suomessa niitä linjauksia, joita hallitus on tehnyt, ei ole noudatettu”, Marin sanoi. Marin viittasi kommentillaan ennen kaikkea kansaneläkelaitos Kelaan, joka on vastoin hallituksen ohjeistusta sulkenut koronatilanteen vuoksi toimipisteitään.

Silti kommentti riepoi Vapaavuorta.

”Sosiaali- ja terveysministeriössä pitäisi olla näkemys siitä, mikä on realismia ja mikä ei. Ei pitäisi antaa suojavarusteista ohjeita, joita ei pystytä noudattamaan ja vierittää vastuuta noudattamatta jättämisestä muille. Ongelma ei ole kentän pirstaleisuus, vaan puutteellinen kokonaiskuva ja puutteellinen keskustelu eri toimijoiden välillä”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori lähetti maanantai-iltana myös toisen twiitin, jossa hän sanoi olevansa hyvin pettynyt suomalaisen elinkeinoelämän kykyyn ottaa suojavarusteiden kotimainen valmistus tosissaan.

Tiistaina aamupäivällä elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tiedotti, että Suomessa on valmiudet aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeri on tiedotteen mukaan aloittanut toimet, joilla tuotannon käynnistys voi tapahtua hyvinkin nopeasti.

”Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen virkakunta ansaitsevat kiitokset. Sen jälkeen kun he vihdoin viime viikolla tähän kysymykseen havahtuivat, niin on tapahtunut nopeasti”, Vapaavuori sanoo.

”Harmillista on se, että Helsingin pormestarin pitää monta kertaa julkisuudessa melskata ennen kuin asia otetaan tosissaan. Tässäkin on vielä riskinsä, eivätkä määrät niin suuria ole. Mutta hyvä alku kuitenkin.”

Vaikka Vapaavuori on viime aikoina moittinut maan hallitusta kovin sanoin, hän samalla haluaa antaa sille kiitosta.

”Haluaisin korostaa sitä, että hallituksen toimenpiteet kriisin hoidossa ovat olleet pääsääntöisesti hyviä ja oikeita. Mitään isompaa vahinkoa ei ole tapahtunut”, Vapaavuori sanoo.

”Mutta vielä parempaan tulokseen päästäisiin, jos käytäisiin dialogia kuntakentän kanssa.”

Vapaavuori sanoo myös hyvin ymmärtävänsä, että hallituksella on ollut kädet täynnä kriisin hoitamisessa.

”Siitä huolimatta koen, että kaikki voittaisivat, jos asioiden kokonaiskoordinaatio ja -hallinta olisivat parempaa. Ja jos kuntakentän kanssa käytäisiin enemmän suoraa keskustelua.”