Kun kotona vietetään aiempaa enemmän aikaa, vinkit perheen pienimpien viihtymiseen ovat kullanarvoisia. Ajanviettotapoja sekä vinkkejä mukavaan puuhaan tarjoavat monet verkkosivut ja toimijat. Mikään ei toki estä myöskään aikuista viihtymästä lapsille suunnattujen askareiden parissa, monista kun löytyy vähän vaativampiakin tehtäviä.

Askartelu- ja taidetehtävät ruokkivat luovuutta jo itsessään, mutta lisätasoa niihin tuovat nyt kodin varustelutilanne ja ennen kaikkea sen aukot: mitä jos teroitin uupuu, minkä kaapin perukoilla makaavat kartongit, millä voisi korvata liiman? HS on julkaissut hauskoja askarteluvinkkejä siihen, mitä kaikkea maitopurkeista, vessapaperihylsyistä ja pahvilaatikoista voi luoda.

Jopa tiedekokeita voi tehdä kotioloissa, vinkkaavat tiedekeskus Heureka ja Sanoma Pron Oppi ja Ilo -sivusto. Tieteenteossa riittääkin mukavasti hommaa, joka alkaa hyvästä suunnittelusta. Tutkijan työhön valmistaudutaan pistämällä varusteet kuntoon: nimikyltti ja tutkijantakki tarvitaan, sen jälkeen etsitään mittausvälineet. Vaativimpiin projekteihin tarvitaan kenties vanhemman tutkijan valvontaa.

Uutta ja jännittävää tietoa historiasta voi ammentaa museoiden videoilta ja tehtävistä. Akuuttia tiedonjanoa sammuttaa Hesarin Lasten uutiset. Viihdettä päiviin tai iltoihin saa satuhetkistä ja lukutuokioista – tämä toimii ilman omaa aikuistakin, sillä verkkopalvelujen valikoimissa on myös valmiiksi luettuja satuja.

Heureka

Tiedekeskuksen ovet pysyvät kiinni, mutta Heureka tarjoaa Tiede-elämyksiä kotiin -sivullaan tiedettä hauskassa muodossa. Heureka-hetket ovat lyhyitä parin minuutin pituisia videoita, joissa tehdään hilpeitä tieteellisiä temppuja. Heurekan tempputehtaassa taas nähdään laaja valikoima tiedetemppuja munan laittamisesta pulloon aina oman kraatterin tekemiseen. Sivuilta löytyy myös ohjeet kotityöpajoihin, joissa voi vaikkapa keihästää ilmapallon tai tehdä mukikakkuja mikrossa.

Tekniikan museo

Museon Facebook-sivulla voi katsoa tallenteita livelähetyksistä, joiden teemana on yksinkertaiset koneet. Tallenteissa tutustutaan vipuihin, kiiloihin ja erilaisiin pyöriin. Sivuilta löytyy myös aiheeseen sopivia tehtäviä ja ohjeita askarteluihin.

Luonnontieteellinen museo Luomus

Luomus Live -videoiden kautta pääsee kurkistamaan esimerkiksi museon eläinkokoelmiin öisissä tunnelmissa, seuraamaan näyttelyn dioraaman eli luontokokonaisuuden syntyä tai tutustumaan museon valtaviin kokoelmiin, joista vain yksi tuhannesosa on esillä. Videoilla tehdään myös tutustumisretkiä muun muassa Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan sekä tutustutaan aistien puutarhaan.

Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarha on sulkeutunut yleisöltä, mutta eläinten elämää voi seurata livekameroiden kautta ympäri vuorokauden. Tällä hetkellä voi seurata pikkumangustien ja metsäpeurojen touhuja sekä Amazonia-talon apinoita, mutta lisää livekameroita on työn alla. Eläintarhan sosiaalisen median kanaviin tehdään suoria videolähetyksiä eläinten luota, ja niissä vastataan myös katsojien kysymyksiin. Videolähetykset tallennetaan Korkeasaaren Facebook-sivuille.

Koululaisia ja päiväkoti-ikäisiä palvelee nyt Korkeasaaren etäopetussivu. Tehtäviä löytyy pienille lapsille sopivista eläintarinoista ja leikeistä aina lukiolaisille suunnattuihin materiaaleihin. Niihin liittyy aiheita käsitteleviä Korkeasaaren videoita, joiden avulla eläinten puuhien katselu onnistuu myös kotoa.

Poliisimuseo

Tampereella sijaitsevan Poliisimuseon Itsenäisen Suomen poliisi -verkkonäyttely esittelee poliisitoimen historiaa. Museon verkkonäyttely Pussihousuista haalareihin – Poliisin virkapuku Suomessa esittelee poliisiviranomaisten asuja ja asusteita Ruotsin vallan ajalta tähän päivään.

Rovaniemen taidemuseo

Rovaniemen taidemuseon kuva-arkistoa voi hyödyntää omaksi ilokseen tai koulutehtävissä. Tehtäviä pystyy tekemään niillä välineillä, joita kotoa löytyy. Tehtäväpankin nimi TsiP tulee lauseesta ”Tee se itse ja piristy”. TsiP-tehtäväpankin ideat ovat saaneet inspiraationsa museon taideteoksista, ja tehtäviä löytyy erilaisista teemoista helpoista vaativiin. Kuvien taideteokset ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.

Nettipuuhaa

Sanoma Pron Oppi ja Ilo tarjoaa nettisivuillaan monenlaista tekemistä lapsille. Sivusto tarjoaa ilmaisia verkkopelejä, ohjeita jumppahetkiin ja helppoihin tiedekokeisiin sekä askartelua ja vinkkejä sisäleikkeihin.

Sanoma Pro on myös avannut monipuolisesti digitaalisia harjoitustehtäviä oppilaiden käyttöön veloituksetta. Tehtäviä on tarjolla niin alakoulun, yläkoulun kuin lukion oppilaille.

Linnanmäen huvipuiston Luokkaretket-nettisivuilta löytyy oppimateriaaleja ja tehtäviä koululaisille. Tehtäviä on sananselityksistä pienoismalleihin ja noppatehtävistä tietovisaan.

Virtuaalinen Annantalo antaa ideoita taidekasvatukseen ja taiteen kohtaamiseen kotona. Se tutustuttaa Annantalon esityksiin ja näyttelyihin sekä tarjoaa taidetyöpajoja. Palvelu löytyy Annantalon sosiaalisen median kanavissa (Youtubessa, Facebookissa ja Instagramissa). Annantalon nettisivuille lisätään ladattavia oppimateriaaleja.

Satuhetkiä verkossa

Timo Parvela lukee iltapäivisin otteita lastenkirjoistaan Unicefin satuhetkissä. Kuva: Rio Gandara / HS

Suomen Unicef tarjoaa päivittäin sosiaalisen median kanavissa satuhetkiä. Timo Parvela lukee otteita kirjoistaan klo 15, ja tallenteet ovat katsottavissa myös myöhemmin. Eppu Nuotio lukee ääneen Maailman viimeiset noidat -kirjaa aamuisin klo 9.

Teatteri Hevosenkengällä on oma Satukanava, jolla näyttelijä Eero Ahre lukee Topeliusta, Andersenia, kansansatuja, klassikoita ja myös lasten omia satuja.

Niilo Mäki -instituutin lukutuokioissa lukumummit ja -vaarit, suomalaiset urheilijat ja muut tutut henkilöt lukevat lastenkirjoja.

Iltasatuja luettavaksi tai ladattavaksi omalle koneelle tarjoaa Iltasatu.org. Sivustolle on koottu tekijänoikeuksista vapautuneita klassikkosatuja sekä uusia teoksia.

Kirjallisuuspalvelu Kirjasammon kautta on mahdollista päästä lukemaan lasten- ja nuortenkirjallisuutta, jonka tekijänoikeudet ovat rauenneet.

Papunet tarjoaa tietoa, apua ja erilaisia materiaaleja ihmisille, jotka eivät kommunikoi puhumalla tai joille puheen ymmärtäminen on vaikeaa. Papunetissä löytyy ladattavia ja tulostettavia selkokirjoja ja aineistoja lapsille ja nuorille.

Lukusovellus Lukulumo on varhaiskasvatukseen suunnattu pedagoginen äänikirjapalvelu. Älylaitteelle ladattavan sovelluksen koulu- ja home access -versiot on avattu nyt kaikkien käyttöön. Lukulumosta löytyy yli sata lastenkirjaa kuvituksineen. Kirjat on luettu ääneen eri kielillä. Palvelu on suunniteltu tukemaan erityisesti monikielisiä lapsia, joten pääpaino on kirjoissa, joita voi kuunnella usealla eri kielellä.

Helmet-kirjaston äänikirjoja pääsevät kuuntelemaan kirjaston asiakkaat. E-kirjojen lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti ja pin-koodi, lukemiseen sopiva laite sekä verkkoyhteys. Kirjoja kuunnellaan nettiselaimessa tai palveluiden sovelluksissa.

Lasten uutiset

HS julkaisee lapsille suunnatun uutislähetyksen joka arki-iltapäivä televisiossa ja verkossa. Perjantaisin uutisia voi lukea printtilehdestä. Lasten uutisissa käsitellään sitä, mitä maailmassa tapahtuu sekä ajankohtaisia aiheita koululaisten näkökulmasta. Lähetyksen voi katsoa verkossa HS:n verkkosivulla, Nelosen Ruutu-palvelussa ja Youtubessa.