Maaliskuun lopulla Sipoon kotihoidon 45 työntekijän tiimissä koitti totuuden hetki. Yksi työntekijä epäili saaneensa koronavirustartunnan.

Hän ilmoitti asiasta esimiehilleen ja vetäytyi oma-aloitteisesti karanteeniin, jossa antoi positiivisen testituloksen. Muut työntekijät testattiin, myös palvelupäällikkö Sari Häkkinen.

”Tulokseni oli negatiivinen”, Häkkinen sanoo. Testien tulosten odottelun aikana 15 työntekijää oli karanteenissa.

Tällä kertaa tarinalla oli hyvä lopputulos, sillä Sipoon vanhustenhuollossa ei sen koomin ole todettu lisää koronavirustartuntoja, vaikka kunnan tartuntamäärä muuten onkin väkilukuun suhteutettuna suuri.

Käytännössä siis yhden työntekijän oikea-aikainen toiminta katkaisi tartuntaketjun alkuunsa ja pelasti monia ihmisiä mahdolliselta sairaudelta. Hän ei tartuttanut yhtään työtoveriaan eikä kotihoidon iäkkäitä asiakkaita.

Uutinen on lohdullinen näinä aikoina, kun vanhusten hoivapalveluissa on todettu yhä enemmän koronavirustartuntoja, ja useita ikäihmistä on kuollut covid-19-tautiin muun muassa Espoossa ja Helsingissä.

Sari Häkkinen arvioi, että Sipoon kurinalaisen toiminnan salaisuus on se, että kotihoidon työntekijöille lähtee kunnan oma viesti päivittäin.

”Ohjeistusta on muutettu lennossa sitä mukaa, kun uusia ohjeita on tullut THL:stä ja ministeriöstä. Olemme halunneet, että työntekijöillä on yksi kanava, jonka viesti on mahdollisimman selkeä.”

Muuttuvista ohjeistuksista esimerkkinä on se, että epidemian alkuvaiheessa kotihoidon henkilöstölle viestitettiin, että oireeton työntekijä voi työskennellä oireettoman asiakkaan luona ilman suojausta. Hyvä käsihygienia riittäisi.

Kun selvisi, että myös oireettomat ihmiset voivat levittää tartuntaa, ohjeistus muuttui siten, että kotihoidon käynneillä käytetään käsineitä ja hengityssuojaimia.

”Ohjehan on, että hengityssuojain voi olla joko kirurginen maski tai huivi. Meillä on käytössä kirurgisia maskeja.”

Erityiset kiitokset ansaitsee Häkkisen mielestä myös Sipoon kunnan oma tartuntatiimi, joka hoiti sen, että ensimmäisen tartuntatapauksen jälkeen käytännössä kaikki työntekijät testattiin.

”Sitten tartuntatiimi teki ripeää jäljitystyötä. Nostan heille hattua”, Häkkinen sanoo.