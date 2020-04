Suomenlinna on suosittu turistikohde, jossa vierailemista kehotetaan nyt välttämään. Kuva: Timo Jaakonaho

Suomenlinnan hoitokunta kehottaa ihmisiä välttämään saarella vierailua koronavirustilanteen takia. Kehotuksella pyritään vähentämään tartuntariskiä ja suojelemaan Suomenlinnassa asuvia ja työskenteleviä ihmisiä.

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa.

Hoitokunta muistuttaa, että Suomenlinna on myös kaupunginosa ja asuinalue, jossa asuu noin 800 ihmistä. Saarelle pääsee lautalla, jolla kulkeminen on asukkaille välttämätöntä. Monet käyvät töissä tai hoitavat muita asioita mantereen puolella. Mikäli lautta täyttyy vierailijoista, on turvavälin säilyttäminen haasteellista.

Lisäksi Suomenlinnassa on ainoastaan yksi kauppa, jossa asukkaat tekevät päivittäisostoksiaan. Hoitokunnan mukaan iso määrä ihmisiä ruuhkauttaa kaupan nopeasti, jolloin tartuntariski kasvaa.

Suomenlinna on yksi Suomen suosituimpia käyntikohteita, jossa kävijöitä on vuosittain noin miljoona.

Tällä hetkellä Suomenlinnan yleisöpalvelut on kuitenkin pääosin suljettu. Ravintoloissa ja kahviloissa ei ole mahdollista ruokailla, minkä lisäksi kaikki museot ovat viranomaismääräysten takia kiinni.

Maailmanperintökohdetta hallinnoiva ja ylläpitävä Suomenlinnan hoitokunta kehottaa ihmisiä nauttimaan lähestyvästä pääsiäisestä lähiluonnossa.