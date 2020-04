Vantaan kaupunki perustaa hoivakodin koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia sairastaville vanhuksille.

”Meillä on mahdollisuus siirtää sinne joko omasta tai ostopaikasta näitä koronopositiivisia”, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Lahnalampi-Lahtisen mukaan hoivakotiin voidaan siirtää vanhuksia myös Vantaan sairaalasta ja kotihoidosta.

Taustalla on se, että positiivisen testituloksen saanut hoivakodin asukas pitäsi eristää, mutta monet muistisairaat vanhukset eivät ymmärrä ja muista sitä, miksi he eivät saa liikkua oman huoneen ulkopuolella.

Koronahoivakoti avautuu jo torstaina Vantaan kaupungin omassa yksikössä.

”Ne, jotka ovat siellä, saavat siellä liikkua ja saavat hyvän hoidon sinne”, Lahnalampi-Lahtinen sanoo.

Hoivakoti perustetaan vanhainkotien asukkaiden suojaamiseksi.

Lahnalampi-Lahtisen mielestä se on perusteltua myös hoitohenkilökunnan suojaamisen vuoksi. Koronapotilaille suunnatussa vanhainkodissa hoitajilla on erityisen hyvät suojavarusteet.

”He työskentelevät käytännössä avaruuspuvussa, täydessä suojavarustuksessa.”

Vantaalla ei ole toistaiseksi yhtään vanhusten hoivakodeissa tapahtunutta koronakuolemaa.

Vantaan hoivakodeissa on Lahnalampi-Lahtisen mukaan tällä hetkellä neljä tartuntaa, joista kaksi on omassa yksikössä ja kaksi on ostopalveluyksikössä.