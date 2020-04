”Meidän on mahdotonta välttää töissä lähikontakteja, eikä suojuksia ole. Se pelottaa, koska kukaan ei tiedä varmuudella, voivatko oireettomat lapsetkin tartuttaa.”

Näin sanoo pienen kaupungin kunnallisessa päiväkodissa työskentelevä nainen, joka on erittäin huolissaan oman työturvallisuutensa puolesta. Nainen kuuluu koronavirustaudin riskiryhmään astman vuoksi.

Hän esiintyy jutussa nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Varhaiskasvatuksen työntekijät eivät voi siirtyä etätöihin. Naisen kotikaupungissa ei ole myöskään tarjottu riskiryhmään kuuluville mahdollisuutta siirtyä muihin tehtäviin. Sairasloma ei järjestynyt sillä perusteella, että kuuluu riskiryhmään.

”Työterveydestä sanottiin, että vain infektiolääkäri voi tehdä päätöksen karanteeniin asettamisesta. Infektiolääkärin vastaanotolle vain on tässä tilanteessa mahdotonta päästä”, nainen kertoo.

Naisen mukaan päiväkotiryhmiä on hänen kotipaikkakunnallaan yhdistelty niin, että lähikontakteja syntyy päivän mittaan erittäin paljon.

”Vaikka kuinka yrittää ohjeistaa lapsille käsienpesua, niin eihän se kaikilla mene perille. Ei sitä voi edes edellyttää taaperoikäisiltä.”

Myös suojavarusteiden puute ihmetyttää työntekijää: miksi vanhusten parissa työskentelevän on suojauduttava, mutta lasten parissa työskentelevän ei?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 70-vuotiaat ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion, ja siksi heidän kanssaan työskentelevien pitäisi käyttää suojavarusteita. Lapsilla vaikea koronavirustauti on sen sijaan äärimmäisen harvinainen.

”Vaikka varhaiskasvatus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen, on se käytännössä myös hoivatyötä siinä missä ikäihmistenkin hoivatyö. Miksi varhaiskasvatuksen työturvallisuudesta ei välitetä samoin kuin muilla hoito- ja hoiva-aloilla?” nainen pohtii.

”Edellinen hallitus vei meiltä lomarahat. Toivottavasti nykyinen hallitus ei vie meitä hautaan.”

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen sanoo, että he ilman muuta suosittelisivat suojainten käyttöä varhaiskasvatuksessa työskenteleville, jos niitä vain olisi saatavilla.

”Kunnilla ei riitä suojaimia välttämättä sairaanhoitoonkaan, joten tämän tilanteen kanssa on nyt elettävä.”

Pakanen haluaisi THL:ltä yhtenäisen ohjeistuksen varhaiskasvatusalalla toimiville. Epidemian alkuvaiheessa THL ohjeisti, että hieman nuhaisenkin lapsen voi viedä päivähoitoon.

”Se oli hölmöä. Kunnat ehtivät välittämään viestiä eteenpäin, kunnes ohjetta korjattiin parin päivän kuluttua. Yhtenäisen ohjeistuksen puute kuitenkin asettaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa työskentelevät ihmiset eri puolilla Suomea hyvin eriarvoiseen asemaan. Henkilöstö työskentelee nyt todella riskialttiilla alueella”, Pakanen sanoo.

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliittoon (JHL) on viime viikkoina tullut ”erittäin paljon” huolestuneita yhteydenottoja varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä, kertoo liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

”Kaikki tietävät, että työ varhaiskasvatuksessa on luonteeltaan sellaista, että siinä on mahdotonta välttää lähikontaktia. Kosketus- ja pisaratartunnan mahdollisuudet ovat huomattavan suuret.”

Niemi-Laineen mukaan on äärimmäisen tärkeää, että yksiköt pidetään mahdollisimman pieninä ja että työnantajat huolehtivat työntekijöiden suojaamisesta tartunnoilta.

JHL ja Niemi-Laine ovat lähestyneet asiasta kirjeellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluviranomaisia.

”Työntekijöillä on suuria pelkoja. THL:n linjaus on se, ettei päiväkodin ryhmiä pitäisi yhdistää, ja näin on siitä huolimatta kunnissa tehty. Olemme pyytäneet tekemään työsuojelutarkastuksia päiväkoteihin kautta maan”, Niemi-Laine sanoo.

Niemi-Laine toivoo, että työnantajat velvoitettaisiin etsimään korvaavia tehtäviä riskiryhmään kuuluville työntekijöilleen. Hän on huolissaan leväperäisestä työsuojelusta esimerkiksi kunnan ostopalveluissa.

”Varsinkin yksityiset, mutta myös kuntien päiväkodit, laittavat lapset tehostamismielessä suuriin ryhmiin. Tämä on todella vaarallista. Kunnissa on tehty surutta säästöpäätöksiä terveyden kustannuksella.”

Niemi-Laine sanoo, että työsuojelun pitäisi toimia normaalisti poikkeusoloissakin.

”Viime hallituskaudella aluehallintovirastojen työsuojelusta vähennettiin roimasti työntekijöitä, ja se kostautuu nyt”, hän arvelee.

Niemi-Laineen mukaan monella työpaikalla on riskisuunnitelmat tekemättä poikkeusolojen varalle. Tällä hetkellä riskit esimerkiksi hoivatyössä ilman suojaimia työskentelevillä ovat erityisen suuret.

”Kun on kyse tartuntataudista, vaarassa eivät ole ainoastaan työntekijät, vaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa kaikki ne kodit, joista lapsia hoitoon tuodaan.”

Suuri osa varhaiskasvatukseen nyt osallistuvista lapsista tulee perheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

”Tilanteemme olisi katastrofaalinen, jos näissä elintärkeissä ammateissa toimivat sairastuisivat koronavirukseen lastensa kautta, vaikka onnistuisivatkin omissa töissään siltä välttymään.”

Varhaiskasvatuksessa kautta maan on nyt keskimäärin 20 prosenttia normaalista lapsimäärästä, arvioi Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, jonka toimialaan varhaiskasvatus ja esiopetus kuuluvat.

Hänen näkemyksensä on, ettei ryhmiä ole kunnissa tarpeettomasti yhdistelty.

”Ryhmien yhdistelemistä on tapahtunut suurimmaksi osaksi vain siitä syystä, että on päiväkoteja, joissa lapsia on paikalla vain yksi tai kaksi. Varhaiskasvatusta on siinä tapauksessa vaikeaa järjestää ilman, että ryhmiä yhdistetään. Normaalimitoituksen mukaisia ryhmiä ei ole missään nimessä tehty.”

Lahtinen sanoo, että varhaiskasvatuksessa saa nyt olla maksimissaan kymmenen hengen ryhmiä.

”Yhdistämisessä lähdetään enemmänkin siitä tarpeesta, että päiväkoteja ei ole yksinkertaisesti mahdollista pitää auki vain parin lapsen vuoksi. Joissakin kunnissa on päiväkoteja, joissa ei ole paikalla yhtään lasta.”

Lahtisen mukaan lasten määrä kuntien varhaiskasvatuksessa vaihtelee tällä hetkellä 10-30 prosentin välillä. Yksityisissä päiväkodeissa lapsia voi olla enemmänkin.

”Tämä on kuitenkin hyvin paikkakuntakohtaista.”