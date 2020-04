Noutoruokapaikkoja listaava Ravintolakone on avattu osoitteessa hs.fi/menokone. Kuva: HS

Mistä saisi kootusti tietoa kaikista ravintoloista, jotka myyvät ruokaa ulos?

Kysymys on ajankohtainen korona-aikoina, ja vastauksen siihen tarjoaa HS:n uusi Ravintolakone. Sivulle kootaan tietoja ravintoloista, joilla on noutoruokapalvelu tai ruoan kotiinkuljetus.

Ravintolakone kertoo muutakin tärkeää informaatiota, kuten yhteystiedot, ruoan toimitustavat sekä ravintoloiden hyväksymät maksamistavat.

Aiemmin HS on kirjoittanut uusista noutoruokaa tarjoavista ravintoloista. Ravintolakone kertoo sekä vakiintuneista noutoravintoloista että uusista, vasta noutoruokaa tarjoamaan alkaneista paikoista. Ravintoloiden tarjoamat ruokalistat kattavat monenlaista syötävää fine diningista pikaruokaan.

Mitä Ravintolakone sisältää?

Ravintolakoneessa ravintoloista kerrotaan paljon asioita: osoitetiedot sekä tilaus-, toimitus- ja maksutavat.

Ravintolan sijainti on jaoteltu kaupunginosan tai paikkakunnan mukaan. Esimerkiksi Helsingin keskusta-alue kattaa palvelussa mm. Kampin, Kluuvin, Kruununhaan, Katajanokan, Kaartinkaupungin ja Länsisataman. Kallion seutuun taas on liitetty mm. Kallio, Sörnäinen, Alppiharju, Alppila, Vallila ja Hermanni. Vantaa, Espoo ja Kauniainen on jätetty toistaiseksi erittelemättä kaupunginosien mukaan, mutta tätä voidaan vielä muuttaa ja täsmentää tarpeen mukaan.

Ravintolakone ei erityisesti rajoitu pääkaupunkiseutuun, vaan myös kauempana sijaitsevien ravintoloiden tietoja voidaan julkaista sivulla. Aluejaottelua muokataan mahdollisesti myöhemmin: palveluun voidaan lisätä uusia alueita, jos kysyntää ravintoloiden suunnalta löytyy.

Viikkiläisen Ristorante Bellon sali toimii varastona sadoille noutopizzalaatikoille. Kuva: Meri Liukkonen / HS

Miten Ravintolakonetta käytetään?

Kaikki palveluun lisätyt ravintolat näkee listattuna Ravintolakoneen etusivulla. Kun haluttua ravintolaa klikkaa, ilmestyy näkymään kaikki kyseisen ravintolan tiedot. Klikkaamalla sivun yläosassa olevia turkooseja painikkeita saa luettavakseen haluamansa listauksen Helsingin tai muiden kaupunkien ravintoloista.

Ravintolakoneessa voi tehdä myös täsmähakuja esimerkiksi paikkakunnan mukaan tai hakusanalla (esimerkiksi ”pizzeria” tai ”Kallio”), jolloin tulokseksi saa listan niistä ravintoloista, joiden kuvaukseen hakusana on merkitty. Ravintolakoneen käyttäminen on ilmaista, eli sivu ei ole HS:n maksumuurin takana.

Ravintolakone hyödyntää tapahtumatietojen julkaisuun käytetyn HS Menokoneen tekniikkaa. Sivua ylläpidetään ja päivitetään usein: uudet ravintolat pyritään julkaisemaan heti ja uusia paikkakuntia lisätään palveluun ravintoloiden lähettämien ilmoitusten mukaan. Ensimmäinen suuri täydennys Ravintolakoneen sisältöön tehdään pääsiäisen jälkeen tiistaina.

Miten Ravintolakoneeseen lähetetään tietoja?

Ravintoloitsijat voivat lähettää tietoja Ravintolakoneeseen verkkolomakkeen kautta. Tietojen lähettäminen on ilmaista. Toimitus julkaisee ravintoloiden tiedot palvelussa mahdollisimman pian. Lähetettyjen tietojen oikeellisuus on ravintoloitsijan vastuulla.

Poikkeuksellisina aikoina tilanteet saattavat ymmärrettävistä syistä muuttua äkkiarvaamatta ja vaikuttaa ravintolan aukioloaikoihin tai muuhun toimintaan. Ravintolan muuttuneet tiedot pyydetään ilmoittamaan toimitukseen sähköpostilla (menovinkki@hs.fi), jotta ne saadaan vietyä verkkosivulle nopeasti.

Tietoja lisätään sivulle arkipäivisin sitä mukaa, kun niitä lähetetään toimitukseen.