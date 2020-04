Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist (r) vetosi torstaina synnytyssairaaloihin, jotta isät tai muut toiset vanhemmat saisivat jäädä äidin ja vastasyntyneen kanssa perhehuoneeseen.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi niin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) kuin muissakin Suomen synnytyssairaaloissa toinen vanhempi saa toistaiseksi olla synnyttävän äidin mukana vain synnytyssalissa.

”Voitaisiinko vielä miettiä muita keinoja huolehtia turvallisuudesta kuin tällainen kielto. Se olisi erittäin tervetullut ja hieno asia kaikille vanhemmille”, ministeri Blomqvist sanoi HS:n haastattelussa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vastaa kysymykseen.

”Erilaiset vaihtoehdot varmistua muiden synnyttäjien ja vastasyntyneiden turvallisuudesta sekä henkilöstön turvallisuudesta on tarkkaan harkittu ja käyty läpi. Tähän kuitenkin loppujen lopuksi päädyttiin Husissa ja muissa Suomen sairaanhoitopiireissä, joissa on synnytystoimintaa. Kyllä tämä on aika vankka ammattilaisten yhteinen näkemys”, Mäkijärvi sanoo.

Mitään muutoksia ei siis ole ainakaan Husissa näköpiirissä tasa-arvoministerin vetoomuksesta huolimatta. Isät ja muut tukihenkilöt eivät ole jatkossakaan tervetulleita synnyttäneiden osastolle.

”Tällä mennään toistaiseksi. Ilman muuta olemme tilanteiden muuttuessa valmiita harkitsemaan asiaa uudelleen”, Mäkijärvi kertoo.

Tasa-arvoministeri totesi, että vauvalle molemmat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä.

”Isälle lapsen syntymä ja sen jälkeen uuteen perheenjäseneen tutustuminen on yhtä tärkeää kuin äidille.”

Isien ja muiden vanhempien tai tukihenkilöiden päästäminen synnytyssaliin ei ole sekään Mäkijärven mukaan riskitöntä, mutta Hus arvioi kyseisessä vaiheessa kummankin vanhemman läsnäolon olevan tärkeintä.

”On nimenomaan arvioitu, että vaikka siinäkin otetaan jonkinasteista riskiä, niin se on se kaikista tärkein ja ainutlaatuisin tapahtuma. Se on haluttu mahdollistaa molemmille vanhemmille”, Mäkijärvi perustelee.