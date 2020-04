Haltialan aarnialue on yksi lukuisista ulkoilupaikoista Uudellamaalla. Kuva: Ella Kiviniemi / HS

Uudeltamaalta löytyy monia tuntemattomampia luontokohteita, joissa voi retkeillä turvavälit huomioiden.

Julkaistu: 2:00

”Kun kaikki on suljettu, luonto on auki”, sanoo Metsähallituksen palvelupäällikkö Joel Heino.

Tänä pääsiäisenä monet aktiviteetit ovat koronaviruksen takia kiellettyjä, mutta ulkoilemaan ja luonnosta nauttimaan uusimaalaisia on erityisesti kehotettu.

Kansa on totellut. Jopa siinä määrin, että suosituimmissa kohteissa kävijöitä on ollut ruuhkaksi asti.

Turvavälejä on vaikea pitää, kun kapealla polulla on kymmenen muutakin retkeilijää.

”Kansallispuistot, varsinkin Nuuksio ja Sipoonkorpi ovat kohteita, joihin on helppo lähteä”, Heino sanoo.

Juuri siksi niihin suosituimpiin paikkoihin ei tällä hetkellä ehkä kannattaisi mennä.

Sen sijaan nyt voisi olla aika tutustua uuteen kohteeseen. Uudeltamaalta löytyy satoja upeita luontokohteita.

Etsi Helsingin Sanomien hakukoneesta Uudenmaan luontokohteita kunnittain.

Näkymä Laajalahdelle Villa Elfvikistä Espoossa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Poikkeusaikana myös monet, jotka eivät tavallisesti retkeile, ovat löytäneet luontoon.

Metsähallituksessa ihmisten intoa rynnätä metsiin on seurattu ilolla, mutta tungoksilla on ollut myös kääntöpuolensa:

”Se näkyy roskaamisena ja huolimattomuutena kohteissa. Ruuhkat ovat näkyneet myös parkkipaikoilla, sillä kapasiteettia ei ole mitoitettu niin suurille automäärille”, Joel Heino sanoo.

Luontoon kyllä mahtuu, kunhan ihmiset jakaantuvat eri kohteisiin. Tällä hetkellä suositellaan erityisesti lähiluonnossa liikkumista.

”Keskimäärin helsinkiläisellä on luontoon matkaa 300 metriä.”

Kalastaja Vantaanjoella Pitkäkosken luonnonsuojelualueella Helsingin keskuspuiston pohjoisrajalla. Keskuspuisto alkaa etelässä Töölönlahdelta keskeltä kaupunkia ja ulottuu Helsingin pohjoisrajalle Haltialaan ja Vantaanjoelle. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Aamuauringon säteet mäntymetsän läpi, meren tuoksu vienossa tuulessa ja kukkaan puhjenneet hennot valkovuokot auttavat mieltä rentoutumaan.

Luonto on aina tuonut suomalaisille lohtua ja turvaa.

Luonnossa voi edelleen liikkua turvallisesti, kunhan ennakoi ja tasaa suosituimpien kohteiden kävijäpainetta.

”Jos ei ole lähiluontokohdetta, kannattaa mennä hieman tuntemattomampaan kohteeseen”, Heino opastaa.

Luonnossa kannattaa retkeillä erityisesti aamuisin ja iltaisin. Keskellä päivää liikkeellä ovat kaikki muutkin.

Eväät on hyvä tehdä valmiiksi jo kotona, Joel Heino neuvoo retkelle lähtijöitä.

”Silloin ei välttämättä tarvitse mennä ruuhkaiselle nuotiopaikalle. Voi nauttia eväät missä vaan, vaikka jossain kauniissa paikassa puun kannolla tai järven rannassa.”

Hygieniasta kannattaa Heinon mukaan pitää erityistä huolta maasto-olosuhteissa.

”Poluilla on monesti käymälöitä, mutta hygienia niissä on vaatimaton. Oma käsidesi ja paperi mukaan”, Heino vinkkaa.

Helsingin Sanomat esittelee 12 luontokohdetta ympäri Uuttamaata:

Palakoski, Vihti

Palakosken virkistysalueella virtaa koski. Kuva: Christian Westerback / HS

Palakoskella on monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ja suuret korkeuserot. Alueelta löytyy kallioisia jyrkänteitä, vihreää mäntymetsää, pieni järvi sekä koski. Palakosken 4,3 kilometrin merkitty kierros on vaativa, sillä polku on osittain juurakkoinen ja sateella kalliot muuttuvat liukkaiksi. Maisemat taukopaikalta ovat upeat.

Haukkavuori, Kerava

Haukkavuoren luonnonsuojelualueelta löytyvät lehdot sekä aarnimetsämäiset kuusikot. Alueen korkein mäki Haukkavuori nousee noin 35 metriä Keravanjoen pintaa ylemmäksi. Alueella kulkee merkitty polkuverkosto.

Lappohjanranta, Hanko

Hiekkadyynejä, kuivaa mäntymetsää, rantatörmiä ja merta. Lappohjanranta on oiva kohde esimerkiksi lapsiperheelle, sillä tasaisessa maastossa on helppo kulkea. Alueen polut ovat leveitä ja kovapohjaisia. Alueelta löytyy muistoina sota-ajasta juoksuhautoja, panssarivaunukaivanto sekä korsujen ja parakkien kuoppia.

Sorlammen luontopolku, Espoo

Luontopolku kiertää vaihtelevassa metsämaastossa pääosin luonnonsuojelualueella. Reitin varrella näkyy jyrkkiä kallioita, purolaaksoja ja aarnimaista havumetsää. Polun varrella on myös hiidenkirnuja ja Hiidenpesän luola. Reitin pituus on noin viisi kilometriä.

Piilolammi, Hyvinkää

Piilolammin rauhallinen lampi ja korkeuseroiltaan vaihtelevat maastot luovat erämaisen tunnelman. Piilolammin ympäri kiertää 2,3 kilometrin luontopolku, joka on osa laajaa Kytäjä-Usmin retkeilyaluetta.

Meri-Rastila, Helsinki

Meri-Rastilan ulkoilupuistosta löytyy metsämaastoa sekä kallioista merenrantaa. 50 hehtaarin alueella on runsas linnusto ja lepakkokanta. Ulkoilualueella kiertää noin 2,5 kilometrin mittainen lenkkipolku.

Virvikin luontopolku, Porvoo

Luontopolku on vaihtelevassa ja osittain vaativassa maastossa kulkeva 2,5 kilometrin merkitty reitti. Polun varrelta löytyy luonnosta kertovia opastauluja. Reitin nähtävyyksinä on muun muassa suuria siirtolohkareita.

Kallen kierros, Loviisa

Metsäinen 11,5 kilometrin pituinen Kallen kierros on monipuolinen vaellusreitti, jossa on muutama vaativa nousu. Matkalta löytyy levähdyspaikkoja.

Seitsemän veljeksen reitti, Nurmijärvi

Seitsemän veljeksen vaellusreitti vie läpi vaihtelevien maisemien. Kuva: Tapio Vanhatalo

Seitsemän veljeksen vaellusreitti kulkee Tuusulasta Nurmijärven kautta Hyvinkäälle. Nurmijärven alueella reitti kulkee 33 kilometriä maastoltaan vaihtelevissa maisemissa. Reitille osuu Aleksis Kiven lapsuudenmaisemia ja Taaborinvuori, vuolas Myllykoski sekä Sääksjärven uimaranta. Reitin voi jakaa myös lyhyempiin osiin.

Vanhankylänniemi, Tuusula

Vanhankylänniemen kartanon pihapiiriä kiertää reitti, jonka varrella näkee jalopuumetsikköä ja kalliojyrkänteitä. Vieressä on Tuusulanjärvi. Reitin pituus on noin neljä kilometriä, ja sen varrella on levähdys- ja näköalapaikkoja.

Liessaari, Lohja

Liessaareen toteutettu Luonnontie-terveysluontopolku sisältää sekä toiminnallisia rasteja että luonnosta kertovia opasteita. 2,4 kilometriä pitkä reitti kulkee rehevässä lehtevässä maastossa.

Salmi, Vihti

Nuuksion kansallispuiston pohjoispuolella sijaitseva Salmen ulkoilualue on pinta-alaltaan 860 hehtaaria. Alueelta löytyy eri pituisia polkuja, ja siellä voi harrastaa esimerkiksi retkeilyä ja telttailua.Lähteet: Metsähallitus, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ja alueen kunnat