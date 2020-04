Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti torstaina iltapäivällä johtamis- ja viestintäkäytännöistään.

Torstaina kello 14.20 Husin sivuilla julkaistussa tiedotteessa ilmoitetaan muun muassa, että koronavirukseen liittyvä viestintä on keskitetty.

Husin pandemian aikaisesta toiminnasta päättää toimitusjohtaja Juha Tuominen, ja operatiivisesta johtamisesta vastaa täysvalmiuden aikana johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

”Kun Hus ottaa kantaa oman toimintansa ulkopuoliseen pandemian johtamiseen, sen tekee toimitusjohtaja tai johtajaylilääkäri. Erityisaihealueiden, kuten esimerkiksi hankinnan, synnytystoiminnan tai diagnostiikan, kysymyksiä osaavat parhaiten kommentoida niiden vastuujohtajat. Husin asiantuntijat ja työntekijät kommentoivat oman osaamis- ja vastuualueensa puitteissa, mikäli työtilanteeltaan ehtivät”, tiedotteessa sanotaan.

Vaikka asiaa ei suoraan mainita, tiedote vaikuttaa reagoinnilta Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen viimeaikaisiin julkisiin kommentteihin.

Myös Husin johtoryhmään kuuluva Lehtonen on viime päivinä ollut haastateltavana eri medioissa. Hän on ollut tiukkojen rajoitusten kannalla ja vastustanut julkisesti etenkin hallituksen suunnitelmaa Uudenmaan eristyksen purkamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa uskovansa, että Uudenmaan eristys voidaan lopettaa 19. huhtikuuta.

Lehtonen tyrmäsi aikeet esimerkiksi keskiviikkona Ylen Docventures-ohjelmassa. Siinä hän kertoi suosittelevansa strategiaa, jossa Uusimaa pidettäisiin yhä eristettynä ja rajoituksia tiukennettaisiin entisestään. Lehtonen ehdotti Uudellemaalle tiukennuksena ”kevennettyä kotiarestia”.

Lehtonen kuvailee ”kevennettyä kotiarestia” myös MTV:n haastattelussa. Hänen mukaansa ulkoliikuntaa ei tarvitse kieltää, mutta muuten ulos pääsisi vain tekemään välttämättömät ostokset. Lisäksi hän ehdottaa kahden hengen kokoontumisoikeutta sekä hengityssuojainpakkoa.

Lehtonen arvioi, että jos näin ei tehdä, epidemia voi jatkua Suomessa kuukausia, ”pahimmillaan jouluun saakka”.

Husin sivuilla julkaistiin torstai-iltapäivänä viestinnän keskittämistä koskeneen tiedotteen jälkeen myös toinen tiedote, otsikolla ”Hus ei esitä rajoitusten tiukentamista”.

Siinä toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo, että vaikka laajoja rajoituksia tulee heidän mukaansa pääosin jatkaa, ”meillä ei ole vahvaa näkemystä Uudenmaan matkustusrajoituksen jatkamisen tarpeellisuudesta”.

”Jos Uudenmaan matkustusrajoitusta ei jatketa, tulee väestölle tiedottaa, että sukuloimaan tai mökeille matkustavien tulee edelleen huolehtia fyysisen etäisyyden säännöistä ja käsihygieniasta”, hän jatkaa.

Tiedotteen mukaan tartunnan saaneiden ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä Husissa on pysynyt hallinnassa ja seuraa varsin hyvin THL:n ennusteen matalampaa käyrää.

Tiedotteessa on kommentti myös johtajaylilääkäri Markku Mäkijärveltä. Hänen mukaansa näyttäisi, että nyt tehdyt rajoitukset ovat tehonneet ja tilanne on pysynyt hallinnassa.

”On epävarmaa, olisiko vielä tiukemmista rajoituksista hyötyä, mutta haittaa esimerkiksi tiukasta ulkonaliikkumiskiellosta varmasti olisi ihmisten jaksamisen kannalta”, Mäkijärvi sanoo.

Lasse Lehtonen sanoo perjantaina HS:lle puhelimitse, että hänen ja Husin toimitusjohtajan välillä ei ole viestintään liittyviä kiistoja.

Lehtosen mukaan ongelmana on ollut se, että häntä on toiveidensa vastaisesti tituleerattu mediassa kannanottojensa yhteydessä esimerkiksi ”Hus-pomoksi”.

Lehtonen on myös Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori. Hän sanoo, että kommentoi siten joitakin asioita, kuten valmiuslain täytäntöönpanoasetuksia, pääasiallisesti professorina ja yleisenä alansa asiantuntijana.

”Helsingin yliopisto on tainnut minut nimetäkin medialle sellaiseksi, jonka puoleen tietyissä asioissa voi kääntyä”, hän sanoo.

”Ja tietysti Husilla on sitten omat viralliset kannanottonsa, eikä yksittäisen professorin tai viranhaltijan kanta ole tietenkään Husin kanta. Eikä niitä pitäisi sellaisina uutisoida. Ehkä tässä on kyse siitä, että kun monissa rooleissa toimii, niin valitettavasti mediassa joskus yksinkertaistetaan asioita.”

Lehtosen mukaan asiasta ei ole organisaation eli Husin sisällä epäselvyyksiä.

”Kommenttini ovat asiantuntijakommentteja, joita annan ja tulen antamaan jatkossakin. Meillä on talossa minusta ihan hyvä yhteisymmärrys tästä. Ei siellä ole mitään sitäkään vastaan, että Hus-yhteyteni tulee näkyviin, koska se on todellinen yhteys. Mutta Husissa on paljonkin professoreita, kuten minä, jotka omalla asiantuntemuksellaan osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun”, hän sanoo.

Husin viralliset kannat tuleekin Lehtosen mukaan kysyä Tuomiselta.

Juha Tuominen kertoo, että tiedotteet päätettiin julkaista Lehtosen keskiviikkoisen MTV:n haastattelun jälkeen. Siinä Lehtosen kanta tuli esille nimenomaan Husin kantana, hän sanoo.

”Koska se ei ole, katsottiin parhaaksi tehdä näin, ettei tulisi tällaisia väärinkäsityksiä.”

Tuomisen mukaan muissakaan Lehtosen haastatteluissa ei välttämättä ole riittävästi käynyt ilmi, että kyseessä ovat hänen omat näkemyksensä.

”Saan asiasta paljon palautetta, sekä ulkopuolelta että Husin sisältä, että asiat menevät sekaisin”, Tuominen sanoo.

Tuominen haluaa korostaa, että hänen ja Lehtosen välit ovat hyvät eikä heidän välillään ole minkäänlaista luottamuspulaa.

Tuominen ei näe ongelmana myöskään sitä, että Lehtosen kanta professorina sekä Husin virallinen kanta poikkeavat toisistaan. Hän laittaa vastuuta viestien selkeydestä tiedotusvälineille.

”Olemme erittäin hyvät työtoverit eikä meillä ole minkäänlaista kränää. Ja hän on oikeasti hoitanut hommansa tosi hyvin. Mutta jos hänen ja meidän eri näkemykset menevät sekaisin, se on vähän haitallista, koska Husin tehtävä on antaa viestinsä Husina”, Tuominen sanoo.

”Varmaan tässä tulee jatkossakin olemaan haasteensa. Kuka tahansa Husista sanoo mitä tahansa, niin aina joku sen lukee pelkkänä Husin kantana. Mutta ajateltiin, jos nämä [tiedotteet] edes vähän auttaisivat asiaa.”