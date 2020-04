Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajalla Reetta Vanhasella on kaksoisrooli koronakriisin keskellä. Hän on kuntapoliitikko ja anestesialääkäri.

Julkaistu: 2:00

Autoja on yksinkertaisesti liikaa.

Ensimmäinen arkiaamu suljetuilla Uudenmaan rajoilla on saanut aikaan yli seitsemän kilometrin jonon. Lahdesta Helsinkiin suuntautuva työmatkaliikenne on ruuhkautunut niin pahoin, että jonotusaika on pahimmillaan lähes tunnin.

Yhdeksän poliisia seisoo rivissä orimattilalaisella rampilla ja kyselee ihmisiltä lupalappuja töihin menoon. Taukopaikalla varusmiehet värjöttelevät kylmissään ja lehdistö tivaa tilannejohtajalta, miten valtiovalta aikoo selviytyä valtavaksi paisuneesta urakastaan.

Onneksi toiseen suuntaan liikenne kulkee mukavammin.

Siellä nimittäin köröttelee Volvollaan 29-vuotias lääkäri ja vihreiden kuntapoliitikko Reetta Vanhanen. Hän on työmatkalla.

Rajan ylitys sujuu mallikkaasti.

Vanhasen herätyskello on soinut Helsingin Vallilassa 5.40.

Töissä Lahdessa, Päijät-Hämeen keskussairaalan traumaleikkaussalissa pitää olla varttia vaille kahdeksan. Hän suorittaa siellä kahden vuoden erikoistumisjaksoa anestesiologiaan ja tehohoitoon. Matka taittuu autolla tai joskus junalla.

Anestesialääkäri Vanhasen tehtävänä on nukuttaa ja puuduttaa potilaita. Työpäivä on kiireinen. Synnyttäjät ja loukkaantuneet ihmiset on hoidettava myös korona-aikana.

Päivän viimeisen potilaansa Vanhanen saa herätettyä juuri puoli neljäksi, kun työvuoro päättyy.

Tekeminen ei kuitenkaan lopu siihen.

Vanhanen etsii kiireen vilkkaa sairaalasta hiljaisen nurkan ja kaivaa läppärinsä esiin. Edessä on Helsingin kaupunginhallituksen kokous ja muutama muukin etäpalaveri.

Kokoukset ovat ohi illalla seitsemältä. Vanhanen on sen verran väsynyt, ettei enää kannata lähteä ajamaan Helsinkiin.

Yöksi hän jää sairaalan majoitukseen.

”Politiikassa pitää katsoa jo kriisin yli.”

Poliitikon ja lääkärin kaksoisrooli on kiinnostava yhdistelmä ajassa, jossa koko yhteiskunta keskittyy Kiinan Wuhanista maailmalle levinneeseen koronaviruspandemiaan.

Oikeastaan tilannetta voisi sanoa kolmoisrooliksi, sillä Vanhanen istuu myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallituksessa.

Vanhasen polku politiikkaan sai alkusysäyksensä vuonna 2012, kun hän liittyi vihreisiin. Sen jälkeen tahti vallakkaampiin tehtäviin on ollut reipas.

Monen muun vihreän nuoren tavoin häntä kiinnostivat ympäristö- ja ilmastokysymykset, mutta myös terveydenhuollon kehittäminen motivoi lääkäriksi opiskelevaa Vanhasta.

Verenperintöäkin politiikkaan löytyi, sillä Vanhasen isän veli on eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk).

Lääkäriksi Vanhanen valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan keväällä 2019 hän väitteli lääketieteen tohtoriksi elimistön puolustusjärjestelmästä.

Vuonna 2017 Vanhanen osallistui ensimmäisiin kuntavaaleihinsa ja pääsi läpi. Parissa vuodessa hänestä tuli vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kun edellinen ryhmyri Kaisa Hernberg siirtyi sivuun. Samassa hänestä tuli kaupunginhallituksen jäsen.

Edellisisssä eduskuntavaaleissa Vanhanen sai mojovan äänipotin, mutta 3 774 ääntä ei riittänyt valintaan. Vanhanen kertoo tähtäävänsä Arkadianmäelle vielä tulevaisuudessa.

Reetta Vanhanen aloitti vihreiden ryhmän puheenjohtajana loppuvuodesta 2019. Kuva: Kari Pullinen

Vanhasen mukaan koronaviruskriisi on muuttanut sairaalaelämää valtavasti.

Lääkäreiden päivystystaakka on kasvanut ja kaikilla töitä on normaalia enemmän. Uutta tietoa covid-19-taudista julkaistaan ja luetaan paljon. Samalla koronaviruspotilaille on jouduttu rakentamaan kokonaan oma hoitopolku.

”On pidettävä huoli siitä, että hoito on turvallista kaikille. Niin koronaa sairastaville kuin muillekin potilaille sekä henkilökunnalle”, Vanhanen sanoo.

Sairaala-arjen pitäisi pyöriä normaalisti myös kaikkien koronavirustoimenpiteiden keskellä. Vanhasta on kuitenkin huolettanut se, että ihmiset eivät välttämättä hakeudu nyt hoitoon, vaikka sille olisikin tarvetta.

”Hoitovelka ei saisi kasvaa nyt. Toivottavasti esimerkiksi sydän- tai aivoinfarkteja ei jää nyt hoitamatta sen takia, että ihmiset eivät uskalla tulla sairaalaan”, hän sanoo.

Vanhanen kehuu oman sairaalansa työilmapiiriä. Kaikki sujuu toistaiseksi hyvin. Napina on jäänyt vähemmälle, sillä hoitohenkilökunta tunnistaa sen, että he ovat juuri niitä ammattilaisia, joiden pitää ratkaista tämä poikkeuksellinen tilanne.

”Kaikilla on tiedossa, että tästä tulee raskas ja vaikea kevät, mutta työyhteisömme on hyvin sitoutunut ja sisukas.”

Lääkäreiden ja hoitajien kahvipöytäkeskusteluissa on Vanhasen mukaan toistunut puheet siitä, miten Suomen tehohoitokapasiteetti riittää, jos pahimmat uhkakuvat toteutuvat. Vanhanen haluaisi työskennellä tulevaisuudessa juuri tehohoitolääkärinä.

”Sairaalaan joutuvista koronapotilaista todella merkittävä osa tarvitsee pitkäaikaista tehohoitoa. Se on tietysti mietityttänyt”, Vanhanen sanoo.

Vanhanen arvioi, että Suomessa tehohoitotilat ja -laitteet tulevat riittämään pitkään. Huolta on enemmänkin siitä, miten henkilökunta riittää, jos tehohoitopotilaiden määrä kasvaisi räjähdysmäisesti. Hoitajia on jo jouduttu kouluttamaan uusiin tehtäviin ja tehohoitopaikkoja lisäämään.

”Toivomme sairaalalla kovasti sitä, että ihmiset noudattaisivat rajoituksia, jotta ongelmia ei syntyisi.”

Vanhasen mukaan tehohoidon kapasiteetin täyttyminen olisi pahin mahdollinen skenaario. Silloin jouduttaisiin tekemään potilasvalintaa sen perusteella, kenen arvioitaisiin hyötyvän eniten hoidosta.

”En kuitenkaan usko, että siihen joudutaan menemään.”

Tehohoitopaikkojen lisäksi lääkäreitä puhuttaa toinenkin seikka.

”Siitä kannetaan huolta, että riittävätkö suojavarusteet”, Vanhanen kertoo.

Hengityssuojaimien ja muiden suojavarusteiden toimituksessa Suomeen on ollut takkuilua, koska niiden kysyntä ympäri maailman on tällä hetkellä niin kova. Monet maat valmistavat niitä ensisijaisesti omiin tarpeisiinsa.

Suojavarusteiden kotimainen valmistaminen ei ole ottanut tuulta alleen. Tästä elinkeinoelämää on arvostellut muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok). Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan vikaa on ollut eritoten kuntien ja toimijoiden varautumisessa.

Tiistaina työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoitti vauhdittavansa julkisessa terveydenhuollossa tarvittavien suojamateriaalien valmistusta Suomessa. Vanhanen pitää tätä yhtenä keskeisimpänä kehityskohteena sairaala-arjen kannalta. Suojavarusteiden on yksinkertaisesti riitettävä.

”Hoitohenkilökunnan laajat sairastumiset olisivat kaikkein suurimpia ongelmia.”

Myös politiikan arki on nyt Vanhasen mukaan hyvin epätavanomaista. Kokouksista on tullut etäkokouksia ja poliittiset erimielisyydet ovat jääneet taka-alalle. Vanhanen kertoo, että helsinkiläisten asioista on kriisin aikana päätetty harvinaisen yksissä tuumin.

”Ehkä tämä on lisännyt poliittista yhtenäisyyttä.”

Vanhasen päivät ovat pitkiä ja vaativia, mutta perinteinen paperikalenteri auttaa häntä pysymään kärryillä. Syksyllä lääkäri vaihtaa nelipäiväiseen työviikkoon, jotta vihreiden ryhmän johtamiselle jää paremmin aikaa.

”Olen taitava aikatauluttaja.”

Vanhanen sanoo politiikan olevan jopa hyvää vastapainoa sairaala-arjelle.

”Sairaalassa keskitytään täysillä potilaiden hoitamiseen tässä hetkessä, mutta politiikassa pitää katsoa jo kriisin yli.”

Ylipäänsä Vanhanen uskoo päättäjänä hyötyvänsä siviiliammatistaan lääkärinä. Työssä saa katsoa maailmaa monelta kantilta.

”Tapaan lääkärinä kaikenlaisia kaupunkilaisia: alkoholisteja, huumeidenkäyttäjiä, mielenterveyskuntoutujia, toistuvasti päivystykseen joutuvia vanhuksia ja esimerkiksi läheisensä menettäneitä.”

Vanhasen ensimmäinen työpaikka oli Töölön sairaalassa. Sen jälkeen hän on työskennellyt sisätautivuodeosastolla, terveysasemalla ja kaupunginsairaaloiden päivystyksissä. Nyt hän työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kuva: Markku Niskanen / HS

Vanhasen mukaan tärkeintä Helsingin politiikassa on nyt eriarvoistumisen torjuminen ja kaupungin ”jälleenrakennus”.

Tukitoimia ensi syksynä Vanhasen mukaan tarvitsevat esimerkiksi ne oppilaat, jotka ovat väistämättä jääneet jälkeen etäopetuksen aikana. Tähän ongelmaan pitäisi puuttua jo nyt hanakasti.

”Ei saa syntyä sellaista joukkoa, josta kukaan ei tiedä mitään. Niin ei saa käydä, ettei opettaja saa ollenkaan yhteyttä johonkin oppilaaseen.”

Lisäksi Vanhanen haluaa kohdistaa apua niille helsinkiläisille, joille koronaviruskriisi aiheuttaa taloudellisesti vaikean tilanteen. Kaupungin pyörien on pyörittävä myös jatkossa.

”Kaupunkiin pitää luoda toivoa, voimia ja sitkeyttä selviytyä tästä.”

Vanhanen sanoo, että hänestä hallituksen järeät toimet ovat olleet perusteltuja ja ne ovat hidastaneet epidemian leviämistä. Hän ei halua jälkiviisaana arvostella kiperiä ratkaisuja.

Esimerkiksi Uudenmaan rajojen sulun jatkamista kannattaa hänen mukaansa harkita parhaiden mahdollisten datalaskelmien pohjalta. Hänestä oli tärkeää, että pääsiäisajan liikkumista saatiin rajoitettua. Seuraavana pohdinnan alla on vappu ja sen aiheuttama liikehdintä.

Joka tapauksessa suomalaiset noudattavat ankaria rajoituksia päivä päivältä paremmin. Enää työmatkalaisten aamujonot eivät ulotu kilometrien päähän.