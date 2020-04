”Kun kukaan ei pääse lomille, niin nyt tämä toimii ihmisille oikeasti katkona ja paikkana miettiä asioita sekä kalibroida elämäänsä uudelleen. Kerrankin vankila toimii”, sanoo Helsingin vankilan eli Sörkan tulo-osaston putsari.

”Jos se tauti leviää, niin se leviää. Käymme yhdessä töissä ja saunassa. Pamput ja muu henkilökunta juoksevat kotona ja takaisin – tässä luodaan näennäistä turvallisuutta”, arvioi puolestaan vanki Keravan avovankilasta.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila on todellisuutta myös Suomen vankiloissa. Vankilat ovat tällä hetkellä tavanomaistakin suljetumpia paikkoja. Vierailijoita ei sallita, lomat eivät pyöri, huumeet eivät liiku sisään laitoksiin.

Poikkeukset ja vankien aiempaa rajoitetumpi laitoselämä herättävät monenlaisia tunteita.

Kahden vuoden vankeusrangaistuksensa loppusuoraa Keravan vankilassa suorittavan Marko Kääriäisen mielestä monet muut asiat syövät hyödyn siltä, että vankilomat ja kaikki vierailut vankilaan ovat jäissä. Avovankilan vangit saavat esimerkiksi käydä töissä vankila-alueen ulkopuolella.

”Perälauta vuotaa oikein urakalla”, Kääriäinen toteaa.

Kääriäinen keräsi Keravan vankilassa noin 70 nimeä adressiin, jossa vangit vaativat oikeutta käyttää poikkeustilan aikana omia älypuhelimiaan. Vapauteen valmentavassa laitoksessa saa pitää hallussaan muutenkin puhelinta, mutta käytössä ovat vankilan tarjoamat riisutut mallit. Niillä voi vain soittaa ja lähettää tekstiviestejä.

Kääriäinen on viiden lapsen isä. Hänen oli määrä tavata lapsiaan vankilomalla pitkästä aikaa maaliskuun puolivälissä, mutta poikkeustilanne iski päälle tapaamista edeltäneenä iltana.

Älypuhelinta Kääriäinen kertoo tarvitsevansa paitsi videopuheluiden soitteluun myös muunlaiseen ikävän lievittämiseen.

”Minulla on satoja kuvia lapsistani puhelimessani. Voisin katsella niitä.”

Poikkeustila näkyy Kääriäisen mukaan kiristyneenä tunnelmana.

”Täältä on lähtenyt muutama omille lomille”, hän sanoo.

”Rajoitukset kestävät tasan sen aikaa, kun niiden on pakko kestää”, sanoo Keravan vankilan johtaja Minna Saukko. Kuva: Kimmo Penttinen

Keravan vankilan johtajan Minna Saukon mukaan mitään suoraan koronavirustilanteeseen kytkeytyvää karkaamispiikkiä ei ole kuitenkaan havaittavissa.

”Ainahan näitä luvattomia poistumisia on – se on toisaalta avolaitoksen akilleen kantapääkin. Se on ajasta, poikkeustilanteesta ja kaikesta mahdollisesta riippumatonta”, Saukko kertoo.

”Kun olemme avolaitoksessa, niin on ne sisäiset muurit, jotka ovat jokaisen korvien välissä.”

Saukko on tietoinen adressista. Vangit eivät ole saamassa käyttöönsä siviilipuhelimiaan, koska videopuhelut perheen kesken saattavat olla joillekin vain tekaistu syy hämärätoiminnan peitteenä.

Videopuheluitakin pystyy Keravalta ja muista vankiloista soittamaan laitoksen järjestämällä Skype-yhteydellä. Kääriäisen mukaan mahdollisuus videopuheluihin on kuitenkin vangin näkökulmasta niin jähmeän lupamenettelyn takana, ettei se aja kunnolla asiaansa.

Oikeusministeriö on antanut asetuksen, joka mukaan enintään puolen vuoden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa lykätään koronatilanteen vuoksi kesään. Toimenpiteen tavoitteena on lieventää ruuhkaa vankiloissa ja sitä myöten myös minimoida tartuntariskiä.

Rikosseuraamuslaitos on puolestaan antanut ohjeistuksia, joiden toivotaan estävän viruksen leviämistä vankiloihin. Kunkin vankilan johto saa kuitenkin tehdä omat ratkaisunsa yksikkökohtaisesti.

Keravalla on esimerkiksi päätetty pitää yhä ruokala auki, vaikka muun muassa vankien yhteisiä harrastusmahdollisuuksia on vähennetty. Vanki Kääriäinen näkee linjauksissa ristiriitaisuuksia.

”Toistaiseksi olemme vain päätyneet siihen, että porrastamme ruokailua. Se on iso ruokala, mikä mahdollistaa sen, että ihmiset eivät istu vierekkäin”, vankilanjohtaja Saukko perustelee.

”Kyllä tämä jollain tavalla yhdistää ihmisiä.”

Keravan vankilassa ei ole toistaiseksi ollut yhtään varmennettua koronavirustartuntaa. Sama tilanne on Helsingin vankilassa, joka on suljettu laitos.

Sörkassa on tällä hetkellä astetta Keravaa suljetumpi tunnelma siinäkin mielessä, että siellä on kiinni koko ruokala. Poikkeusjärjestely vaikuttaa muun muassa putsarina työskentelevän eli erilaisia apu- ja siivousaskareita tekevän 37-vuotiaan vangin eloon.

Mies ei kerro nimeään asian arkaluonteisuuden vuoksi. Hän suorittaa puolen vuoden vankeusrangaistusta ja työskentelee tulo-osastolla. Se on nimensä mukaisesti osasto, jossa vankilaan passitetut henkilöt viettävät yleensä ensimmäiset viikkonsa rangaistuksestaan.

Putsarin mukaan ”jotkut vangeista ovat ottaneet suojakseen vähättelyn”, mutta hän itse tiedostaa varsin hyvin koronariskin.

”Täällä, kun se pääsee leviämään, niin se leviää sitten kulovalkean tavoin”, mies arvioi.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on huolissaan siitä, että monet vangit kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään päihteiden käytön, perussairauksien ja diagnosoimattomien sairauksien vuoksi.

Putsari kokee olevansa varsin terve, eikä siksi laske itseään pahimman uhan alla olevaksi.

”Toivon, että ei osu kohdalle puinen arkku.”

Helsingin vankilaan on kehkeytynyt putsarin mukaan koronavarautumisen vuoksi poikkeuksellinen tunnelma.

”Tulee sellainen avaruusasemafiilis”, hän kertoo.

Normaalitilanteessakin tiukkana pidettävä osastointi rajoittanee viruksen leviämistä vankiloissa, mutta nyt ruuvia on kiristetty entisestään.

Tieto ja huhutkaan eivät enää liiku putsarin mukaan vanhaan malliin osastolta toiselle. Myös vankilaan tulevilta huumeilta on pääväylä poikki, kun lomat eivät pyöri ja vierailijoita ei saa käydä.

”Aika paljon vankien pieniä etuuksia on viety tämän vuoksi pois. Se voisi helposti johtaa siihen, että tulisi [seurauksia] vankilakapinaan asti. Mutta täällä on tosi rauhallinen tunnelma”, vanki kertoo.

”Kyllä tämä jollain tavalla yhdistää ihmisiä – kaikki puhaltavat yhteen hiileen.”

Poikkeustilanne tuottaa putsarille myös lisätyötä. Hän muun muassa puunaa ovenkahvoja, mikä on erittäin konkreettinen toimi viruksen vastaisessa taistelussa.

”Kaikki nyt vaan joutuvat lyömään sen oman kortensa kekoon. Täällä se, mitä itse pystyy tekemään, on erikoisjärjestelyjen hyväksyminen. Kyllä minä mieluummin olen terve.”

Kaikki vangit tuskin ajattelevat samoin, mutta putsari näkee huumeiden ehtymisen koronatilanteen positiivisena seurauksena. Hänen mukaansa se pakottaa huumekoukussa olevia vankeja ”oikeasti katkolle”, mistä voi parhaimmillaan seurata elämän paluu muutoinkin raiteilleen.

Jotkut eivät kuitenkaan pysty tai halua pitää päätään selvänä vankilassa. Huumeiden vähentyminen onkin innostanut vankeja kiljun valmistukseen.

”Vanki on kekseliäs tapaus keksimään asioita, eikä koronakaan pidä kaikkia päihteitä pois”, putsari sanoo.

Esimerkkinä kekseliäisyydestä putsari mainitsee, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun sellitupakointi kiellettiin.

”Tupakka sytytetään nykyisin television piuhalla.”

Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki katsoo, että korona-aikana selkkauksia voisi syntyä vankilassa nimenomaan huumeisiin liittyen.

”Saattaa alkaa kiristää tunnelmaa, jos ei ole tiedossa, mistä seuraavan annoksen saa. Jos on vieroitusoireita, niin kyseiselle henkilöllehän se on hankala tilanne”. Uuranmäki kertoo.

Levottomuuksilta on Uuranmäen mukaan toistaiseksi vältytty. Hän kuitenkin vahvistaa, että kiellettyjen kiljupönttöjen lisääntyminen indikoi poikkeustilan katkoneen huumeiden väyliä vankilaan.

”Se näkyy myös vankilan ulkopuolisena liikehdintänä. Yritetään heittää huumausaineita meidän ulkoilupihoillemme”, Uuranmäki kertoo.

Uuranmäen mielestä on selvää, että henkilökunnalla on keskeinen rooli viruksen pitämisessä poissa muurien sisäpuolelta.

”Jos tänne joku virus tulee, niin se tulee todennäköisesti henkilökunnan mukana. Sen yritämme välttää viimeiseen asti.”

Torjuntatoimet näkyvät Sörkassa konkreettisesti uusina rakennelmina.

”Teimme vankilan sisääntuloväylälle nopealla aikataululla käsienpesupisteet. Kun tullaan vankilaan, niin ensimmäinen virkatehtävä on käsienpesu”, Uuranmäki kertoo.

”Vangit eivät ole olleet koskaan niin terveitä kuin he ovat nyt.”

Henkilökuntaa on myös käsketty välttämään ylimääräistä liikkumista osastojen välillä. Vankeja opettavat ja muuta vankitoimintaa ohjaavat ulkopuoliset eivät pääse toistaiseksi lainkaan vankilaan.

”Kaikki liike on vedetty minimiin”, Uuranmäki toteaa.

Vankien osalta se tarkoittaa käytännössä sitä, että poistumisluvan voi toistaiseksi saada lähinnä vain kuolemansairaan omaisen luokse tai omaisen hautajaisiin.

Sosiaalisten kontaktien karsimisella vankilassa pyritään samaan kuin yhteiskunnassa yleisemminkin: katkaista mahdollinen tartuntaketju heti alkuunsa.

”Jos ja kun koronavirus tänne livahtaa, niin se ei valtaisi koko vankilaa kerralla”, Uuranmäki sanoo.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hyvä. Uuranmäki kertoo, että lisääntyneen käsienpesun vaikutukset ovat jo nähtävissä. Urheiluvammojakaan ei satu entiseen malliin liikuntamahdollisuuksien rajoittamisen vuoksi.

”Pidämme joka aamu vankiterveydenhuollon kanssa palaveria. Viesti on ollut se, että vangit eivät ole olleet koskaan niin terveitä kuin he ovat nyt”, Uuranmäki sanoo.

Tilanne kuitenkin elää, ja tartuntariski on läsnä vankiloissa siinä missä muuallakin.

”Päivä kerrallaan menemme, kuten koko yhteiskunta. Ei löydy mitään käsikirjaa tälle.”