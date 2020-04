Kaunialan sairaalassa on todettu viisi koronavirustaruntaa. Tartunnan on saanut kolme potilasta ja kaksi henkilökunnan jäsentä, kertoo sairaalan toimitusjohtaja Merja Ahlroth.

Sairaala sijaitsee Kauniaisissa ja se on Suomen vanhin sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitos. Sairaalassa on noin 200 potilaspaikkaa ja potilaat ovat pääosin hyvin iäkkäitä. Sairaala on perustettu vuonna 1946.

Ahlroth ei voi kommentoida tartunnan saaneiden tarkkaa terveydentilaa, mutta hän sanoo heidän olevan tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa.

Toimitusjohtaja Ahlroth sanoo, että tartuntojen epäillään tulleen kahden eri tartuntaketjun kautta. Täyttä varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.

”Toinen ketju on todennäköisesti alkanut hoitohenkilökuntaan kuuluvan henkilön kautta”, Ahlroth sanoo.

”Toinen ketju on vielä epäselvä, mutta se on alkanut joko henkilökunnasta tai uudesta potilaasta.”

Sairaala on kieltänyt vierailut jo maaliskuun puolivälissä.

Ahlroth haluaa kertoa kiitoksensa koronaviruksen parissa työskenteleville hoitajille.

”Tämä on todella haastavaa aikaa hoitohenkilökunnalle. Se, miten meidänkin hoitajat ovat asiaa hoitaneet ja vastuuta kantaneet, on ollut todella kunnioitettavaa.”

Kaunialan sairaalan tartunnoista uutisoi ensimmäisenä Hufvustadsbladet.