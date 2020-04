Kaupunkisuunnittelu

Lapinlahden sairaala-alueen uudistaminen Helsingissä eteni yhden pykälän eteenpäin, kun kaupungin järjestämän ideakilpailun voittaja päätettiin muutama viikko sitten.

Lapinlahden kevät -niminen voittajaehdotus etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kevään aikana.

Millaisia muutoksia ehdotuksen mukaan historialliselle Lapinlahden sairaalan alueelle on luvassa?

Päärakennuksen sisäpiha pysyy kaupunkilaisille avoimena tilana. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Voittajaehdotuksen takana ovat kiinteistösijoitusyhtiö NREP, yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen konsulttiyhtiö Oaklins Merasco sekä kolme arkkitehtitoimistoa: Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto OPUS ja Arkkitehdit Soini & Horto.

Noin vuoden kestäneen intensiivisen suunnittelutyön tarkoituksena on ollut miettiä, miten Lapinlahden sairaalan alueesta saadaan sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestävä, kertoo NREPin johtaja Joonas Lemström.

Ensinnäkin, puistoalue säilyy lähes ennallaan, kaupungin omistuksessa ja avoimena kaikille kaupunkilaisille.

Yksi ehdotuksen kulmista kuitenkin on, että puiston pohjoispuolella halutaan korostaa merellisen Helsingin asemaa.

Suunnitelmana on lisätä rantaan venelaituri sekä kunnostaa vanha saunarakennus ja avata se laajemmin kaupunkilaisille, uudeksi julkiseksi saunaksi. Lisäksi rantaan voi suunnitella muuta aktiviteettia, kuten suppausta, miettii Lemström.

Pohjoismaisen kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin johtaja Joonas Lemström. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Pohjoispuolella sijaitsevaan punaiseen tiilirakennukseen, Venetsiaan, on ajateltu lähiruokakonseptilla toimivaa ravintolaa ja meriterassia.

”Rakennusta ympäröi kolmelta puolelta meri ja ensimmäisen kerroksen huonekorkeus on noin neljä metriä. Siinä on hienot mahdollisuudet ravintolalle”, Lemström sanoo.

Rakennuksen yläkertaan on suunnitelmissa kokoustila, jota esimerkiksi yritykset voivat vuokrata vetäytymisiin.

Lapinlahden alueen Venetsia-rakennus on ehdotuksessa suunniteltu ravintolaksi. Yläkertaan on tarkoitus avata kokoustiloja. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Ehdotuksessa mukana olevat kolme arkkitehtitoimistoa tekivät tiiviisti yhteistyötä koko projektin ajan, mutta kaikilla toimistoilla oli myös oma pääkohteensa. Arkkitehtitoimisto Ark-Byroo Oy:lla oli pääasiallinen vastuu päärakennuksesta eli vanhasta sairaalarakennuksesta.

Tarkoituksena on peruskorjata sairaalarakennukset vanhaa rakennustapaa kunnioittaen ja esimerkiksi niin, että rakennusten painovoimainen ilmanvaihto säilyy pääosin ennallaan.

Päärakennuksen pohjoissiipeen on suunnitteilla avata hostelli.

Hostelliratkaisussa pystytään kunnioittamaan paremmin alkuperäistä rakennusta, kun jokaiseen huoneeseen ei esimerkiksi tarvitse rakentaa omaa kylpyhuonetta, vaan jo olemassa olevat kylpyhuoneet jaetaan majoittujien kesken.

”Päärakennuksen keskeiset huoneet ja tilat palautetaan Engelin aikaiseen asuun ja pääportaat avataan yleisölle. Korjaamme vauriot ja teemme rakennuksesta turvallisen ja terveellisen käyttäjille”, sanoo Ark-Byroon toimitusjohtaja Marianna Heikinheimo.

Heikinheimo on keskittynyt arkkitehtuurin historiaan ja työskentelee muissakin projekteissa lähes poikkeuksetta suojeltujen kohteiden parissa.

Ark-Byroon toimitusjohtaja ja arkkitehti Marianna Heikinheimo. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Tarkoituksena on, että päärakennuksen toiselle puolelle sijoittuisi yksi sen pääkäyttäjistä, Moomin Characters Oy eli Muumi-tuotteiden ja tuotemerkin valvonnan virallinen taho.

Muumilaakson hahmot omistava yritys suunnittelee järjestävänsä tiloissa erilaisia kirjallisuusfestivaaleja ja julkistustilaisuuksia.

Meri oli tunnetusti tärkeä kirjailija ja taiteilija Tove Janssonille, ja sen myötä meri on olennaisesti läsnä myös hänen teoksissaan.

”Tämä paikka, ympäröivä meri ja luonto ovat todella osuvia, jos ajatellaan Janssonia”, sanoo Moomin Characters Oy:n toimitusjohtaja Roleff Kråkström.

Omien toimitilojen, kirjakustantamon ja kirjakaupan lisäksi Kråkström kertoo yrityksen suunnitelleen päärakennuksen toiseen kerrokseen kaikille avointa, yksityistä museota, jossa esiteltäisiin pohjoismaista kuvitustaidetta.

Moomin Characters Oy:n toimitusjohtaja Rolef Kråkström. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Meillä on maailman toiseksi suurin kokoelma Tove Janssonin töitä, jotka haluaisimme laittaa kaikille nähtäväksi. Lisäksi ostamme koko ajan lisää taidetta tämän päivän kuvittajilta, mutta meillä ei ole nykyisissä toimitiloissamme niille enää tilaa”, Kråkström sanoo.

Päärakennuksen sisäpiha pysyy kaupunkilaisille avoimena tilana.

Ehdotuksessa on myös uudisrakennuksia: hotelli ja kaksi uutta palveluasumiseen tarkoitettua rakennusta. Lemströmin mukaan uudet rakennukset vievät koko puistoalueen pinta-alasta viisi prosenttia.

Hotellista päävastuun ottivat arkkitehdit Soini & Horto, jotka ovat suunnitelleet myös muun muassa Keski-Pasilan Triplan. Hotelli on tarkoitus rakentaa puistoon Länsiväylän kupeeseen. Noin 250 huonetta sisältävän hotellin uskotaan esimerkiksi rajaavan liikenteen melua.

Uusi hotelli on suunniteltu tontin eteläreunaan, Länsiväylän viereen, maassa olevan putken toiselle puolelle. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Ehdotuksen mukaan palveluasumista laajennetaan kahteen uuteen rakennukseen, alueella jo olevan Y-Säätiön palvelutalo Koivulan pihapiiriin. Uusista hoivarakennuksista päävastuussa on arkkitehtitoimisto OPUS.

Voittajaehdotus on saanut kritiikkiä uudisrakentamisesta. Sen on myös väitetty karsivan mielenterveyspalveluita alueelta.

Suomen mielenterveys ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck kertoo, että yhdistystä ei otettu millään tavalla mukaan voittajaehdotuksen suunnitteluun.

”Viikkoa ennen kilpailun sulkemista saimme yhden puhelun, mutta emme katsoneet, että meillä oikeasti olisi sananvaltaa enää mihinkään”, kertoo Wahlbeck.

Yhdistys toivoo, että Lapinlahden sairaala säilyisi julkisessa omistuksessa eikä siirtyisi kansainväliselle kiinteistörahastolle.

”Meillä ei ole mahdollisuutta maksaa huippuvuokria.”

Suomen mielenterveys ry:llä on pitkä historiallinen jatkumo Lapinlahden sairaalassa. Yhdistys perustettiin siellä yli 120 vuotta sitten.

”Kovasti haluamme jatkaa toimintaamme siellä. Varsinkin näinä aikoina mielenterveyttä edistävä työ on todella tärkeää ja paikka tarjoaa sille ainutlaatuiset mahdollisuudet.”

NREPin osakas Jani Nokkanen vakuuttaa, että yhdistykseen ollaan oltu yhteydessä, ja että heille pystytään tarjoamaan tarvitsemansa noin 350 neliömetrin tilat. Nokkasen mukaan suurta vuokrannousua ei ole tiedossa.

”Osa nykykäyttäjistä joutuu väistymään, mutta mielenterveyspalvelut halutaan ehdottomasti säilyttää”, Nokkanen sanoo.

Mielenterveyspalvelut sopivat hyvin yhteen esimerkiksi hoivapalvelujen kanssa.

”Tiedostamme myös, että yhdistyksellä on pitkä historia paikassa, heidän pitäisi jäädä.”

Nokkasen mukaan yhtiölle on tärkeää tehdä asioita ihmiset edellä.

”Totta kai meidän täytyy saada hankkeet taloudellisesti kannattamaan, mutta haluamme myös näyttää, että onnistuimme restauroimaan upeasti historiallisen rakennuksen ja säilyttämään sitä ympäröivän luonnon ja rakentamaan alueen, joka yhdistää ihmisiä.”

Nokkasen mukaan Lapinlahden projektin ei oleteta olevan yhtiölle kovinkaan kannattava sijoitus.

”Emme ole tässä raha edellä mukana. Jos kuitenkaan mitään lisärakennusta ei rakennettaisi, kuten tässä tapauksessa hotelli, olisi päärakennuksen kallis remontti vaikea kattaa.”

Päärakennuksen remontin kustannus on vähintään 20 miljoonaa euroa, Nokkanen kertoo.

Päärakennuksen pohjoissiipeen on suunniteltu hostellia. Toiselle puolelle on suunniteltu muun muassa Moomin Characters Oy:n toimitiloja. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Lapinlahden sairaalan tulevaisuudesta julistettiin ideakilpailu loppuvuodesta 2018. Viime vuonna jatkoon valittiin kaksi ehdotusta: nykyisten toimijoiden ja Y-säätiön Lapinlahti 360 -ehdotus sekä voittanut Lapinlahden kevät -ehdotus, jonka taustalla on Pohjoismaiden suurin kiinteistösijoitusyhtiö Nrep yhteistyökumppaneineen.

Kilpailun toinen ehdotus, Lapinlahti 360, luopui tammikuussa yllättäen kuitenkin kilpailusta. Luopumista edelsi Y-Säätiön ilmoitus, ettei se lähde hankkeen rahoittajaksi.

Ehdotus Lapinlahden kevät on siis kilpailun voittaja, mutta toteutetaanko se sellaisenaan tai muunneltuna, on poliitikkojen päätettävä.

Tavoitteena on, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät asiasta vuonna 2020. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2021, ja töiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2024 mennessä.