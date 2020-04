Helsingissä on tiistaihin mennessä kuollut koronavirukseen yhteensä 28 ihmistä vanhusten asumispalveluissa. Luvussa ovat mukana sekä kaupungin että muiden toimijoiden yksiköt.

Kuolleiden määrä siis yli kolminkertaistui viime viikosta. Vaikuttaa siltä, että kun ikäihmisten hoivakotiin korona iskee, niin se tarkoittaa monille vanhuksille kuolemaa.

Kuolemista kahdeksan on tapahtunut Diakonissalaitoksen Sanervakodissa Myllypurossa.

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto kertoi HS:lle, että heidän yksiköissä ei ole tullut ole tullut keskiviikkoaamuun mennessä uusia koronaan liittyviä kuolemia.

Mistä se johtuu, että vanhusten hoivakodissa korona leviää ja tulee paljon kuolemia?

”Vanhukset ovat monisairaita ja heidän kykynsä on näiden taustasairauksien takia alentunut vastustaa tartuntaa ja varsinkin sitten tartunnan saatuaan kamppailla jo valmiiksi heikkokuntoisena sitä vastaan. Kun peruskunto on huono, riski sairastua on suuri”, Suojalehto toteaa.

Miten pystytte varmistamaan, ettei lisää tartuntoja tule?

”Aivan ensisijaista on se, että koko ajan suojaudutaan. Riippumatta siitä onko henkilökunta vaikuista vai ovatko he sijaisia, suojautuminen on ehdottoman tärkeää lähtien käsinpesusta ja etäisyyden pitämisestä oireettomissakin tilanteissa ja kun on tartuntaepäily, niin suojaudutaan vahvasti suu-nenäsuojaimilla, hanskoilla, suojalaseilla ja hihallisilla essuilla.”

Kun vanhuksella epäillään tartuntaa, hoivakodissa pitää estää, etteivät asukkaat tartuta toisiaan.

”Heidän on oltava paljon omissa huoneissaan, ikään kuin karanteenioloissa, he eivät saa syödä yhteisissä tiloissa, ei ole yhteistä tuolijumppaa tai muuta ryhmäohjelmaa, jossa ollaan lähellä toisia.”

Suojalehto kertoo, että suojautuminen vaihtelee sen mukaan, onko kyse tartunnan saaneiden hoitamisesta vai ennaltaehkäisystä.

”Tartunnan saaneet on eristetty omaksi ryhmäksi ja heitä hoitavien suojaus on hyvin vahvaa, mutta myös niissä osastoissa joissa ei ole tartuntaa, suojaudutaan.”

On mahdollista, että tartunnan saanut levittää virusta ennen kuin itse oireilee.

”Tilanne on valitettavasti vielä se, että me ollaan Suomessa tämän koronan leviämisen ja esiintymisen osalta nousevalla käyrällä vielä, emmekä ole vielä valiettavasti pahinta nähneet. Tämä leviää vielä”, arvioi Suojalehto.

Helsingin kaupunki ei anna kuolemantapauksista tarkempia tietoja.

”Yksityisyyden suojan takia kaupunki ei kerro, missä yksiköissä kuolemia on”, Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo.

Helsingissä on 4 400 ikäihmisten asumispalveluiden paikkaa, joista noin puolet on ostopalvelutuottajien eli yksityisten yritysten ylläpitämiä.

”Jos koronavirus pääsee hoivakotiin, niin asukkaiden iän ja perussairauksien vuoksi on suuri riski, että sairastumisia ja myös kuolemia tulee. Siksi pyrimme kaikin keinoin siihen, että virus ei yksiköihin pääsisi”, Meripaasi sanoo.

Vanhusten asumispalveluyksiköissä asukkaat saavat tartunnan todennäköisimmin henkilökunnalta tai toiselta asukkaalta.

Oireettomien asukkaiden kanssa ei käytetä vahvinta mahdollista suojausta, vaan kertakäyttöiset kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet, käsineet ja suojatakit varataan oireisten vanhusten hoitoon. Oireettomien asukkaiden hoidossa voidaan käyttää kertakäyttöisiä kirurgisia suu- ja nenäsuojuksia, jos niitä on saatavilla.

Koska koronavirus leviää myös oireettomilta kantajilta, hoivakodeissa pyritään pitämään vanhukset erillään yleisissä tiloissa muun muassa tuolien harvennetulla sijoittelulla, ohjeistamalla vanhuksia olemaan paljon omissa huoneissaan ja muun muassa syömään siellä sekä henkilökuntaa välttämään yli 15 minuutin kontakteja vanhusten ja toistensa kanssa, jos se vain on mahdollista.

Sote-palveluiden työntekijöistä on ollut huutava pula jo ennen koronaepidemiaakin ja keikkatyöntekijät ovat kiertäneet hoitopaikasta ja osastosta toiseen.

Tilanne ei ole helpottanut nyt kun henkilökuntaa on joutunut sairastumisten ja altistusten takia karanteeniin ja keikkatyöläisiä joudutaan pyytämään hätiin. Meripaasin mukaan tällaisissa tilanteissa pyritään siihen, että sijaiset eivät kierrä talosta toiseen tai osastosta toiselle. Täysin sitä ei kuitenkaan pystytä estämään.

”En sano, että se on sataprosenttista, mutta periaate on se, että ei siirrytä, ellei ole ihan pakottava syy”, Meripaasi toteaa.

Tilannetta kaupungin omissa yksiköissä on jo helpottanut ja tulee helpottamaan se, että kaupungin sisältä pystytään siirtämään henkilöitä avuksi vanhusten ympärivuorokautiseen ja kotihoitoon.

Jos vanhus saa hoivakodissa koronaviruksen, hänet pyritään hoitamaan omassa huoneessaan ja siirtoja vältetään. Mikäli asukkaan oireet vaativat sairaalahoitoa, niin lääkäri arvioi ja lähettää tarvittaessa sairaalaan.

Espoossa ja Helsingissä vanhusten hoivakodeissa on kuollut koronaan yhteensä 32 ihmistä eli puolet koko maan koronaan kuolleista (64).

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Suojalehto korostaa, että toiminta perustuu viranomaisten antamiin ohjeistuksiin.

”Silti, jos virus pääsee hoivakotiin sisälle, on hyvin vaikeaa estää kuolemia, koska asukkaat ovat jo valmiiksi heikossa kunnossa ja se heikentää tartunnan vastustamista ja taudista toipumista. Tämä on hyvin surullista aikaa. Otamme vahvasti osaa omaisten suruun”, Suojalehto sanoo.

”Jos saadaan pidettyä virukset hoivakotien ulkopuolella, niin silloin on mahdollista, että hoivakodeissa kuolleitten osuus pienenee.”

Suojalehdon mielestä tämän vuoksi kaikkien täytyy koko ajan kiinnittää suojautumiseen hygieniaan huomiota.

”Hoivakotien työntekijät elävät myös siviilissä, ja he voivat altistua myös esimerkiksi työmatkalla bussissa tai kaupassa käydessään.”