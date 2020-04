Suomen hallitus ilmoitti yllättäen keskiviikon tiedotustilaisuudessaan, että Uudenmaan rajat avataan jo saman päivän aikana.

Se tarkoittaa tuhansille suomalaisille sitä, että arki nytkähtää nyt piirun verran kohti tuttua ja turvallista. Tosin pääministeri Sanna Marin (sd) korosti samassa yhteydessä, että kansalaisten olisi edelleen syytä välttää kaikkea ei-tarpeellista matkustamista kotimaassa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) antoi jo suosituksensa toukokuun alussa koittavan työväenjuhlan viettoon.

”Vappuna ei kannata kokoontua yhdessä juhlimaan tai piknikille. Tämä kannattaa tehdä vaikka virtuaalisesti.”

HS kertoi maaliskuun lopulla espoolaisesta Maija Holmasta ja rovaniemeläisestä Esa Tuomisesta, jotka olivat löytäneet toisensa viime vappuna, mutta etäparin säännölliset tapaamiset katkesivat Uudenmaan rajojen sulkuun.

”Onhan tämä kurjaa ja tylsää, mutta tähän on nyt sopeuduttava”, Holma kertoi HS:lle tuolloin.

Hallituksen tuoreet uutiset olivat pohjois–eteläsuomalaiselle pariskunnalle ilouutisia. Erillään oloa on jatkunut lähes kuukauden päivät.

”Ostin jo junaliput”, kertoo Maija Holma iloisena.

Tosin junaliput oli ostettu jo ennen hallituksen keskiviikkoista tiedotustilaisuutta. Rovaniemen-matkan ajankohtakin osuu vasta parin vuosipäivälle, vapulle. Uudenmaan eristyksen piti ensitiedon mukaan kestää sunnuntaiyöhön asti.

”Ja jos tilanne ehtii vielä muuttua huonompaan suuntaan, lippuja on helppo siirtää pienellä maksulla.”

Holma kertoo, että junalippujen varaustilanne Rovaniemeltä Helsinkiin vapun jälkeen vaikutti jo siltä, että matkustajia on liikkeellä paljon. Siinä on omat riskinsä koronavirustilanteen vuoksi.

Hän sanoo, että omankin matkan oikeutus on hieman ”kaihertanut”.

”Pääministerikin sanoi, että vain välttämättömiä matkoja pitää tehdä. Onko tämä nyt sitten tarpeeksi välttämätöntä? En tiedä.”

Holma toivoo, että suomalaiset pyrkisivät välttämään jatkossakin turhia matkoja epidemia-aikana. ”Joukkoryntäys” Uudeltamaalta Pohjois-Suomeen ei kuulostaisi hyvältä idealta.

Holma kuitenkin punnitsi miesystävänsä kanssa, että he eivät halua jatkaa erilläoloaan enää enempää, kun rajoitus puretaan. Holma on tehnyt viime ajat etätöitä ja pysytellyt kotonaan mahdollisimman paljon. Hän on minimoinut omat ihmiskontaktinsa. Myös Uudenmaan rajoitusta on noudatettu kuuliaisesti.

”En halua moralisoida ketään, kun itsekin lähden.”

Holma kertoo, että Rovaniemellä suunnitelmissa on aivan tavallista ajanviettoa; sarjojen katsomista, hyvää ruokaa, kotona hengailua ja yhdessäoloa.

Tapaamista on odotettu paljon ja siitä on puhuttu aika ajoin. Holma kertoo kuitenkin erilläoloajan sujuneen hyvin.

”Tämän tiedettiin kuitenkin olevan väliaikaista.”