Koronavirus on pakottanut pääkaupunkiseudun kunnat sulkemaan julkisia tiloja, mutta henkilökuntaa ei ole lomautettu. Helsingissä Oodi-kirjasto on ollut kiinni jo viikkoja. Kuva: Kimmo Räisänen

Koronaviruksen vuoksi Espoon, Helsingin ja Vantaan budjetteihin on syntynyt lähes miljardin euron aukko.

Pelkästään Helsingissä kuluvan vuoden budjetin rahoitukseen on syntynyt puolen miljardin euron koronareikä. Helsinki arvioi, että verotulojen pudotus tänä vuonna on 300 miljoonan euron luokkaa, toimintamenot kasvavat 200 miljoonalla ja toimintatuotot, kuten yritysten maksamat vuokratulot, kutistuvat 50 miljoonalla eurolla.

Helsingin talousarviojohtaja Matti Malinen ennakoi, ettei tämä yli puolen miljardin euron budjettivaje edes riitä. Talousvaikutukset ulottuvat myös ensi vuoteen.

”Verotuloarviot seuraaville vuosille ovat jo laskeneet, ja sote-toimialan menoihin kohdistuu koronan seurauksena kasvupainetta myös vuonna 2021”, viestittää Malinen sähköpostitse.

Espoossa ja Vantaalla talousennuste on yhtä synkeä. Espoo laskee, että jos epidemia kestää neljä kuukautta tulojen kutistuminen ja menojen kasvu aiheuttavat noin 180 miljoonan euron alijäämän.

Vantaalla on laskettu talousennuste kolmen kuukauden poikkeusolojen mukaan. Ennuste koronan seurauksena syntyvästä budjettiaukosta on noin 100 miljoonaa euroa.

”Koska osa kaupungin palveluista on kuitenkin jouduttu sulkemaan, säästöä kertyy arviolta 10 miljoonaa euroa. Tämän hetkinen kokonaisarvio alijäämästä on siten noin 90 miljoonaa euroa”, sanoo talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula.

Yksikään kolmesta kaupungista ei ole lähtenyt lomauttamaan henkilöstöään, vaan koronaviruksen aiheuttamien sulkujen vuoksi toimettomaksi jääneitä ihmisiä on siirretty muihin tehtäviin, esimerkiksi yli 70-vuotiaiden kauppa-apuun.

Kaupungit kohtaavat talousvaikeudet hyvin erilaisista lähtöasetelmista. Espoo ja Vantaa ovat kiivaiden kasvuvuosien jäljiltä raskaasti velkaisia.

Espoon lainakanta on viime vuoden tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella noussut jo lähes miljardiin euroon. Vantaalla lainaa on noin 900 miljoonan euron verran.

Molempien kaupunkien viime vuoden tilinpäätös on jäämässä tappiolliseksi.

Vantaalla tämän vuoden talousarvio oli jo lähtökohdiltaan mitoitettu alijäämäiseksi. Espoo taas ennakoi lainakantansa ylittävän miljardin euron rajapyykin tänä vuonna.

Helsinki taas on niin vakavarainen, että se on tähän mennessä kyennyt rahoittamaan mittavat investointinsa lähes kokonaan omilla tuloillaan. Sen viime vuoden tilinpäätös oli 379 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lainaa Helsingillä on hieman yli 1 500 euroa asukasta kohden. Espoon ja Vantaan asukaskohtainen lainakanta on yli kaksinkertainen Helsinkiin verrattuna.

Kaupunkien talouksien kokoero on mittava. Helsingin budjetti on karkeasti 2,5-kertainen Espooseen tai Vantaaseen verrattuna. Kuntien viesti valtion suuntaan on kuitenkin yksituumainen.

”Koronatilanteen aiheuttama pudotus verotilityksissä ja toisaalta menojen kasvu ovat mittaluokaltaan sellaisia, että ne vaikuttavat nopeasti maksuvalmiuteen, elleivät valtion kompensaatiot toteudu nopeasti ja täysimääräisinä”, viestittää Helsingin talousarviopäällikkö Malinen.

Espoon rahoitusjohtaja Ari Konttas sanoo saman asian hieman toisin.

”Espoon talousnäkymiin vaikuttaa olennaisesti epidemian kesto, ja se miten valtio tulee vastaan”, Konttas sanoo.

Kunnat ovat edellyttäneet, että valtio toimisi nopeasti ja korvaukset olisivat kattavia. Katseet kohdistuvat valtion lisätalousarvioon, josta päätetään toukokuussa.

Yhtenä käytännön keinona maan hallitus on huhtikuun alussa jättänyt eduskunnalle esityksen, jossa kuntien verotulomenetyksiä kyllä korvattaisiin, mutta nämä korvaukset vähennettäisiin ensi vuoden valtionosuuksissa.

Ratkaisu ei siten vahvistaisi kuntataloutta, kun lasketaan yhteen tämä ja ensi vuosi.

Jos käytännön ratkaisut siirtyvät elokuun budjettiriiheen, ongelmat kunnissa kasvavat, arvioi Vantaan talous- ja strategiajohtaja Ruusula.

”Joka tapauksessa koronan vaikutukset kuntien talouteen ovat hyvin pitkäaikaisia”, Ruusula sanoo.