Työntekijät aikovat kannella Espoon toiminnasta: sairaalan osasto jouduttiin sulkemaan korona-altistumisten takia

Espoon sairaalan päivystysosastolla työskennelleet hoitajat ovat tyytymättömiä työnantajansa Espoon kaupungin toimintaan.

Osa työntekijöistä on sitä mieltä, että koronaviruksen leviämisen estämistä koskevat toimintaohjeet ovat olleet puutteellisia. Heidän mukaansa työnantaja on viivytellyt karanteeniin määrämisessä, kun työntekijöitä on altitustunut virukselle.

Työntekijät kokevat myös, että esimiehet eivät ole suhtautuneet riittävällä vakavuudella ja riittävän nopeasti työntekijöiden huoleen suojavarusteiden puuttumisesta ja tämän takia oireettomat työntekijät ja vanhukset altistuivat koronavirukselle.

”On valitettavaa, että työntekijät ovat niin kokeneet. Työnantajapuolen näkemys on, että ohjeistus on ollut kohdillaan”, Espoon perusturvajohtaja Juha Metso sanoo.

Osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Tuomas Piippo kertoo, että osa Espoon sairaalan päivystysosaston työntekijöistä aikoo kannella työnantajastaan Espoon kaupungista aluehallintovirastoon.

”Me selvitämme tämän asian, tulee reklamaatio tai ei”, vakuuttaa Espoon perusturvajohtaja Metso.

Piipon mukaan useat työntekijät olivat töissä altistuneena ja suojautuminen osastolla oli riittämätöntä sen jälkeen, kun koronapositiivisiksi epäiltyjä potilaita alkoi maaliskuun puolen välin jälkeen osastolle tulla. Tämä johti siihen, että osasto jouduttiin sulkemaan ennen pääsiäistä.

Seitsemän osaston työntekijää on saanut positiivisen koronavirustuloksen. Osastolla on 34 työntekijää.

Espoon sairaalan 22 potilaspaikan päivystysosasto toimii Jorvin yhteydessä ja on akuuttigeriatrian hoitotyöhön erikoistunut yksikkö. Siellä siis hoidetaan pääasiassa espoolaisten, kauniaislaisten ja kirkkonummelaisten iäkkäiden potilaiden akuutteja sairauksia.

Maaliskuun puolesta välistä lähtien Espoon sairaalan päivystysosastolla on otettu vastaan iäkkäitä koronavirusepäiltyjä potilaita.

Piipon mukaan tälle osastolle tuotavien koronavirusepäiltyjen iäkkäiden hoitolinjaus on sellainen, että potilaalla pitäisi olla niin sanottu DNR-päätös. DNR tulee englanninkielen sanoista do not resuscitate ja tarkoittaa, että tällaista potilasta ei elvytetä ja potilaat on rajattu tehohoidon ulkopuolelle.

”Joskus tänne tuodaan sellaisia, joille tätä DNR-päätöstä ei ole tehty kuten tapahtui maaliskuun loppupuolella, jolloin voimakkaasti koronan takia oireillut potilas siirrettiinkin parin päivän jälkeen täältä tehohoitoon”, Piippo sanoo.

”Potilaalla oli korkea sahaava kuume, vaikeat hengitystieoireet, hän yski veristä vuotoa ja koko ajan erittyi veristä limaa”, hän kuvailee tilannetta, jossa työntekijät altistuivat koronavirukselle.

Osastolle siinä vaiheessa lähetettyjen toimintaohjeiden mukaan yksikön esimiehen piti laatia lista henkilöistä, jotka olivat olleet kontaktissa potilaaseen oireiden aikana ja päivää ennen niiden alkua. Tämä siksi, että altistuneet olisi voinut viipymättä asettaa karanteeniin.

Osastolla työskennellyt hoitaja alkoi epäillä saaneensa koronatartunnan 30. maaliskuuta muutama päivä sen jälkeen kun oli hoitanut voimakkaasti oireillutta potilasta. Pari päivää tästä työntekijän testinäyte varmistui positiiviseksi ja Espoon tartuntatautiyksiköstä kehotettiin kaikkia 30. maaliskuuta töissä olleita jättäytymään karanteeniin.

Tällöin myös positiivisen näytteen antanut flunssainen hoitaja tiedusteli puhelimitse esimieheltään, ovathan kaikki hänen kanssaan vuorossa olleet jääneet karanteeniin.

Hän sai vastaukseksi, että kaikki eivät vielä olleet jääneet karanteeniin, koska siihen aikaan illasta ei ole helppo järjestää riittävästi henkilökuntaa seuraavaan aamuun.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso. Kuva: Vesa Moilanen

”Ohjeet ovat olleet kohdillaan ja jos niitä ei ole noudatettu, en tiedä, mistä se johtuu. Pyydän toimialan valmiusryhmässä, että tätä asiaa selvitetään”, Metso sanoo.

Kirjalliset toimintaohjeet Espoon sairaalan työntekijöille ovat koronapandemian aikana tarkentuneet useaan kertaan, liki päivittäin. 15. huhtikuuta mennessä tulleisiin kirjallisiin ohjeisiin oli tullut 28:s päivitys.

”Ohjeita on niin maailmalla, valtakunnallisesti kuin Espoon sairaalassa muutettu sitä mukaa kuin ymmärrys asiassa on lisääntynyt”, Metso sanoo.

Piipon mukaan ongelmallista on ollut se, että kirjallisissa ja samaan aikaan käytännössä osastolla annetuissa suullisissa ohjeissa on ollut eroa.

Piipon mukaan osastolla pestiin ennen sen sulkua muovisia kertakäyttöisiä visiireitä disinfektioaineella, koska suojavarusteista on niin kova pula.

Osastolla on neljä eristyshuonetta, joissa on erillinen sulkutila ennen varsinaiseen huoneeseen menoa pukeutumista ja riisuutumista varten.

”Näissä pitäisi olla teräksinen teline likavaatepusseille, joihin likavaatteet laitetaan pesussa sulavassa eristysmuovipussissa. Näitäkään telineitä ei ole ollut tarpeeksi”, Piippo kuvailee tilannetta.

Yhden hengen huoneiden kohdalla suojavarusteiden kokoaminen on pyritty järjestämään metalliselle instrumenttipöydälle, jossa on irrotettavat pääliosat.

”Koska näitä pöytiä ei ole riittänyt, niin suojavarusteita on kasattu tuoleille. Näitä pöytiäkin henkilökunta on joutunut pyytämään.”

Päivystysosaston pitäisi avautua 17. huhtikuuta. Metson mukaan aluksi avataan vain vajaa puolet osastosta eli 10 potilaspaikkaa.

Toimintaohjeet ovat muuttuneet sulun aikana. Avaamisen jälkeen kaikki osaston potilaat hoidetaan eristyksissä ja jokaisen kohdalla käytetään suojavarusteita. Henkilökunnan tulee käyttää suu-nenä -suojaa kaikkialla koko ajan ruokataukoa lukuun ottamatta.

Toimintaohjeita on kiristetty sulun aikana. Olivatko suojaukset ja karanteeneihin panot ennen sulkua riittämättömiä?

”Käsittääkseni ne ovat olleet ohjeiden mukaisia, mutta koska tartuntoja on tullut, niin jälkiviisaana tiedetään, että ne eivät ole olleet silloin riittäviä”, Juha Metso sanoo.