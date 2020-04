Kampin keskuksen ravintoloista suurin osa on suljettu koronaviruksen takia. Kuvassa kahvila La Torrefazione. Kuva: Sami Kero / HS

Monet kauppakeskus Kampissa toimivat ravintola-alan yrittäjät kertovat HS:lle olevansa pettyneitä tapaan, jolla keskuksen omistajat ovat suhtautuneet koronakriisin aiheuttamaan ravintoloiden ahdinkoon.

Pahimmillaan tilanne on HS:n haastattelemien yrittäjien mukaan se, ettei yrittäjien sähköposteihin edes vastata.

Neuvottelut mahdollisista vuokran alennuksista ovat vasta käynnissä, vaikka monen ravintolan ja kahvilan pöydät ovat seisseet liki tyhjinä maaliskuun puolivälistä lähtien.

Yksi keskuksen ravintoloista, kiinalaista ruokaa tarjoava Empire Plaza, on jo haettu konkurssiin huhtikuun alussa.

Kampin kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel kertoo, että vuokralaisiin ollaan yhteydessä vuokranmaksuasioihin liittyen viimeistään ensi viikolla.

Kampin keskuksessa oli tyhjää tiistaina iltapäivällä. Kuva: Sami Kero / HS

Suomen hallitus päätti maaliskuun lopulla, että ravintolat, kahvilat ja yökerhot pitää sulkea koronaviruksen estämiseksi ainakin toukokuun loppuun saakka. Tämän jälkeen monet pääkaupunkiseudun suuret kauppakeskukset – kuten Iso Omena, Redi ja Itis – ilmoittivat yksitellen vapauttavansa ravintola-alan vuokralaisensa vuokranmaksusta huhti-toukokuun ajalta tai tarjoavansa merkittäviä vuokranalennuksia.

Kampin keskuksessa yrittäjille on tähän mennessä tarjottu aukiolojen vapauttamisen lisäksi vain mahdollisuutta maksaa huhtikuun vuokra myöhemmin syksyllä.

Keskuksen omistavat Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Nuveen ja saksalainen finanssijätti Allianz.

”Olen hyvin väsynyt ja pettynyt. Tähän mennessä annetut niin sanotut helpotukset eivät auta yhtään, ja uskon, että edessä on vielä monta konkurssia”, kertoo nimettömänä pysyttelevä ravintoloitsija HS:lle.

Kampin keskuksen Bar Cón on suljettu koronaviruksen takia. Kuva: Sami Kero / HS

Osa HS:n haastattelemista Kampin keskuksen ravintoloitsijoista suostui puhumaan vain nimettöminä, sillä he pelkäävät, etteivät saa määräaikaisille vuokrasopimuksilleen jatkoa.

HS:n näkemässä Kamppi Center Holdings yhtiön vuokralaisilleen lähettämässä tiedotteessa myös muistutetaan vuokralaisten olevan salassapitovelvollisia vuokrasopimuksiensa ehdoista.

Tilannetta läheltä seurannut ravintola-alan konsultti Ari Larnemaa ihmettelee Kampin keskuksen linjaa.

”Kampin keskuksessa on huomattava määrä ravintolayrittäjiä, ja ravintolat ovat todella olennainen osa kauppakeskusta. Kampin liiketilojen vuokrat ovat myös erittäin korkeat. Niistä on mahdotonta selvitä tilanteessa, jossa ihmisiltä on hallituksen päätöksellä kielletty ravintoloissa käynti.”

Kampin keskuksessa on ollut tähän asti kyse melkoisesta Daavid vastaan Goljat asetelmasta, jossa piskuiset ravintolatoimijat taistelevat Nuveenin kaltaisen, yli triljoonan dollarin omistuksia pyörittävän monikansallisen yrityksen kanssa.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä Kampin yrittäjät ovat päättäneet järjestäytyä. Lisäksi Suomen mittakaavassa erittäin suuri toimija HOK-Elanto ilmoitti viikko sitten kaikille vuokranantajilleen, että se aikoo jättää ravintola- ja kahvilatilojensa vuokrat maksamatta huhti-toukokuun ajalta.

HOK-Elanto pyörittää Kampin keskuksessa Memphis- ja Rotterdam-ravintoloita.

”Me tulkitsemme tilanteen niin, että ei vuokralaisella voi olla vuokranmaksuvelvollisuutta tilanteessa, jossa ravintoloiden sulkeminen tapahtuu hallituksen päätöksellä”, sanoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen.

Karjalainen huomauttaa, että HOK-Elanto on itse antanut vuokravapautuksen niille noin 40:lle ravintolatoimijalle, jotka ovat vuokralla HOK-Elannon omistamissa kiinteistöissä.

HOK-Elannon kiinteistöomaisuuden arvo Suomessa on lähes puoli miljardia euroa.

”Kun ilmoitimme, ettemme aio maksaa vuokria, noin puolet vuokranantajistamme ymmärsi meitä ja puolet ei. Kampin keskus kuuluu siihen puolikkaaseen, jonka kanssa neuvottelut asian suhteen ovat vielä kesken”, Karjalainen muotoilee.

Hänen mielestään kysymys vuokrista on tärkeä ennakkotapaus, ja sitä käsitellään vielä mahdollisesti oikeussalissa: jos valtiovalta käskee sulkea ravintolat, onko ravintola vuokranmaksuvelvollinen?

Matkailu ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan Mara on valmis taistelemaan oikeussalissa, mikäli vuokrista käytävät neuvottelut eivät edisty.

Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi on valmis taistelemaan ravintoloiden puolesta oikeudessa asti. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

”Alamme kerätä jäsenyrityksiämme yhteen niissä kauppakeskuksissa, joissa vuokria ei ole poistettu tai merkittävästi alennettu huhti-toukokuun ajalta. Tämä ei ole uhkaus, vaan hätähuuto. Jäsenyritystemme kassat ovat aivan tyhjät.”

Lappi ei suostu tässä vaiheessa tarkentamaan, mitä kauppakeskuksia hänen lausuntonsa koskee. HS:n saamien tietojen mukaan Kampin keskus on kuitenkin niistä yksi.

Myöskään esimerkiksi Suomen suurin kauppakeskus Tripla ei ole ilmoittanut vapauttavansa ravintola-alan vuokralaisiaan vuokranmaksusta tai alentavansa vuokria merkittävästi.

Night People Group (NPG) yrityksen toimitusjohtaja Antti Rauniolla riittää ymmärrystä myös vuokranantajille. NPG pyörittää Kampin keskuksessa yökerho Maxinea.

Night People Group -yrityksen toimitusjohtaja Antti Raunio penää koronakriisistä johtuvassa ravintoloiden ahdingossa vastuuta myös valtiovallalta. Kuva: Sami Kero / HS

”Keskustelu on mielestäni hiukan yksipuolista siinä mielessä, että vuokranantajien pitäisi kantaa koko vastuu tässä tilanteessa. Ovathan nekin yrityksiä. Minusta pitäisi puhua saamattomasta valtiosta”, Raunio sanoo.

Hänen mukaansa reilumpaa kaikille olisi tehdä esimerkiksi niin, että vuokranantajat antaisivat Kampin ravintoloille 70 prosentin vuokranalennuksen.

Jäljelle jääneen 30 prosentin vuokraosuuden ravintolat maksaisivat siinä vaiheessa, kun toiminta on päässyt jälleen käyntiin.

Ravintola Maxine sijaitsee Kampin keskuksen 6. kerroksessa. Kuva: Sami Kero / HS

Valtio puolestaan tukisi yrityksiä maksamalla vuokranantajille puolet menetetyistä vuokratuotoista.

”Kaikin tavoin pitäisi edistää sitä, että valtion tuki kohdistuisi alhaalta ylöspäin eli suoraan yrittäjille. 1990-luvun lamassa tuki annettiin pankeille, ja yrittäjät menivät konkurssiin.”

We Are Group -ravintolayhtiön toinen perustaja Anders Westerholm on sitä mieltä, että Suomen valtion rahoja ei pitäisi ohjata kansainvälisten sijoitusyhtiöiden taskuun maksamalla heille vuokria, joita ravintolat eivät pysty maksamaan.

Anders Westerholmin We Are Group -yritys pyörittää Kampin keskuksessa Story ja Bar Cón -ravintoloita. Pitääkseen ravintolat hengissä kriisin yli yritys on perustanut esimerkiksi oman WAG Dinner Delivery -kotiinkuljetuspalvelun. Kuva: Sami Kero / HS

We Are Group pyörittää Kampin keskuksessa Story ja Bar Cón -ravintoloita.

”Maan tavaksi on muodostunut ravintoloiden vuokrien mitätöiminen huhti-toukokuun ajalta. Kamppi on reagoinut monia muita kauppakeskuksia hitaammin, mutta neuvottelut ovat käynnissä”, Westerholm sanoo.

Hän huomauttaa, että keskustelu ravintola-alan vuokrista koskee nyt huhti-toukokuuta, mutta jo maaliskuu oli ”totaalinen katastrofi”: We Are Groupin tulos jäi 67 prosenttia odotettua heikommaksi. Lisäksi tulevaisuus näyttää edelleen hyvin epävarmalta.

”Tämänhetkisten tietojen mukaan voisimme avata ravintolat touko-kesäkuun vaihteessa. Mutta jos etäisyysrajoitukset pysyvät, se voi tarkoittaa, että ravintoloissa joka toisen pöydän pitäisi pysyä tyhjänä. Toisin sanoen puolet ravintolakapasiteetista on poissa käytöstä.”

Kampin kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel sanoo, että ratkaisuja yritetään nyt etsiä.

”Työskentelemme Kamppi Helsingissä jatkuvasti löytääksemme ratkaisuja vuokralaistemme tilanteeseen ja tulemme käymään kaikkien vuokralaisten kanssa heidän tilanteensa läpi henkilökohtaisesti sopimusosapuolten kesken”, hän sanoo.