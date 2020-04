Somalinkielisillä helsinkiläisillä on todettu tähän mennessä lähes 200 koronavirustartuntaa ja kuolemantapauksiakin on ollut kaksi. Helsingin kaupunki kertoi asiasta tiistaina.

Lue lisää: Koronavirus leviää Helsingin somaliyhteisössä: valtuutettu arvelee syyksi ahtaita asuntoja ja tyypillisiä ammatteja

Somaliyhteisössä ihmetellään, miksi yksi kieliryhmä piti erikseen tuoda esille. Aktiivijäsenet ovat kirjoittaneet asiasta kansalaisadressin, johon muutamassa päivässä on kertynyt yli tuhat allekirjoitusta.

”Miksi Husin Juha Tuominen ja Jan Vapaavuori syrjivät meitä?” Omar A. Abdi, yksi adressin tekijöistä kysyy.

Somalinkieliset ovat Abdin mukaan tottuneet rasismiin Suomessa, mutta nyt koko yhteisö on saanut leiman otsaansa. Syrjintä on viime päivinä lisääntynyt, hän sanoo.

”Somalinkielisiä vähätellään, monet taksikuskit ovat soittaneet, että asiakkaita ei ole. Kaupassa somalinaiselle on sanottu, että kun tulet asiakkaaksi, käytä maskia”, Abdi kertoo.

”Somalinkielisissä on paljon ihmisiä töissä palvelualoilla, eli bussikuskeja, taksinkuljettajia, kaupan kassoja, sairaanhoitajia ja muita semmoisia duuneja, joita ei pysty tekemään etänä. Nyt kiitos tehdystä työstä on se, että meitä syrjitään entistä enemmän”, Abdi ihmettelee.

Yhdeksi syyksi koronavirustartuntojen leviämiseen somalinkielisten keskuudessa Abdi epäilee nimenomaan sitä, että moni altistuu virukselle töissä. Toinen syy saattaisi olla suuret perheet.

Abdi haluaa korostaa, että tiedonpuutteesta koronaviruksen leviäminen somalinkielisten keskuudessa ei johdu.

”Suomessa on hyvin lukutaitoisia somaleja, jotka lukevat suomalaisia ja kansainvälisiä uutisia. Olemme noudattaneet ohjeistuksia”, hän sanoo.

Somalinkielisistä tuntuu Abdin mukaan siltä kuin heidät olisi heitetty kentältä ulos nyt, kun olisi aika taistella yhdessä.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) ymmärtää somaliyhteisön tuskan, mutta hän korostaa, että päätös tilastotietojen julkistamisesta syntyi vakaan harkinnan perusteella kaupungin johtoryhmän yksimielisellä päätöksellä.

”Tiedossamme on, että yhteiskunnassa on tahoja, jotka eivät osaa käsitellä tällaisia asioita fiksusti. Mutta tämä ei ole peruste vaieta asioista, kun tilannekuva muuttuu”, Vapaavuori sanoo.

Tilastotietojen julkistuksen taustalla olivat uusimmat tiedot tartuntatilanteesta.

Vapaavuoren mukaan häneltä on jo useita kertoja kysytty Tukholmaan viitaten, onko Helsingissä havaittu samantyyppistä ilmiötä. Kun nyt tilastot tämän osoittivat, Vapaavuoren mielestä olisi ollut vastuutonta jättää havainto kertomatta.

”Kaikkein tärkein asia yhteiskunnallisessa toiminnassa on luottamus. Avoin ja rehellinen tiedottaminen tarkoittaa, että kerrotaan myös kipeistä asioista”, Vapaavuori sanoo.

Tuoreiden koronatilastojen perusteella 1,8 prosentilla somalinkielisistä helsinkiläisistä on todettu koronatartunta. Vastaava luku kaikilla helsinkiläisillä on 0,2 prosenttia.

Somalinkielisten tilanteesta on ollut huolissaan myös valtuutettu Suldaan Said Ahmed (vas). Hän on kertonut julkisesti, että hänellä on todettu koronatartunta.

Said Ahmedin mukaan omankielinen viestintä on tässä tilanteessa elinehto. Varoitusten täytyy tavoittaa aivan kaikki, ja tähän tarvitaan sekä kaupungin että yhteisöjen toimia.

Vapaavuori ei halua vähätellä somaliyhteisön kielteisiä kokemuksia. Hän myöntää senkin, että monet yhteisön jäsenistä työskentelevät ammateissa, joissa tartuntariski on mahdollinen. Ammatillinen jakauma ei kuitenkaan selitä tartuntatilanteen kokonaisuutta.