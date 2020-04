Jätetäänkö kadut rakentamatta, koulut korjaamatta, heitetäänkö uimahallihaaveet sikseen koronakriisin vuoksi?

Tätä joutuvat poliitikot kohta miettimään pääkaupunkiseudun kunnissa, sillä kuluvan vuoden budjettiin on auennut satojen miljoonien eurojen rahoitusvaje, jonka vaikutukset heijastuvat tuleviin vuosiin. Pelkästään Helsingissä aukko on jo yli puoli miljardia euroa.

Poliittisia päätöksiä on tehty muun muassa yritysten tukemisesta vuokra- ja maksuhelpotuksilla, mutta omaan budjettikirjaan ei vielä ole koskettu.

Espoon kaupunginhallitus saa maanantaina eteensä tarkempia laskelmia koronaepidemian talousvaikutuksista. Hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) pitää valtion vastaantuloa aivan välttämättömänä.

”Valtiolta tarvitaan suoraa rahaa, eikä vain sitä, että me leikataan omaa toimintaa. Espoo on hyvä esimerkki siitä, miten talouden saa nopeasti pyörimään, kunhan päästään alkuun”, Markkula sanoo.

Maan hallitus on jo päättänyt lisätä nettolainanottoa 9,4 miljardilla eurolla, josta osa kanavoidaan kuntiin.

Pääkaupunkiseudulla on suhtauduttu kriittisesti siihen, että kuntien tukirahoitusta järjestettäisiin aikaistamalla ensi vuoden valtionosuuksien maksatus kuluvalle vuodelle. Tämä lykkäisi vajeen ensi vuoteen.

Valtionosuudet muodostavat hyvin pienen osan pääkaupunkiseudun kuntien budjeteista.

”Valtio ei ehkä ole ymmärtänyt, että verotulojen tippuminen näkyy meillä heti ja eniten. Olemme erittäin riippuvaisia tuloveron ja yhteisöveron tuotosta”, sanoo Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Multala (kok).

Muualla Suomessa kunnat ovat paljon enemmän riippuvaisia valtionosuuksista, joita lähinnä juuri pääkaupunkiseudun kunnat rahoittavat verotuloistaan.

Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina (sd) tarttuisikin tähän verotulojen tasaukseen.

”Joka vuosi Espoon keräämiä verotuloja siirretään muualle Suomeen noin 200 miljoonaa euroa. Nyt koronakriisi on vain syventänyt Espoon ongelmia talouden tasapainottamisessa”, Guzenina sanoo.

Valtion tukipaketti täsmentyy toukokuussa, kun hallitus pohtii seuraavaa lisätalousarviota ja viimeistään elokuun budjettiriihessä.

Mutta ovatko isot kaupungit epidemian aikana vain valtion hallintoalamaisen asemassa, vai pitäisikö niiden jo varautua omilla toimillaan epidemian jälkeiseen aikaan?

Pääministeripuolueen kansanedustaja, Vantaan valtuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) katsoo, että keskellä koronavirusepidemiaa on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä sen taloudellisista vaikutuksista.

”Nyt kaikki voimat pitää keskittää siihen, että tauti talttuu, ja että yritykset ja työpaikat säilyvät.”

Hän pitää selvänä, että valtiolla on kuntia paremmat mahdollisuudet ottaa taloudellinen isku vastaan.

Kuntapäättäjät eivät tässä vaiheessa ole halukkaita puhumaan investointien karsinnasta vaikka erinäisten hankkeiden vastustajat näkevät koronakriisissä tilaisuutensa tulleen.

Esimerkiksi Vantaalla ratikan vastustajat ovat jo kulisseissa vaatimassa hankkeen hautaamista. Espoossa vihreät moittivat Turun tunnin junan mahdollistavaa osayleiskaavaa viheralueiden tärväämisestä.

Sari Multala muistuttaa, että Vantaan ratikassa ja esimerkiksi Suomi-radassa ollaan vasta suunnitteluvaiheessa. Multala ei pidä edes mahdollisena, että koulujen tai päiväkotien rakennushankkeita keskeytettäisiin.

”Valtion toive varmaan on, että kunnat jatkaisivat investointejaan. Mutta valtionkin täytyy ymmärtää, että pitäisi olla jotain millä investoida. Jos kaikki rakentaminen tehdään velaksi, se ei ole kovin kestävä tie”, Multala sanoo.

Helsingin taloustilanne on vakaampi, ja se on tähän mennessä pystynyt rahoittamaan investoinnit pitkälti omalla tulorahoituksellaan. Lainaa sillä on asukasta kohden alle puolet siitä, mitä Espoolla ja Vantaalla on.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr) tähdentää, ettei vakavarainen Helsinkikään kestä poikkeusoloja kovin pitkään.

Akuutin kriisin yli Helsinki selviää lainalla, mutta valtion vastaantulolle olisi Kivekkään mukaan jo kiire.

Myös pormestari Jan Vapaavuori (kok) on jo useaan otteeseen moittinut valtion toimia riittämättömiksi. Vapaavuori jätti tällä erää haastattelun väliin, koska hän katsoo olevansa enemmän päätöksentekoa valmistelevan kaupunginjohtajan roolissa.

Pääkaupunkiseudulla työskennellään muuta maata enemmän palvelualan yrityksissä, Helsingissä etenkin ravintola- ja majoituspalveluissa. Koronakriisin lomautukset ja työttömyys osuvat pääkaupunkiseudulle pahiten.

Kaupungit ovat linjanneet, etteivät ne lomauta omaa henkilöstöään, mutta linjaus ei koske kuntaomisteisia yhtiöitä. Vantaan palveluyhtiö Vantti ilmoitti perjantaina aloittavan yt-neuvottelut koko henkilöstön lomauttamiseksi enintään 90 päiväksi.

Vantin ateria-, siivous- ja kiinteistöhuollon palveluissa työskentelee noin 900 ihmistä.

Espoon Markkula sanoo, että kaupungin talousarvion käyttötalouden tarkastelu on vielä tekemättä. Kaupungin maksamista palkoista valtaosa menee sosiaali- ja terveystoimeen sekä kasvatukseen.

Iso merkitys kaupunkien taloudelle on, missä määrin hallituksen suunnitelmat kuntien uusista tehtävistä kuten vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta ja oppivelvollisuusiän nostosta toteutuvat.

Hoitajamitoituksen rahoitukseen valtio kaavailee valtionosuusleikkauksia sekä yksityisten terveyspalveluiden Kela-korvausten poistoa. Hallituksen esitys hoitajamitoituksesta on jo eduskunnan käsittelyssä.

Sari Multala ei hyväksy, että hallitus pitää kiinni kuntien menoja lisäävistä uudistuksista ja niiden aikataulusta tilanteessa, jossa kuntatalouden menot kasvavat ja tulot ovat romahtaneet.

Vaikka hallitus on puhunut kunnille annettavasta kompensaatiosta, Multala pitää niitä riittämättöminä. Hallitus hyväksyi viime viikolla Julkisen talouden suunnitelman, jossa kuntien oletetaan saavan hoitajamitoituksen lisäkulut ainakin osittain katettua digitalisaatiosta koituvilla säästöillä.

Maria Guzeninan mielestä hoitajamitoituksen lykkäys olisi hallitukselta vihoviimeinen teko.

”Kyse on vuosia lykätystä uudistuksesta, joka on ihmisoikeusasia.”