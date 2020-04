Pakkohuutokaupasta talon ostanut perhe joutui aiemman omistajan mittavan häirinnän ja mustamaalauksen kohteeksi. Rikokset olivat pääasiassa valheellista nettikirjoittelua.

Helsingin hovioikeus päätti maanantaina pitää voimassa käräjäoikeuden aiemman tuomion. Näin ollen 60-vuotias mies syyllistyi kolmeen törkeään kunnianloukkaukseen, kiristyksen yritykseen ja lähestymiskiellon rikkomiseen.

Mies muun muassa lähetti silmätikuikseen ottamistaan henkilöistä yli sata valheellista ja solvaavaa viestiä internetin keskustelupalstalle. Mies myös kiristi rahaa.

Tuomittu kiisti rikokset ja valitti käräjäoikeuden ratkaisusta, mutta hovioikeuden tuoreen päätöksen myötä asian käsittely ei jatku hovioikeudessa.

Julkisista oikeusasiakirjoista ilmenee, että rikosten juuret ulottuvat 2000-luvun alkupuolelle. Tuomittu oli silloin ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, minkä johdosta hänen omaisuuttaan ulosmitattiin ja realisoitiin velkojen kattamiseksi.

Uhrin asemaan oikeussaliin sittemmin päätynyt mies oli ostanut vuonna 2009 ulosottoviraston pakkohuutokaupasta kiinteistöjä, jotka oli ulosmitattu mieheltä. Kauppahinnat hän maksoi kokonaisuudessaan ulosottoviraston tilille.

Uuden omistajan mukaan omaisuuttaan menettänyt mies murtautui maaliskuussa 2010 Savossa sijaitsevaan entiseen kiinteistöönsä.

”Anastanut kiinteistöltä kaiken irtaimen omaisuuden (useita kuorma-autolasteja) kuljettaen sen piiloon naapuritiloille apuriensa kanssa”, oikeuden dokumenteissa kerrotaan.

Poliisi tutki tapausta, mutta talon uusi omistaja ei vaatinut tekijälle rangaistusta. Sen jälkeen syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen.

Asia ei kuitenkaan ollut loppuunkäsitelty.

”[Kiinteistön aiempi omistaja] on aloittanut tämän jälkeen vuonna 2010 erittäin laajan ja pitkään kestäneen [uuden omistajan] ja hänen perheenjäseniensä vainoamisen, joka on jatkunut aina tähän asti. [Uusi omistaja] on ollut pakotettu hakemaan vaimonsa ja lastensa kanssa laajennettua lähestymiskieltoa [aiempaa omistajaa] vastaan”, oikeuden dokumenteissa kerrotaan.

Kirjallisina todisteina olleet nettikirjoitukset ja muu näyttö osoitti käräjäoikeuden mukaan sen, että mies syyllistyi esimerkiksi törkeisiin kunnianloukkauksiin.

Rangaistukseksi tuli kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi mies määrättiin maksamaan uhreille yli 10 000 euroa kärsimys- ja vahingonkorvauskuluja sekä 7 000 euron edestä oikeudenkäyntikuluja.

Koska hovioikeus ei myöntänyt maanantaina jatkokäsittelylupaa, käräjäoikeuden ratkaisu jäi pysyväksi.