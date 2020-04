Kaupunkisuunnittelu

Lapinlahden sairaalan tulevaisuus on esillä tänään tiistaina Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa.

Kaupungin järjestämän ideakilpailun voitti maaliskuussa Lapinlahden kevät -niminen ehdotus, joka esitetään nyt lautakunnalle. Lautakunta siirtänee suunnitelman hyväksymistä kuitenkin vielä seuraavaan kokoukseen.

Voittajaehdotuksen takana ovat kiinteistösijoitusyhtiö NREP, yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen konsulttiyhtiö Oaklins Merasco sekä kolme arkkitehtitoimistoa: Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto OPUS ja Arkkitehdit Soini & Horto.

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) puoltaa NREPin ehdotusta.

”Asia on tutkittu ja sitä on pitkään vatvottu. Kilpailulautakunta oli yksimielinen, että vaikka oli vain yksi ehdotus, se oli erittäin hyvä.”

Rautava arvioi, että tämä on myös kokoomusryhmän kanta.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Eveliina Heinäluoma (sd.) ei ota kantaa esitykseen. Hän arvioi, että tiistaina ei vielä saada päätöstä alueen jatkosta.

”Kuunnellaan, mitä virkamiehet kertovat, ja meillä on tarkoitus ryhmän kanssa keskustella siitä sitten tällä viikolla, ja käydä huolella esitys läpi.”

Heinäluoma kokee tärkeäksi, että Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten kunnostus saadaan pian käyntiin.

”Sehän on aikalailla akuutti ja tärkeä asia, ettei anneta niiden arvokkaiden rakennusten entisestään rapistua.”

Heinäluoma toivoo, että alue säilyy kaupunkilaisten julkisessa käytössä.

”Ja se tietysti tarkoittaa, että avataan niitä rakennuksia kaupunkilaisille ja että myös puisto on julkista tilaa. Tulen myös katsomaan [ehdotuksessa] sitä, että arvokkaat, suojellut rakennukset säilötään, ja että historiallisesti ja luontoarvoiltaan arvokasta puistoa saadaan säilytettyä.”

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) sanoo toivovansa, että ehdotusta arvioidaan niiden tavoitteiden valossa, jotka ideakilpailulle asetettiin.

”Haluamme, että puisto säilyy avoimena ja arvokkaana ympäristönä, kaupunkilaisten rakkaana keitaana. On myös tärkeää, että mielenterveystyö ja kulttuuriset arvot säilyvät alueella.”

Lautakunnalla on Sinnemäen mukaan valmius keskustella muutoksista Lapinlahden kevät -ehdotukseen.

”Tavoitteeni on, että voitaisiin ensi viikolla ratkaista.”

Lapinlahden kevät -ehdotuksessa lupaillaan, että alue säilyisi kaupunkilaisille avoimena.

Lue lisää: Helsinkiin suunnitellaan uutta kotia Tove Janssonin töille – Entistä mielisairaala-aluetta odottaa mullistus

Sairaalan päärakennukseen olisi tulossa Tove Janssonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä palveluja.

Puiston pohjoispuolella oleva vanha sauna kunnostettaisiin ja avattaisiin laajemmin kaupunkilaisille. Rantaan tulisi myös venelaituri.

Pohjoispuolella sijaitseva punainen tiilirakennus muutettaisiin ravintolaksi ja kokoustilaksi.

Suurimmat muutokset Lapinlahden kevät -ehdotuksessa liittyvät uudisrakentamiseen. Länsiväylän viereen suunnitellaan hotellia. Lisäksi alueelle tulisi kaksi uutta palveluasumiseen tarkoitettua rakennusta.

NREPin johtaja Joonas Lemström kertoi Helsingin Sanomille aikaisemmin huhtikuussa, että noin vuoden kestäneen intensiivisen suunnittelutyön tarkoituksena on ollut miettiä, miten Lapinlahden sairaalan alueesta saadaan sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestävä.

NREPin suunnitelma on kohdannut myös voimakasta arvostelua. Voittajaehdotus on saanut kritiikkiä uudisrakentamisesta. Sen on myös väitetty karsivan mielenterveyspalveluita alueelta.

Suomen mielenterveys ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck kertoi Helsingin Sanomille huhtikuun puolivälissä yhdistyksen toivovan, että Lapinlahden sairaala säilyisi julkisessa omistuksessa eikä siirtyisi kansainväliselle kiinteistörahastolle. Nrep on todennut pyrkivänsä siihen, että mielenterveyspalvelut säilyisivät alueella.

Lapinlahden kevät -ehdotus ja ideakilpailu alueesta herättivät julkisuudessa paljon huomiota, sillä kilpailun toinen kilpailun osanottajista vetäytyi viime hetkellä.

Suunnitelman toteuttamisesta päätetään lopullisesti kaupunginvaltuustossa. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2021, ja töiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2024 mennessä.