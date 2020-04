Ylioppilaskunnat ja opiskelijajärjestöt ovat keksineet luovia tapoja viettää vappua kokoontumiskielloista huolimatta.

Tänä vappuna Havis Amandan perinteinen lakitus Helsingissä tapahtuu kokonaan virtuaalisesti.

Manta on lakitettu viranomaisten luvalla vappuaattoisin vuodesta 1951. Sitä ennen patsas on saanut lakin öisin tiedettävästi jo vuodesta 1909 lähtien. Tapahtumaa kokoontuvat vappuaattoisin seuraamaan kymmenet tuhannet ihmiset.

Lakitusvuorossa oleva Taideyliopiston ylioppilaskunta toteuttaa virtuaalilähetyksen yhteistyössä Helsingin kaupungin ja VR-studio Zoanin kanssa.

Lakitukseen on suunniteltu lyhyt poikkitaiteellinen performanssi, jossa kuullaan ilmastokriisistä innoituksensa saanut monikielinen ylistys luonnolle.

”Audiovisuaalinen toteutus on kuultavissa koko lähetyksen ajan”, sanoo Taideyliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sofia Charifi.

Mantan lakitus on katsottavissa muun muassa verkko-osoitteessa www.burst.fi vappuaattona kello 17.45 alkaen.

Korkeakouluopiskelijoiden perinteikkäät vappuriennot ovat tyypillisesti levittäytyneet koko juhlaa edeltävälle viikolle ja pitkin kaupungin katuja. Nyt se ei kuitenkaan ole poikkeustilan takia mahdollista.

Osa opiskelijavapuista on siirretty syksyyn. Esimerkiksi Tampereen ylioppilaskunta järjestää perinteisen piknikin opiskelijoille vasta seuraavan lukukauden alussa. Oikeaa vappua edeltävälle viikolle on kuitenkin ehditty kokoamaan kattava lista kaikenlaista etänä toteutettavia tempauksia.

Myös pääkaupunkiseudulla ylioppilaskunnat ovat pyrkineet mahdollistamaan vapputunnelmaan pääsemisen kehittelemällä etäohjelmaa. Opiskelijoita on myös kannustettu ideoimaan itse vaihtoehtoisia tapoja juhlia vappua.

Wappu ei ole peruttu. Wappu on tulossa. Näin vakuuttaa myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (Ayy) wappu.fi -sivustolla, jonne se kerää opiskelijayhteisön järjestämät digitaaliset vapputapahtumat.

Ylioppilaskunnan tuottaja Eeva Ylimäen mukaan kaikenlaisia tapahtumia on kyllä suunnitteilla, eivätkä kaikki niistä ole edes teknologiavälitteisiä. Sivulla hehkutetaan jo esimerkiksi etäsitsejä.

”Toimitetaan esimerkiksi vappuruokapusseja ihmisille. Sitten ollaan ideoimassa miten teekkarifuksien lakit jaettaisiin ovelle, kun perinteistä lakkien jakoa ei voi toteuttaa.”

Tupsulliset teekkarilakit jaetaan yleensä suuressa lakinjakoseremoniassa.

Lisäksi luvassa on poikkeustilassa tyypilliseksi tullutta parvekemusiikkia. Otaniemen parvekkeilla tulee vappuna raikaamaan JVG:n Fäijönii ja paikalla on DJ luomassa turvallista biletunnelmaa. Kehitteillä on myös erilaisia vappuun sopivia somehaasteita.

Ylimäen mukaan monelle opiskelijalle on kova paikka, ettei ihan perinteistä vappua pystytä järjestämään.

”Monelle se vappu on sellainen kevään kohokohta ja yhteisöllisyyden juhla. Sen takia me nyt pyrimmekin siihen, että pystyttäisiin olosuhteet huomioon ottaen toteuttamaan vappu turvallisesti”, Ylimäki sanoo.

Myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (Hyy) kartoittaa parhaillaan ainejärjestöjen vappusuunnitelmia kyselyllä. Tarkoituksena on tuoda yhteen ideoita ja innokkaita tekijöitä ja tarjota tukea suunnitteluun.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kehotti keskiviikkoaamuna hallituksen tiedotustilaisuudessa välttämään fyysisiä kokoontumisia vapun juhlistamiseksi. Piknikille ei siis ole syytä lähteä edes pienellä porukalla.

Muidenkin kuin opiskelijoiden kannattaa siis kehittää vaihtoehtoisia tapoja viettää vappua.