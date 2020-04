Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa muun muassa koronaviruksen leviämisestä Helsingin päiväkodeissa ja koronaviruksen suurista taloudellisista vaikutuksista Helsinkiin.

Vapaavuori kertoi, että Helsingissä 18 päiväkodissa on todettu koronavirustartuntoja. Tartuntoja on todettu 24 työntekijällä ja kahdella lapsella.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa selvittänyt tilanteet. Osa tartunnan saaneista on jo parantunut.

Helsingissä on 336 kaupungin omaa päiväkotia ja niissä on lapsia noin 27 000. Päiväkotien osallistumisaste on tällä hetkellä noin 20 prosenttia.

”Päiväkodit, joissa koronaa on esiintynyt, sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Olemme kehottaneet huoltajia tarkkailemaan mahdollisia oireita ja neuvoneet ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä terveydenhoitoon, jos koronalle tyypillisiä oireita ilmaantuu”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kaupungin tiedotteessa.

”Tämän hetken arvion mukaan henkilöstön tartunnat on pääosin saatu päiväkodin ulkopuolelta.”

Koronakriisin talousvaikutukset olivat pormestarin tiedotustilaisuuden pääteema.

Koronaviruksesta aiheutuneet taloudelliset vaikutukset ovatkin erityisen suuria Helsingissä, Vapaavuori kertoi.

”Se johtuu esimerkiksi siitä, että Helsingissä asuu noin 12 prosenttia koko maan väestöstä. Koronatapauksista helsinkiläisten osuus on noin 40 prosenttia.”

Jan Vapaavuori kertoi infotilaisuudessa 21.4. muun muassa koronakriisin talousvaikutuksista Helsingissä. Kuva: Mika Ranta / HS

Vapaavuori nostaa esiin, että vaikutukset talouteen ovat suuria myös sen takia, että Helsingin elinkeinorakenne on poikkeuksellisen palveluvetoinen.

”Palveluvaltainen elinkeinorakenne tarkoittaa sitä, että meillä on suhteellisesti enemmän työpaikkoja, jossa on suoritettu lomautuksia ja jopa irtisanomisia.”

Se, kuinka paljon koronavirustilanne lopulta vaikuttaa Helsingin talouteen, riippuu pormestarin mukaan kahdesta tekijästä: Ennen kaikkea siitä, kuinka pitkään koronaviruksesta johtuva kriisi ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet kestävät sekä siitä, miten kriisi vaikuttaa koko maan bruttokansantuotteeseen.

Tämän hetken arvion mukaan Helsingissä verotulot laskevat 340 miljoonaa euroa, kertoo Vapaavuori. Sosiaali- ja terveystoimintojen menot kasvavat 200 miljoonaa euroa.

Sen lisäksi kaupungin vuokratuottojen menetykset on noin 30 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan talousvaikutukset ovat arviolta noin 500–600 miljoonaa euroa.

”Tämä on todella iso luku ja vastaa käytännössä neljän prosenttiyksikön tuloverokertymää yhden vuoden aikana.”

Lisäksi HSL:n budjettivajeen on arvioitu olevan jo 80–150 miljoonaa euroa.

Vapaavuori muistuttaa, että esitetyt luvut perustuvat tämän hetkisiin arvioihin siitä, että bruttokansantuote tulisi laskemaan noin viisi prosenttiyksikköä koko maassa. Luvut voivat siis vielä muuttua.