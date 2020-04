Toisin kuin koulut, päiväkodit ovat pysyneet auki koko poikkeustilan ajan. Niissä on kuitenkin tällä hetkellä merkittävästi vähemmän lapsia kuin normaalisti. Kuva: Emilia Kangasluoma / HS

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoi tiistaina, että Helsingissä on todettu 18 päiväkodissa koronavirustartuntoja. Testillä varmennetut tartunnat olivat 24 työntekijällä ja kahdella lapsella.

Erityisesti tieto siitä, että koronavirus on löytänyt tiensä lähes pariinkymmeneen eri päiväkotiin, vaikuttaa ensisilmäyksellä suurelta. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas katsoo kuitenkin tilanteen pysyneen hyvin hallinnassa, mikä on hänen mukaansa onnistuneen ennakoinnin ja perheiden kanssa tehdyn yhteistyön ansiota.

”Kun lukuja peilaa henkilöstömääriin ja volyymeihin, niin nämähän ovat pieniä”, Järvenkallas sanoo.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä 5 029 ihmistä. Ketään ei ole Järvenkallaksen mukaan lomautettu.

Kaupungin omia päiväkoteja on 336 ja niissä on normaalitilanteessa lapsia noin 27 000. Koronaviruksen aikaansaaman poikkeustilan aikana päivähoitoon osallistuvien lasten määrä on pudonnut Järvenkallaksen mukaan noin 20 prosenttiin tavanomaisesta tasosta.

Päiväkotien käyttöasteessa ei ole ollut Järvenkallaksen mukaan havaittavissa merkittävää alueellista vaihtelua. Hänen mukaansa vähiten lapsia on tällä hetkellä päiväkodeissa keskustassa sekä itäisessä ja kaakkoisessa Helsingissä.

Erot alueiden välillä ovat kuitenkin vain muutamia prosenttiyksikköjä.

Helsinkiläislasten vanhemmat näyttävät siis toimineen pitkälti varhaiskasvatuksesta vastaavan opetusministeri Li Anderssonin (vas) kehotuksen mukaisesti.

”Varhaiskasvatus pidetään auki, jotta voimme turvata kriittisten alojen ammattilaisten, mutta myös muiden, mahdollisuudet tarvittaessa mennä töihin. Vanhemmille kuitenkin selkeä suositus: hoitakaa vakaikäiset lapset kotona jos teillä vain on siihen mahdollisuus”, Andersson linjasi Twitterissä koronakriisin alussa maaliskuun puolivälissä.

”Vakaikäisillä” lapsilla Andersson viittaa varhaiskasvatusikään.

Helsingissä ei ole Järvenkallaksen mukaan ollut toistaiseksi esillä merkkejä siitä, että vanhemmat olisivat alkaneet palauttaa lapsia enenevissä määrin päivähoitoon.

Ainakaan tältä osin ei siis voi tehdä johtopäätelmiä, että lisääntyneet etätyöt ja niiden ohessa tehtävät lastenhoito sekä etäkoulunkäynnin valvonta olisivat käyneet laajalla tasolla liian raskaaksi yhdistelmäksi kodeissa.

Helsingin päiväkodeissa lapsilla todettujen koronavirustartuntojen määrää – kaksi kappaletta – voi pitää erittäin pienenä, kun virus on jyllännyt erityisesti Uudellamaalla jo viikkoja.

Järvenkallas kertoo, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa selvittänyt tilanteet. Hänen mukaansa mahdolliset tartuntaketjut on käyty läpi tarkasti, ja terveysviranomaiset ovat testanneet altistuneita linjaustensa mukaisesti.

”Siellä on hyvin erilaisia tapauksia. Joissain ei ole yhtään lasta altistunut.”

Tämänhetkisen arvion mukaan henkilöstön tartunnat ovat pääosin peräisin päiväkotien ulkopuolelta. Osa tartunnan saaneista on jo parantunut.

Koska suurin osa vanhemmista pitää lapsensa tällä hetkellä kotona, saattaa joissakin ryhmissä olla vain yksi tai muutama lapsi. Järvenkallaksen mukaan päiväkodeissa on jo poikkeustilan alusta lähtien pidetty kiinni pienistä ryhmäkoista, eikä ryhmiä yhdistellä.

Päiväkotien henkilökuntaa ei ole lomautettu, Järvenkallas kertoo.

”Alusta lähtien olemme aika tiukasti sanoneet ja pitäneet kiinni siitä, että niin työntekijät kuin lapsetkin tulevat vain terveenä paikalle.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan nykytieto on se, että lapset näyttäisivät välttyvän aikuisia todennäköisemmin covid-19-koronavirusinfektiolta.

”Suurin osa tapauksista on raportoitu aikuisilla, joskin myös lasten covid-19-tapauksia on kuvattu. Aiemmissa koronavirusepidemioissa (sars, mers) lasten infektiot olivat harvinaisia”, THL:n tietopaketissa kerrotaan.

Vaikka virus on lukuisien muiden paikkojen ohessa luikerrellut myös päiväkoteihin, haluaa Järvenkallas katsoa myös tilanteen valoisaa puolta.

”Päällimmäisenä minulla on mielessä se, kuinka hienosti kaikki ovat hoitaneet tätä asiaa. Kuinka perheet ovat lähteneet mukaan tähän. Ja ne, jotka pystyvät, ovat hoitaneet lapsiaan kotona.”