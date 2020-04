Telakkakadun urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kuva: Susa Junnila

Helsinki käynnistää tänä vuonna uudet isot katu-urakat Runeberginkadulla ja Caloniuksenkadulla sekä Helsinginkadun länsipäässä.

Nämä kolme katuosuutta muuttuvat työmaaksi vasta vuoden lopulla, kun Hämeentien peruskorjaus valmistuu. Raitioliikenne alkaa Hämeentiellä Kurvissa uudestaan jo tätä aiemmin eli toukokuun 4. päivänä. Silloin linjat 1 ja 8 palaavat Helsinginkadun reitilleen.

Sekä Runeberginkadulle, Caloniuksenkadulle että Helsinginkadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet kadun molemmin puolin. Uudistuksen yhteydessä uusitaan katujen alla olevaa kunnallistekniikka, kuten kaapeleita sekä vesi- ja viemäriputkia.

Samalla raitioliikennettä nopeutetaan korotetulla ratikkakaistalla Caloniuksenkadulla ja osalla Helsinginkatua.

Helsinginkadun urakka ulottuu Sturenkadulta Kaarlenkadulle. Urakka-alueella kiskoja suoristetaan, helpotetaan ratikoiden kääntymistä risteyksissä sekä tehdään joitain pysäkkimuutoksia, jotta ratikkaliikenne olisi nykyistä sujuvampaa.

Uusien katu-urakoiden kestoksi arvioidaan tässä vaiheessa kaksi vuotta. Arvio on samaa luokkaa kuin Hämeentiellä ja Mechelininkadulla. Nykyisen ennusteen perusteella Hämeentien työmaa valmistuu muutamia kuukausia Mechelininkatua nopeammin.

Katutöiden sujuvoittamisen hanketta vetänyt projektinjohtaja Jyrki Paavilainen Helsingin kaupungilta sanoo, että paljon on opittu, mutta vielä on tehtävää.

Projektin ensimmäinen vaihe, johon kuului yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on jo päättynyt, mutta luvassa on kaksi kehityspilottia. Toinen pilotti on nimenomaan Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun urakka. Toinen sijoittuu Herttoniemen yritysalueelle.

”Ajatus on, että ennen rakennustöiden alkua pidetään kehitysvaihe, johon osallistuvat kaupungin lisäksi urakoitsijat sekä kaikki mahdolliset yhteistyökumppanit. Silloin tehdään tarkempaa työvaiheiden suunnittelua, mutta katsotaan myös, olisiko jossain vaiheessa urakkaa järkevää sulkea kokonaisia katuosuuksia liikenteeltä”, Paavilainen sanoo.

Hämeentien urakka on ollut kaupungille merkittävä oppitunti monipuolisen ja monikanavaisen viestinnän merkityksestä. Ei riitä se, että vain tilaaja eli kaupunki viestii, myös urakoitsijan viestintä on tärkeää.

”Toinen iso asia on, että pitää tunnistaa ne kohdat urakka-alueella, joissa voi piillä yllätyksiä ja sopia toimintatavoista jo ennakkoon”, Paavilainen sanoo.

Hämeentien urakan vaivana olivat alkuvaiheessa vesivuodot ja suoranaiset tulvat, kun vanhat, hauraat runkovesiputket hajosivat kaivantoja tehtäessä. Kaupungin putkikartat olivat epätarkkoja ja jostain syystä aiempina vuosina putkia oli vedetty eri paikkoihin kuin arkistoon kirjattuihin suunnitelmiin oli merkitty.

”Katuprojektin aikana ei ole tullut ilmi mitään sellaista yksittäistä teknistä keinoa, joka poistaisi näitä epävarmuuksia. Kadun pinnalta ei voida nähdä, mitä maan alla piilee”, Paavilainen sanoo.

Yksi tietöitä jouduttava keino on sopia etukäteen urakkaan osallistuvien kanssa, että kaikki ovat tietyllä hetkellä valmiudessa. Asianosaisia ovat urakoitsijoiden lisäksi, valvojat, tavarantoimittajat ja muiden muassa energiayhtiön, teleoperaattoreiden ja Helsingin seudun ympäristön (HSY) asentajat.

Läntisessä kantakaupungissa jatkuu Telakkakadun peruskorjaus, joka tuo uuden raitiotieyhteyden Bulevardilta Hernesaareen.

Tätäkin työmaata ovat piinanneet tuntemattomat rakenteet, ja pilaantuneet maakerrokset, joita ei pitänyt olla yhtään. Telakkarannan uusien talojen rakennusjärjestelyt aiheuttavat sen, ettei likimain valmiilta näyttäviä katuosuuksia vielä voida avata liikenteelle.

Tavoitteena on saada Telakkakadun ja Bulevardin risteys valmiiksi heinäkuun 20. päivään mennessä ja Telakkakatu pinnoiltaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Eiranrannan uuden kiskoyhteyden on määrä valmistua ensi vuoden heinäkuun loppuun mennessä, mutta on mahdollista, että tämäkin urakka valmistuu vuoden vaihteessa.

Rautatieaseman uuden pyörätunnelin rakentaminen alkaa tänä syksynä, ja se valmistuu vuoden 2023 maaliskuussa.

Tunneliin tulee HKL:n omistama pyöräkeskus ja pyöräparkki noin 900-1 000 polkupyörälle.

Ilmalassa aletaan kesä-heinäkuussa rakentaa jatkoa 9-linjan ratikalle Pasilankadulta Ilmalantorille. Samalla uusitaan katujen alla olevat viemärit ja kaapelit.

Veturitietä levennetään Höyrykadun ja Hakamäentien välillä, ja junaradan ylittävä silta uusitaan. Veturitielle tulee uudet jalkakäytävät ja pyörätiet.

Kulosaaressa on luvassa uusi Itäbaana pyöräilijöille, kun Kulosaaren puistotie uudistetaan pyöräkaduksi. Pyöräkadulla pyörät ja autot ajavat samalla ajoradalla. Autot sovittavat nopeutensa pyöriin.

Lähes kahdeksan kilometrin mittainen Itäbaana rakennetaan osissa joko muiden hankkeiden yhteydessä tai erikseen. Kulosaaren osuuden rakentaminen alkaa syksyllä 2020 ja kestää vuoteen 2021.

Munkkiniemen alueella on useita katutöitä, ja Herttoniemen yritysalueella peruskorjataan useita katuja uutta asuinrakentamista varten.

Hietaniemenkadun huonokuntoinen jalkakäytävä ja koivukuja uusitaan. Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välille rakennetaan tulvapato ja samalla uusitaan lahtien välinen jalankulun ja pyöräliikenteen silta.