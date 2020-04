Miten voi kasvaa ammattilaiseksi poikkeusoloissa, jos opinnot vaativat käsin tekemistä tai kosketusta toisiin ihmisiin?

Kysyimme Stadin ammattiopistossa logistiikkaa, sosiaali- ja terveysalaa, laboratorioalaa ja vaatetusalaa opiskelevalta.

Kaikki neljä löysivät opintojensa järjestelyistä myös kehuttavaa, mutta esimerkiksi ajotunteja tai laboratoriokokeita on mahdotonta pitää etänä. Vaikutus valmistumiseen on monella vielä epäselvä, vaikka oppilaitoksista tulisikin lähiaikoina uusia päätöksiä.

Yleensä ammattiin opiskelevia vaivaa poikkeusoloissa eniten epävarmuus tulevasta. Näin kertoo Suomen opiskelija-allianssin (Osku ry) ja Suomen ammattiin opiskelevien liiton (Sakki ry) kysely, johon vastasi 1 600 opiskelijaa eri puolilta Suomea.

Valmistumisen aikataulu venyy varsinkin niillä, joilla se olisi lähellä. Näin, vaikka vaihtoehtoiset tavat opiskella moni koki ainakin kohtuullisen hyvin järjestetyiksi.

Lähes puolet koki opiskelun kuormittavan, mutta tukeakin oli monen mielestä tarjolla.

Ajotunneille on ikävä

Ehkä kuukauden, jopa puoli vuotta. Sen verran Jonna Koskisen valmistuminen yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi voi nyt viivästyä.

Jonna Koskinen töissä. Kuva: Rio Gandara / HS

Koskisella olisi jäljellä viitisentoista ajotuntia ja näyttökokeita. Kumpiakaan ei ole voinut tehdä viikkoihin, joten hän on opiskellut verkossa tarkemmin esimerkiksi alansa lainsäädäntöä.

”Ovathan ne periaatteessa hyödyllisiä asioita nekin ja tässä ehtii paneutumaan niihin kunnolla. Mutta täytetehtäviä ne silti ovat.”

Ennen poikkeusaikaa Koskinen suoritti opintoja vauhdilla. Hänellä on ennestään pohjaa lukiosta ja henkilöauton ajokortti, joten ihan nollasta ei tarvinnut lähteä.

Siksi hän on myös pystynyt opintojen jäätyä melkein tauolle menemään oman alan töihin. Siis ajamaan kuorma-autoa, jonka ajokortti on jo taskussa.

Ajotunnit olisi pian tarkoitus aloittaa uudelleen rajoitetusti. Normaalioloissa tunneilla on paikalla 2–3 opiskelijaa, jotka vuorottelevat. Nyt tunteja aletaan pitää vain yhdelle kerrallaan ja niin, että välissä ohjaamoa desinfioidaan.

”Olen iloinen. Tähän asti etäopinnot eivät tällaisella alalla ole toimineet oikein mitenkään.”

Hoitaja etenee teoriassa

Tuleva mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja Marcela Märijärvi kehuu, että hänen opettajansa hoitavat etäopetusta pätevästi.

Marcela Märijärvi ulkoilemassa. Märijärven lähihoitajaopinnoissa on menossa osuus, jossa hän pystyy etenemään verkossakin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Opinnoissa on sattumalta vaihe, johon verkko sopii. Hän käy parhaillaan läpi esimerkiksi mielenterveyteen liittyvää lääkitystä ja eri hoitomuotoja.

”Tämä on haastavaa ja vaatii paljon aktiivisuutta. Ja onhan tämä aikamoinen kombo hoidettavaksi, kun on kolme lasta kotona”, Märijärvi sanoo.

Hänestä verkossa pidetyt luennot ja materiaalit ovat olleet monipuolisia ja kiinnostavia.

”Opettajiin on saanut myös yhteyden todella hyvin, jos on ollut kysymyksiä. Opintojen suorittamisessa on joustoa, kun monella on kuormittava tilanne nyt.”

Myös opiskelijahuoltoon ja kuraattoreihin on hyvät yhteydet tarjolla, jos joku sellaisia tarvitsee.

Itse hän toivoo siirtyvänsä töihin loppuvuodesta. Syksy mietityttää, koska edessä on paljon sellaista, mikä ei yhtä helposti onnistu sähköisesti.

”Tämä vaikuttaa monella valmistumiseen, mutta syksyllä saattaa saada kirittyä. Siis jos opintoja on silloin hyvin tarjolla suoritettavaksi.”

Laboratoriotunnit on peruttu

Vuoden päästä Mika Kinnusen olisi tarkoitus olla valmis laborantti.

Mika Kinnunen opiskelee laborantiksi. Teoriaa pystyy opiskelemaan myös etänä, mutta laboratoriotunteja ei poikkeusaikana voi pitää. Kuva: Mika Ranta / HS

”Opiskelu on haaste, koska tämä ala on niin vahvasti käsityötä. Mitään pipettihommia ei etänä pysty tekemään.” Kinnunen sanoo.

Normaalioloissa Kinnusen opinnoissa käytäntö ja teoria vuorottelevat. Siis kun normaalisti käytäisiin läpi vaikka kaasukromatografin toimintaa, siitä ei vain puhuttaisi, vaan sitä opeteltaisiin saman tien itse laboratoriossa.

Nyt pitää edetä lähinnä teoriassa. Verkossa on tehtäväpaketteja ja materiaaleja, opettajat ja opiskelijat kohtaavat videoyhteyden välityksellä.

Kinnunen arvelee, että opinnot nyt herkästi viivästyvät tai sitten jonkin asian opetusta joudutaan tiivistämään.

Syksylle kun on jo mietitty omia vaativia kokonaisuuksiaan eli silloin ei olisi oikeastaan aikaa paikkailla keväällä liian vähälle huomiolle jääneitä asioita. Tyytymätön hän ei silti ole.

”Olosuhteisiin nähden opinnot on järjestetty todella hyvin. Opettajat ovat tehneet sen, mitä tässä tilanteessa pystyy. Mutta tällaisessa käsityössä häviää paljon, kun ei pääse saman tien itse tekemään.”

Vaatturi ompelee kotona

Tuleva vaatturi Antti Saarinen on onnekas. Hänellä on jo hankittuna ammattilaiselle kelpaavat ompelukone ja silitysvälineet.

Antti Saarinen ompelee napinläpiä puistonpenkillä lähellä kotiaan. Kuva: Mika Ranta / HS

Niinpä hän tekee kotonaan samaa kuin koulullakin tekisi: pikkutakkeja ja puvuntakkeja asiakkailleen. Tai näin kauniilla säillä jonkin pikkuhomman käsin jopa ulkona tai parvekkeellaan.

”Pystyn olosuhteista huolimatta oppimaan uutta. Yhdessä tekeminen tästä jää kyllä pois.”

Saarinen jakaa muulloinkin aikansa toisen alan palkkatyön ja haaveammattinsa opiskelun välillä. Tavallisesti koululla käytäisiin vaatealan opinnoissa yhdessä huolella läpi tärkeitä yksityiskohtia, vaikka tekniikoita taskujen ompelemiseen.

Opiskelijan päivää rytmittää verkkokokous muiden opiskelijoiden kanssa aina samaan kellonaikaan.

Teoriaopintoja on myös etänä. Jos jokin mietityttää, Saarinen lähettää opettajilleen töistään tarkkoja kuvia ja videoita. Neuvominen onnistuu näinkin.

Saarinen arvioi, että opinnot etenisivät jotenkin ilman omia välineitäkin käsin ompelemalla, mutta paljon hitaammin. Haastavuus tulee muualta.

”Tämä vaatii paljon kykyä itsenäiseen työskentelyyn.”