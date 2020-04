Tapiolan keskustan kehittäminen jatkuu edelleen Merituulentorin alueen kehittämisellä.

Merituulentien päälle suunnitellaan nyt uusia toimistorakennuksia ja alueen länsilaidalle uusia, melko korkeita asuintaloja. Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskustan länsilaidalla, Merituulentien, Pohjantien ja Etelätuulentien risteyksessä. Korttelia koskeva suunnitelma on ensi viikolla Espoon kaupunkisuunnittelu­lautakunnan käsittelyssä.

Kyseessä on viime vuosien rakennusurakoihin verrattuna melko pieni työmaa, sillä kortteliin rakennettaisiin suunnitelman mukaan kolme uutta rakennusta, joissa tulee olemaan asumista, palveluita, kulttuuritoimintoja ja liiketiloja. Suunnittelualueella on Merituulentien päällä oleva kansi, jonka alapuolella on Tapiolan bussiterminaalin tiloja.

Korkeimmat korttelin taloista nousisivat suunnitelman mukaan jopa 9- ja 12-kerroksisiksi. Tornitaloihin suunnitellaan asuntoja.

Tapiolan bussiterminaali sijaitsee rakennettavan alueen alla. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit

Tapiolan arkkitehtuuria on perinteisesti pidetty omaleimaisena ja arvokkaana. Siitä syystä sinne suunniteltavat hankkeet joutuvat tavallisesti tiukan tarkastelun alle.

Merituulentien korttelin uusia rakennuksia onkin kritisoinut Espoon kaupunginmuseo, jonka mukaan suunnitelman rakennukset ovat ”muodoltaan epäsäännöllisiä neliöitä” ja poikkeavat siksi Tapiolan muusta rakennuskannasta, jonka yleisilme puolestaan on suoralinjainen.

Merituulentorin suunnitelman havainnekuva. Uudet talot eivät ole säännöllisen muotoisia. Kuva: YIT

Kaupunginmuseo onkin lausunnossaan esittänyt mahdollisuutta saada paikalle yksikertaisempaa ja vähäeleisempää arkkitehtuuria. Kaupungin mukaan rakennukset edustavat yksinkertaista arkkitehtuuria ja niissä on haettu Tapiolan rakennuskantaan sopivaa ilmettä.

Tapiola on ollut nyt vuosia rakennustyömaana kun keskustaan on rakennettu metroa, metroasemaa ja sen yhteyteen uusia liiketoimintoja, esimerkiksi kauppakeskus.

Metron yhteydessä oleva bussiterminaali avautui viime vuonna, mutta alueen kehittäminen ei ole vielä loppunut. Nyt päätösvaiheessa on Merituulentien länsiosien suunnitelmat ja päätöstä kohtalostaan odottaa vielä ainakin Heikintori, Espoon kulttuurikeskus ja Tapiolan uimahalli.