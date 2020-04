Kymmenen hoivakodin asukasta on kuollut koronavirustartunnan seurauksena Espoon Laaksolahdessa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Espoossa on tällä hetkellä tilastoitu 15 iäkkään koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, joista 10 on tapahtunut Mehiläisen Mainiokoti Huvilaharjussa Espoossa ja 5 Espoon sairaalassa.

Helsingissä useita koronavirukseen liittyviä kuolemia on ollut Töölön seniorikeskuksessa ja Diakonissalaitoksen Sanervakodissa. Lauantaina Yle uutisoi, että Kontulan seniorikeskuksessa on vahvistettu kymmenen koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Vantaalla tilanne on huomattavasti naapurikaupunkeja parempi, sillä sen hoivakodeissa on toistaiseksi vain yksi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus viime viikonlopulta.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso kertoo, että Espoossa testataan kaikki hoivakoteihin tulevat uudet asukkaat.

”Yritämme näin suojata iäkkäitä, kun uusi asukas siirretään. Pidämme siirrettävän pari viikkoa karanteenissa uudessa yksikössä ja testaamme. Henkilökunta suojautuu koko ajan, mutta jos testitulos on positiivinen, niin osaa toimia ekstrahuolellisesti.”

Useista hoivakodeista on tehty kanteluita aluehallintovirastoille koronatilanteen hoitamiseen liittyen. Metson tietojen mukaan Espoossa aviin ei ole tehty koronaan liittyviä ilmoituksia kuin Huvilaharjusta.

Suojien lisäksi pulaa on ollut myös hoitajista.

Se, että karanteeniin on laitettu työntekijöitä, joilla on ollut koronakontakteja on Metson mukaan vaikeuttanut tilannetta entisestään.

Mutta helpotustakin on saatu.

Kaupungin omassa toiminnassa on saatu lisäkäsiä siirtämällä sote-palveluiden sisällä koronatilanteen hoitoon niistä paikoista, missä toimintaa on vähennetty.

”Näitä ihmisiä on 130 ja sen lisäksi on siirtynyt noin sata lähihoitajaa varhaiskasvatuksesta.”

Metson mukaan suojavarusteiden osalta tilanne on paranemaan päin.

”Meillä on suojavarusteita nyt muutamaksi viikoksi ja maanantaina tehdään tilaus hengityssuojaimista luotettavan tahon kanssa pitkäksi aikaa. Myös 30 000 suojaessua on tulossa.”

Kun akuutista koronatilanteesta selvitään Metson mielestä on syytä tehdä perusteellinen suunnitelma tarvittavista suojavälineistä tulevia pandemioita varten.

Metson mukaan lääkkeistä tuttua lakisääteistä varmuusvarastointia tarvittaisiin lisää.

Esimerkiksi hengityssuojaimissa kunnille on ollut suositus pitää kolmen kuukauden normaalitarpeen verran varmuusvarastoja.

”Mutta kyllä tällaisia kriittisiä suojia pitäisi olla varattuna lääkkeiden tapaan, ja kriittisissä asioissa pitäisi olla myös kotimaista tuotantoa. Tälle voisi olla jokin määräys tai kannustin”, Metso sanoo.

”On hassua, että täällä Suomessa, jossa on metsää pilvin pimein, meiltä meinaa loppua nielunäytteiden otossa tarvittavat puiset tikut”, hän toteaa.

”Samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että ei kukaan tiennyt, että tulee tällainen koronaepidemia, jossa kolmen kuukauden varasto menee viikossa ja seuraava kriisi ei välttämättä ole koronan kaltainen.”