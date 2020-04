Kaupunkisuunnittelu

Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuus herättää paljon tunteita ja keskustelua.

Kaupungin järjestämän ideakilpailun alueen suunnitelmista voitti maaliskuussa Lapinlahden kevät -niminen ehdotus.

Voittajaehdotuksen takana ovat kiinteistösijoitusyhtiö Nrep, yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen konsulttiyhtiö Oaklins Merasco sekä kolme arkkitehtitoimistoa: Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto OPUS ja Arkkitehdit Soini & Horto.

Kilpailun arviointiryhmässäkin toiminut Museoviraston osastonjohtaja Mikko Härö on sitä mieltä, että voittajaksi päätyneessä ehdotuksessa on hyviä elementtejä ja mahdollisuuksia, mutta suunnitelma herättää hänessä myös paljon huolenaiheita.

”Tuomarina museoviraston näkökulmasta kilpailun loppupuolella syrjään jäänyt ehdotus Lapinlahti 360 oli ehdottomasti paras vaihtoehto”, Härö sanoo.

Lapinlahti 360 -ehdotuksen taustalla oli alueen nykyiset toimijat ja Y-säätiö. Ehdotus luopui tammikuussa kuitenkin yllättäen kilpailusta. Luopumista edelsi Y-säätiön ilmoitus, ettei se lähde hankkeen rajoittajaksi.

Voittajaehdotus on saanut kritiikkiä muun muassa suunnitelluista uudisrakennuksista. Puistoon Länsiväylän kupeeseen on tarkoitus rakentaa noin 250 huonetta sisältävä hotelli, jonka uskotaan esimerkiksi rajaavan liikenteen melua.

”Se on mielestäni aivan vedätystä, että hotelli toimisi melumuurina. Sitä käytetään vain perusteena saada sinne hotelli. Uskon, että melumuurin voisi varmasti tehdä myös kevyemmällä ja matalammalla rakentamisella”, Härö sanoo.

Härö myös toivoo, että alueen kehittäminen rakentuisi enemmän yhteisöllisyyden ja alueen oman perinnön, kuten marginaalissa olevien ryhmien tunnistaminen ja vahvistamisen varaan, vanhan sairaalarakennuksen historiaa ylläpitäen.

”Voittajaehdotuksessa avoimuuden säilyttäminen ei ole kummoinen lupaus, koska alue on jo nyt avoin kaikille. Sen korostaminen on mielestäni vähän plus ja miinus.”

Hotellit myöskään harvoin Helsingissä ovat paikkoja, joissa muiden kuin siellä yöpyvien kaupunkilaisten on luontevaa viettää aikaa, Härö miettii.

”Hotelli ei edusta minulle kaupunkilaisten avointa tilaa ja harvemmin niiden edustalle mennään hengailemaan. Päärakennukseen suunniteltu hostelli sen sijaan on kulttuuriselta luonteeltaan vähän toisen tyyppistä toimintaa ja sopii paikkaan hyvin.”

Päärakennukseen on hostellin lisäksi suunnitteilla Moomin Characters Oy:n eli Muumi-tuotteiden ja tuotemerkin virallisen tahon toimitiloja.

Lisäksi muumilaakson hahmot omistava yritys suunnittelee järjestävänsä tiloissa erilaisia kirjallisuusfestivaaleja ja julkistustilaisuuksia.

”Muumi-juttu on ihan hieno juttu, mutta sekin on kaupallista toimintaa. Se todella muuttaa paikan dynamiikkaa”, Härö sanoo.

Tarkoituksena on peruskorjata sairaalarakennukset vanhaa rakennustapaa kunnioittaen ja esimerkiksi niin, että rakennusten painovoimainen ilmanvaihto säilyy pääosin ennallaan.

Härön mielestä korjaussuunnitelma on itsessään ammattitaitoisesti tehty ja asioista päästään todennäköisesti yhteysymmärrykseen Museoviraston kanssa.

”Suosisin kuitenkin sellaista pikku hiljaa korjausta, vähitellen tarpeiden mukaan. Kaikkea ei pidä eikä tarvitse tehdä kerralla. Näin kustannuksetkin jakautuisivat pidemmälle aikavälille.”

Nrepin johtaja Joonas Lemström kertoi Helsingin Sanomille aikaisemmin huhtikuussa, että noin vuoden kestäneen intensiivisen suunnittelutyön tarkoituksena on ollut miettiä, miten Lapinlahden sairaalan alueesta saadaan sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestävä.

Myös yhtiön osakas Jani Nokkonen painotti, että Nrep haluaa tehdä asioita ihmiset edellä.

”Totta kai meidän täytyy saada hankkeet taloudellisesti kannattamaan, mutta haluamme myös näyttää, että onnistuimme restauroimaan upeasti historiallisen rakennuksen ja säilyttämään sitä ympäröivän luonnon ja rakentamaan alueen, joka yhdistää ihmisiä.”

Voittajaehdotus esitettiin tiistaina lautakunnalle. Lautakunta siirsi suunnitelman hyväksymistä kuitenkin vielä seuraavaan kokoukseen.

Asemakaavaan liittyy Härön mielestä vielä paljon riskejä.

”Rakentamisen määrää pitäisi ehdottomasti pienentää, jotta kokonaisuus saadaan turvattua. Toivotaan, että jatkokäsittelyssä ohjeet otetaan vakavasti. Mutta olen kuitenkin hyvin epäileväinen ja huolissani asiasta.”

Se, toteutetaanko voittajaehdotus sellaisenaan tai muunneltuna, on nyt poliitikkojen päätettävä.

Tavoitteena on, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät asiasta vuonna 2020. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2021, ja töiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2024 mennessä.