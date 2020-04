Vanhustenhoito

Wilhelmiinan toimitusjohtaja Minna Saranpää mittailee hoivakodin edustalla paikkaa, johon on lähipäivinä määrä asettaa osastoihin pleksillä jaettu kontti vanhusten ja omaisten tapaamisia varten. Kuva: Kalle Koponen / HS

Helsinkiläinen vanhusten asumispalvelukeskus avaa ensi viikolla tapaamiskontin, jossa asukkaat ja omaiset voivat nähdä toisiaan.

Pikku Huopalahdessa sijaitsevan Wilhelmiinan toimitusjohtaja Minna Saranpää kertoo, että idea tapaamiskontin hankinnasta tuli yhden asukkaan omaiselta.

”Hän lähetti meille näkemänsä videopätkän hollantilaisessa hoivakodissa käytössä olevasta kontista, jossa on kaksi sisäänkäyntiä ja keskellä ikkunallinen seinä”, Saranpää kertoo.

Voit katsoa Der Spiegelin videon alta. Jos video ei näy, pääset katsomaan sen tästä linkistä.

120 asukaspaikan Wilhelmiinassa innostuttiin ajatuksesta, jolla voisi helpottaa vanhusten ja heidän läheistensä turvallisia kohtaamisia.

Kun Saranpää samoihin aikoihin sattumalta vapaa-ajallaan asioi vähän vastaavanlaisessa lasiseinällä kahteen osaan jaetussa kontissa, jonne päästettiin vain yksi henkilö kerrallaan, alkoi tuntua siltä, että idea voisi toimia.

Wilhelmiinan pihalle tulevassa kontissa on kaksi pientä tilaa, joihin molempiin on omat sisäänkäyntinsä.

Tilojen välissä on seinä, jossa on iso ikkuna. Juttelun helpottamiseksi asennetaan myös mikrofonilaitteisto, ettei seinän läpi äänensä kuuluviin saadakseen tarvitse huutaa.

Molemmille puolille tulee pöytä ja tuoli. ”Tilat kalustetaan melko pelkistetysti, jotta ne on helppo pitää puhtaana”, Saranpää kertoo.

”Tapaamisiin tulevien vierailijoiden pitää sitoutua käyttäytymään vastuullisesti ja käyttämään muun muassa desinfiointiainetta. Vierailujen välillä pidetään myös turvallisuuden takia pienet tauot.”

Tapaamiskontin tilaamisen ja aikanaan poiskuljettamisen perustamiskulut maksoivat noin kaksituhatta euroa.

Sen lisäksi asumispalvelukeskus maksaa kontin toimittajalle noin 300 euron kuukausivuokraa.

Monet omaiset ovat Saranpään mukaan pitäneet yhteyttä vanhuksiin esimerkiksi Whatsapp-puheluin, mutta kaikki muistisairaat eivät osaa täysin hahmottaa tabletista näkyvää läheisen kuvaa. Asiat eivät välttämättä pysy mielessä ja kädessä, ja pöydällä oleva laitekin voi tuntua vieraalta tai sen välittämää kuvaa kiinnostavammalta.

Alustavasti Wilhelmiinassa on ajateltu pitää tapaamiskonttia avoinna kello 10 ja 18 välisenä aikana.

”On jo kysytty, voisiko kontissa nauttia yhdessä kahvit”, Saranpää kertoo.

Kontista vinkanneella omaisella on ollut tapana käydä äitinsä luona kahvittelemassa, kahvin kanssa on syöty suklaakonvehteja. Hänen toiveenaan on, että mahdollisimman pian voisi istahtaa taas äidin kanssa konvehtikahveille.