Kaupunkikulttuuri

Helsingin moderneihin maamerkkeihin kuuluva saunakompleksi Löyly sai suojelupäätöksen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren asemakaavan keskiviikon kokouksessaan.

Yleinen sauna sai kaavassa sr-1-suojelumerkinnän.

”Löylyn suojelumerkintä perustuu sekä rakennuksen korkeatasoiseen arkkitehtuuriin että sen arvoon Helsingin 2000-luvun alkupuolen muuttuvasta kaupunkikulttuurista”, asemakaavassa perustellaan.

Samassa yhteydessä sr-2-merkinnän sai vuonna 1956 valmistunut Henry Fordin talo. Talo oli alun perin autovalmistaja Fordin kokoonpanotehdas, mutta nykyisin talossa on useita yrityksiä vuokralaisina.

Löylyn arkkitehdit ovat Avanto Arkkitehtien Ville Hara ja Anu Puustinen.

Hara kertoo, että arkkitehtikaksikko yllättyi suojelupäätöksestä.

”Olimme aika hämmentyneitä. Yleensähän suojellaan vanhoja rakennuksia.”

Hara arvioi, että rakennuksen vahvuuksia on se, miten Löylyssä yhdistyy uudella tavalla ravintola ja saunatilat. Myös se, että Löyly on avointa kaupunkitilaa – ikään kuin puiston jatke – on Haran mukaan kompleksin eduksi.

Löylyn rakentaminen antoi alkusysäyksen aiemmin uinuneelle ja nyttemmin trendikkäälle Hernesaarelle. Saunakompleksi aloitti alueen elävöitymisen, ja nyt Hernesaaren ranta on osa Helsingin vilkasta rantaraittia.

”Tämä on totta kai suuri kunnia meille.”

Ville Hara ja Anu Puustinen kuvattiin Helsingin Sanomien juhanusjuttuun kesällä 2019. Kuva: Kalle Koponen / HS

Hernesaaren asemakaavan rakennussuojelua oli laatimassa muiden muassa Helsingin kaupungin arkkitehti Sakari Mentu. Hän kuvaa Löylyä ”erikoistapaukseksi”.

Hän ei osaa sanoa varmaksi, onko kyseessä Suomen nuorin suojeltu rakennus.

”Harvoin näin nuoria rakennuksia suojellaan. Tämä on ehdottomasti nuorimmasta päästä ellei nuorin.”

Mentun mukaan Löyly edustaa niin hyvin korkealaatuista arkkitehtuuria ja Helsingin nykyistä kaupunkikehitystä, että päätös on hyvin perusteltu. Löyly on myös iso osa Hernesaaren rannan maisemaa.

”Tätä harkittiin usean ihmisen kanssa ja käytiin normaali poliittinen prosessi. Ei tässä ainakaan olla hutiloitu”, Mentu sanoo.

Helsingissä suojeltuja rakennuksia on neljästä viiteen tuhatta.

Löylyn historia on lyhyt mutta kunniakas.

Aluksi vuonna 2014 hanketta Sauna Finlandia -nimellä luotsasi yrittäjä Ville Siivonen. Vuonna 2015 saunayrittäjäksi ryhtyivät kuitenkin näyttelijä Jasper Pääkkönen ja vihreä poliitikko Antero Vartia. Myöhemmin Vartia myi osuutensa Pääkköselle.

Vierailijoille Löyly aukesi toukokuussa 2016. Löylyssä on käynyt satoja tuhansia saunojia ja virkistyjiä.

Time-lehti nimesi vuonna 2018 Löylyn maailman sadan parhaan nähtävyyden joukkoon.

Kahden tunnin saunavuoro maksaa Löylyssä maksaa 19 euroa. Kuva: Anni Reenpää

Löylyssä on ravintolan lisäksi savu- ja puusauna. Savusauna on kooltaan 18 neliömetriä ja perinteinen puusauna 22 neliömetriä. Molempiin saunoihin mahtuu samanaikaisesti noin 20 saunojaa.

Saunoista pääsee vilvoittelemaan terassille ja uimaan mereen ympäri vuoden.

Miehille ja naisille on omat pukuhuoneet ja suihkut, mutta saunat ja oleskelutilat ovat yhteiset. Kahden tunnin saunavuoro maksaa Löylyssä maksaa 19 euroa.

Tällä hetkellä Löylyn ravintola ja saunatilat ovat suljettuna koronaviruspandemian vuoksi. Yrityksen verkkosivujen mukaan tilat avautuvat näillä näkymin kesäkuun ensimmäisenä päivänä.