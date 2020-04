Rakentaminen

Se miltä Helsingin Lapinlahdessa tulevaisuudessa näyttää ja millaisia toimintoja sairaala-alueelle tulee, on poliitikkojen päätettävänä alkuviikosta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee alueen ideakilpailun voittajasuunnitelman etenemistä ensi tiistaina.

Museoviraston osastonjohtaja Mikko Härö kritisoi voittajaehdotusta lauantain Helsingin Sanomissa.

Härön kritiikki kohdistui etenkin Länsiväylän tuntumaan suunniteltuun hotelliin, jonka on suunniteltu torjuvan myös melua. Härön mielestä voittajasuunnitelmassa korostuu kaupallinen toiminta yhteisöllisen toiminnan kustannuksella. Häröstä voittajaehdotuksen kaavailemaa rakentamisen määrää pitäisi pienentää.

”Se on mielestäni aivan vedätystä, että hotelli toimisi melumuurina. Sitä käytetään vain perusteena saada sinne hotelli. Uskon, että melumuurin voisi varmasti tehdä myös kevyemmällä ja matalammalla rakentamisella”, Härö sanoi.

Lue lisää: Lapinlahden sairaalaan ehdotetaan Tove Janssonin kotimuseota, hostellia ja työtiloja – Länsiväylän puolelle hotelli ja palveluasumista

Helsingin apulaispormestari, lautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäen mielestä keskustelu Lapinlahden alueen suojeluarvoista on tärkeää suunnitteluprosessin jokaisessa kohdassa.

Hän muistuttaa, että kaupungin järjestämän kilpailun keskiössä ja lähtökohtana on ollut näiden rakennusten ja puiston arvojen turvaaminen.

”Mikko Härö ja Museovirasto ovat olleet arvioimassa tätä kilpailua ja esittäneet voittajaksi nyt käsittelyssä olevaa ehdotusta ja luotan siihen, että se on ehdotus, jota on mahdollista viedä eteen päin sillä tavalla, että suojeluarvot voidaan turvata.”

Apulaispormestari Anni Sinnemäki Kuva: Linda Manner / Lehtikuva

Sinnemäen mielestä ei pidä ajatella, että tämä päätöksenteko­vaihe olisi prosessin päätepiste, vaikka tärkeä kohta onkin ja joitakin muutoksia varmasti tulee.

”Käsittelyssä olevassa ehdotuksessa uudisrakentamisen määrää on aika paljon ja sen määrän arviointi on yksi keskeisimmistä asioista mikä tässä täytyy tehdä”, hän sanoo.

”Tällä paikalla täytyy myös tulevaisuudessa olla kytkökset ihmisten mielenterveyden, hyvinvoinnin ja rauhoittumisen vaalimiseen.”

Lautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) hämmästelee Museoviraston osastonjohtajan arvostelua.

”Museovirasto on lähtenyt aika oudoille alueille, sehän valitti myös Gardenista. Museovirastolle kuuluu rakennussuojelu ja rakennuksethan tullaan suojelemaan. Ihmettelen, että virasto ottaa kantaa myös toimintaan”, Rautava sanoo.

”Nämä ovat Härön mielipiteitä, eikä ole missään tapauksessa tyylikästä, että hän käyttää omaa asemaansa tuolla tavalla.”

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava Kuva: Akseli Valmunen / HS

Rautavan mielestä on monia hyviä esimerkkejä siitä, miten rakennuksia käytetään melumuurina.

”Meidän ryhmä on ehdottomasti voittajaehdotuksen kannalla, pieniin muutoksiin olemme valmiit. Kokoomuksen mielestä pitää jatkaa seuraavaan vaiheeseen eli alkaa tehdä asemakaavasuunnittelua ja tarkempia sopimuksia.”

Rautavan mielestä kaupungille tulee uskottavuusongelma, jos se ei aiokaan edistää voittajaehdotuksen läpivientiä.

”Kun kaupunki järjestää kilpailun ja vaikka sen aikana muut vetäytyvät pois ja jää jäljelle vain yksi joka täyttää ehdot, niin kaupungista tulee älyttömän huono kuva sijoittajien silmissä, jos tämä ei nyt etenekään.”

Kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma Kuva: Kari Pullinen

”Härö summasi sen ääneen, että voittaja­ehdotuksessa on paljon hyvää ja sitten on näitä pohdittavia asioita. Itseäkin mietityttää arvokkaan puistoalueen mahdollisimman suuren osan säilyttäminen ja uudisrakennusten koko”, sanoo Eveliina Heinäluoma (sd).

Heinäluoman mielestä myös se, pysyykö hotellitontti jatkossa kaupungin omistuksessa vai siirtyykö se yksityiselle on huolellisesti pohdittava.

Heinäluoma muistuttaa, että jos kaupunki alkaisi itse remontoimaan vanhoja sairaalarakennuksia, se vasta olisi veronmaksajille iso ja kallis projekti.

”Kilpailuehdotuksen lisäksi on olennaista verrata sitä olemassa olevaan tilaan ja ymmärrettävä miten se palvelisi alueen tulevaisuutta. Tällöin päättäjien pitäisi löytää kestävä ja uskottava vaihtoehto suojeltujen rakennusten kunnostamiseksi ja kuten on nähty monista aiemmista projekteista, kustannukset usein nousevat matkan varrella ja tämäkin on päättäjien pidettävä mielessä.”