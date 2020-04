Havis Amandan patsas on aidattu noin kaksi ja puoli metriä korkealla aidalla. Kuva: Patrick Wikblad / Lukijan kuva

Havis Amanda on aidattu noin kaksi ja puoli metriä korkealla aidalla.

Vaneriaitojen pystyttämisen syynä on se, että Helsingin keskeisimpiä vappuperinteitä on ”Mantan” patsaan ylioppilaslakitus Kauppatorin laidalla. Tapahtuma on kerännyt vuosittain Kauppatorin laidalle kymmeniä tuhansia vappuaaton viettäjiä.

Tänä vuonna kokoontuminen ei kuitenkaan ole toivottavaa eikä edes sallittua maailmaa mullistavan koronaviruspandemian vuoksi.

Helsingin markkinointipäällikkö Sanna Forsström vahvistaa, että Manta aidattiin suurkokoontumisten estämiseksi. Pyyntö aitaamisesta tuli myös poliisilta.

Poliisin ja kaupungin neuvottelut turva-asioista ovat vielä kesken. Esimerkiksi puistopiknikkien rajoittamisesta ei ole vielä valmista linjaa.

”Turvapuolesta palaveerataan vielä, mutta vartiointi on Mantalle tulossa.”

Aiemmin on uutisoitu, että Havis Amandan lakitus tapahtuu tänä vuonna kokonaan virtuaalisesti. Lakitusvuorossa oleva Taideyliopiston ylioppilaskunta toteuttaa virtuaalilähetyksen yhteistyössä Helsingin kaupungin ja VR-studio Zoanin kanssa.

Lakituksen näkee etänä muun muassa samaisesta www.burst.fi-verkko-osoitteessa vappuaattona kello 17.45 alkaen.

Lisäksi etävapun viettäjiä viihdyttää helsinkiläinen hittiduo JVG. Jare Brandin ja Ville Gallen yhtyeen keikka on rakennettu Zoanin kehittämän Burst Live -teknologia-alustan päälle.

Konsertti soitetaan virtuaalitodellisuuteen rakennetulla Helsingin Senaatintorilla vappuaattona 30. huhtikuuta kello 19 alkaen.

”Olemme kehittäneet alustaa jo pitkään, ja korona loi tarpeen ottaa se käyttöön. Mikäpä olisi parempi tapa kuin kotikaupungin etävapun ohjelman mahdollistaminen”, Zoanin toimitusjohtaja ja perustaja Miikka Rosendahl kertoo tiedotteessa.

Yleisöryntäys Mantalla vuonna 2016. Kuva: Mika Ranta / HS

Koronavirustilanne muuttaa historiallisesti pitkää lakitusperinnettä. Manta on lakitettu perinteisin menoin viranomaisten luvalla vappuaattoisin vuodesta 1951. Sitä ennen patsas on saanut lakin öisin tiedettävästi jo vuodesta 1909 lähtien.

Yli satavuotiaan patsasrouvan suojelusta on puhuttu viime aikoina paljon esimerkiksi jääkiekkoilun ja jalkapalloilun riemuvoittojen kohdalla. Monien mukaan patsas ei kestä loputtomiin ”biletelineenä”.

Esimerkiksi Huuhkajien EM-kisapaikan ja Leijonien MM-kullan jälkeen hauraan patsaan päälle kiipesi kymmeniä ihmisiä.

Havis Amandaa aidattiin maanantaina. Kuva on lukijan ottama. Kuva: Antti Kankaanpää

Helsingin kulttuurialasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kehottaa ihmisiä varovaiseen vapunviettoon. Hänen mukaansa pitkään noudatettujen rajoitusten tuomia hyötyjä ei kannattaisi pilata nyt juhlimalla ympäri kaupunkia.

”On selvää, että tulee vähän erilainen vappu.”

Razmyarin mukaan vappuna piknikeille ei tule kerääntyä, seurueet on pidettävä pieninä ja turvavälejä on syytä miettiä. Silti apulaispormestari kannustaa nauttimaan vapusta. Ohjelmatarjonnasta pitäisi löytyä jokaiselle jotakin.

”Kannattaa ottaa ilo irti pienistä asioista. Tylsä vappu tästä ei tule!”